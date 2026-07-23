La sutil indirecta de Ekaterina Ojeda a la China Suárez por su relación con Mauro Icardi

La joven modelo lanzó una indirecta a la China Suarez

A casi un mes del escándalo mediático que la vinculó sentimentalmente con Mauro Icardi, y tras una serie de mensajes indirectos dirigidos a la China Suárez, Ekaterina Ojeda volvió a posicionarse en el centro de la atención digital. La joven sorprendió a sus seguidores al compartir un nuevo video en sus redes sociales, que muchos interpretaron como un mensaje dedicado directamente a la actriz y modelo.

El posteo, grabado en el hall de un aeropuerto, muestra a Ekaterina en una secuencia distendida: aparece caminando entre las filas de pasajeros y los mostradores de check-in, arrastrando dos valijas mientras sonríe y realiza gestos juguetones hacia la cámara. La elección musical fue lo que encendió las especulaciones en redes sociales.

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Ekaterina utilizó la misma canción que, tiempo atrás, la China Suárez había seleccionado para sugerir su relación con Icardi y provocar a Wanda Nara. La frase central del tema, “Me imaginaba tú y yo en París”, se convirtió nuevamente en el centro de la conversación, ya que en su momento había sido interpretada como una declaración explícita en medio del escándalo que sacudió al entorno mediático.

La grabación refleja una atmósfera espontánea y relajada. Ekaterina avanza entre los pasajeros, se detiene para acomodarse el cabello, lanza miradas cómplices a la cámara y posa como si estuviera protagonizando una producción improvisada. El look elegido también generó comentarios: un conjunto deportivo negro compuesto por campera puffer de Adidas, pantalón a tono y un buzo con la inscripción “Sott”, un outfit cómodo y moderno, pensado para viajes largos y que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

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Ekaterina Ojeda sorprende con una puesta en escena improvisada y un guiño que se viraliza

El cierre del clip refuerza la intención de conectar con la audiencia. Ekaterina se acerca sonriente al teléfono y toma la cámara con la mano, recurso habitual en los videos de TikTok que busca generar cercanía y complicidad con quienes la siguen. El gesto, sumado a la elección de la canción, reavivó las especulaciones sobre la relación entre la joven, la China Suárez y Mauro Icardi, alimentando una vez más el debate en redes sociales.

Hace menos de dos semanas, Ekaterina Ojeda era prácticamente desconocida para el público masivo. Su nombre irrumpió en los medios después de que la China Suárez la expulsara del sector VIP de un boliche en la Costanera, en un episodio que tuvo como trasfondo la figura de Mauro Icardi. Ese incidente bastó para que la joven de 22 años se convirtiera en uno de los focos principales del espectáculo argentino, generando repercusiones que se sostuvieron durante varios días.

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Semanas atrás, Ekaterina impactó al lucir el mismo look que la China Suárez

Poco después del episodio en el boliche, Ojeda concretó una colaboración con una reconocida marca de indumentaria. Durante una sesión de fotos, aprovechó la oportunidad para responder algunas preguntas. Aunque el ambiente era informal, sus respuestas resultaron directas y transparentes. Ante la consulta sobre los motivos que la llevaron a hablar públicamente, Ekaterina explicó: “Que alguien relató y contó y dije: ‘Bueno, tengo que complementar’. Creo que salí a desmentir también lo que dicen, lo que es verdad, lo que no. Así que bueno, más que nada eso”.

La siguiente pregunta buscó saber qué le diría a la China Suárez si pudiera. Ojeda respondió sin rodeos: “Bueno, que gracias porque me sirvió”. Una frase breve que resume el giro inesperado de su historia: de ser expulsada de un VIP a transformarse, por ese mismo episodio, en una figura con visibilidad mediática y oportunidades laborales.

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La respuesta no requirió mayores explicaciones. La acción de la China Suárez aquella noche le otorgó a Ojeda una notoriedad que difícilmente habría alcanzado por otros medios: exposición pública, presencia en los medios y nuevas posibilidades, algo que la propia Ekaterina reconoció de forma implícita.