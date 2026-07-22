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Cómo activar el modo Spider-Man: Brand New Day en WhatsApp sin descargar apps

Es posible modificar el perfil, los chats y las notificaciones utilizando funciones estándar de la aplicación, sin comprometer la privacidad

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Imagen dividida. Izquierda: Peter Parker con traje de Spider-Man, un Spider-Man pequeño volando sobre edificios. Derecha: Logotipo y nombre WhatsApp sobre fondo verde con iconos
Usuarios de WhatsApp pueden modificar sus perfiles para reflejar la estética de la nueva entrega de Spider-Man. (Fotocomposición Infobae)

El próximo estreno de Spider-Man: Brand New Day en cines impulsó una ola de entusiasmo entre los seguidores del universo Marvel. Ante la expectativa generada, muchos usuarios decidieron personalizar sus perfiles digitales, sobre todo en WhatsApp, para reflejar el estilo visual de la película.

Esta tendencia replica fenómenos recientes asociados a grandes lanzamientos, como la adaptación de la interfaz al estilo de Vengadores: Doomsday o el popular “modo Messi” durante el Mundial 2026.

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La personalización de WhatsApp inspirada en estrenos cinematográficos no requiere aplicaciones externas ni funciones exclusivas. Solo hay que aprovechar las herramientas integradas en la aplicación para modificar la imagen de perfil, los fondos de chat y otros elementos visuales, utilizando recursos descargados de fuentes confiables o generados desde la propia plataforma.

Cómo cambiar la foto de perfil y el nombre en WhatsApp para el modo Spider-Man

WhatsApp
La actualización de imagen y nombre en la cuenta de WhatsApp se realiza desde el menú de configuración, sin necesidad de herramientas externas. (Foto: Europa Press)

El primer paso para adaptar la cuenta a la estética de Spider-Man: Brand New Day consiste en actualizar la foto de perfil y el nombre visible en WhatsApp.

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Muchos usuarios eligen imágenes promocionales, afiches oficiales o capturas del tráiler, disponibles en canales oficiales de Marvel Studios o en redes sociales verificadas. Algunos acompañan la imagen con textos alusivos, como el título de la película o frases asociadas.

Esta modificación se realiza ingresando al menú de configuración de la aplicación, donde se puede cargar una nueva imagen y editar el nombre asociado a la cuenta. Estas funciones forman parte de las opciones estándar de WhatsApp, no requieren permisos adicionales y no afectan la privacidad del usuario.

Qué pasos seguir para cambiar los fondos de WhatsApp al estilo de la película

Pantalla de teléfono con interfaz de chat. Spider-Man con traje rojo y azul carga a una persona con traje oscuro sobre una ciudad con edificios
La función de fondos de pantalla permite incorporar imágenes temáticas relacionadas con la producción de Marvel Studios. (Foto: WhatsApp)

La ambientación de los chats individuales o grupales puede personalizarse con fondos temáticos de Spider-Man: Brand New Day. Para ello, se selecciona el chat deseado, se accede al menú de opciones y se elige la función “fondo de pantalla”.

Desde allí, es posible cargar imágenes descargadas o creadas que representen escenas, personajes o colores asociados a la película. Se debe utilizar fondos oscuros, ilustraciones de los personajes centrales o fragmentos visuales del tráiler para reforzar la identidad visual.

Al aplicar estos recursos, las conversaciones adquieren una atmósfera que acompaña la estética de Marvel Studios y permite destacar la afinidad con el universo del superhéroe.

Cómo aprovechar Meta AI para crear imágenes inspiradas en Spider-Man

La integración de Meta AI posibilita la generación de ilustraciones personalizadas directamente en la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La integración de Meta AI posibilita la generación de ilustraciones personalizadas directamente en la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En las versiones recientes de WhatsApp, la integración de Meta AI permite generar ilustraciones temáticas mediante instrucciones escritas en el chat. Esta función facilita la creación de imágenes originales inspiradas en la película, sin necesidad de recurrir a bancos externos.

Los usuarios pueden solicitar ilustraciones de Spider-Man o escenas relacionadas directamente desde la barra de herramientas. La generación de imágenes con Meta AI no implica costos adicionales y está disponible en la mayoría de los dispositivos compatibles.

Este recurso resulta atractivo para quienes buscan un nivel avanzado de personalización y desean crear composiciones exclusivas que distingan su perfil frente al estreno de Spider-Man: Brand New Day.

De qué forma configurar tonos de notificación con motivo de la película

Los usuarios pueden seleccionar audios y configurar respuestas automáticas para reforzar la ambientación en sus chats en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los usuarios pueden seleccionar audios y configurar respuestas automáticas para reforzar la ambientación en sus chats en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sumado a modificar la imagen de perfil y los fondos de chat, se pueden ajustar los tonos de notificación y las respuestas rápidas para reforzar la experiencia temática.

En el menú de notificaciones de WhatsApp, los usuarios pueden elegir fragmentos de audio del tráiler, frases reconocibles o melodías de la banda sonora de la película. Este ajuste complementa la personalización visual y contribuye a una interacción más inmersiva.

Otra opción es el uso de emojis personalizados o stickers temáticos, que pueden crearse directamente en la aplicación o descargarse desde fuentes oficiales. Estas herramientas permiten compartir contenidos relacionados con la nueva entrega de Marvel Studios y mantener conversaciones alineadas con la estética propuesta por la producción.

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