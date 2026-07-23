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La singular teoría de un famoso panelista español sobre el origen de las críticas a Argentina en el Mundial: el factor Messi

Cristóbal Soria, admirador del capitán albiceleste, habló sobre la raíz de los cuestionamientos en España a La Scaloneta, que se intensificaron tras la final de la Copa del Mundo

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Uno de los periodistas de El Chiringuito dio su mirada de los cruces entre los futbolistas

El triunfo de España en la final del Mundial ante Argentina en Nueva Jersey dejó mucha tela para cortar por las peleas posteriores al pitazo final de Slavko Vincic con muchos futbolistas implicados de ambos equipos, aunque desde la prensa europea solo se puso bajo la lupa el comportamiento de los jugadores albicelestes y se llegó a especular con alguna sanción hacia ellos. Ahora, una de las voces más representativas de El Chiringuito, histórico programa español, se refirió a esta situación que caldeó los ánimos entre los países hispanohablantes.

Cristóbal Soria, quien también ha hecho pública su admiración con Lionel Messi, fue consultado en La Nación+ sobre las miradas despertadas en la prensa de ese país en la antesala a la definición de la Copa del Mundo y apuntó contra un sector muy específico: “Seguís haciendo hablando de España... España no. Sabemos quiénes son los que han estado intentando incendiar antes, durante y después del partido, que son los aficionados y periodistas cercanos y afines al Real Madrid”.

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Esto se produjo en el contexto de diversas opiniones sobre la campaña argentina a lo largo de la cita, ya que el entrenador de Egipto se quejó del arbitraje en los octavos de final porque le cobraron un correcto penal en contra y le anularon un gol por una evidente falta sobre Lisandro Martínez en el origen de la jugada. En la previa a la final, el zaguero central de España, Aymeric Laporte, reclamó una presunta permisibilidad de los jueces para la Albiceleste a la hora de las infracciones: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”.

En este sentido, Soria evitó generalizar sobre todo el espectro de España y puntualizó que el origen de estas opiniones se ubica en los entornos cercanos a Real Madrid y los fanáticos de Cristiano Ronaldo: “Cuando hablás, hablás de España. Y que España somos todos, pero no hemos sido todos los que han intentado menospreciar los méritos de la selección argentina. No lo digo por mí, lo digo porque hay muchas personas que no somos del Real Madrid. Esto es un relato que hace por y para los aficionados de Real Madrid. Solamente eso. Y los CR7 lovers”. Messi es el máximo goleador en los clásicos entre Barcelona y la Casa Blanca con 26 goles y siempre batalló con Cristiano por ser el mejor jugador de cada temporada.

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“La animadversión que ha provocado Su Santidad Leo Messi con tantas humillaciones ha derivado en esto. España no, son los aficionados y periodistas del Real Madrid. Y el plató de El Chiringuito es el epicentro del madridismo. Esto es así, no estamos descubriendo absolutamente nada”, esgrimió uno de los panelistas del ciclo español.

El entrenador de España se quejó por las peleas de los futbolistas con sus dirigidos al término de la final del Mundial

Sin embargo, el entrenador Luis de la Fuente también focalizó su postura en los jugadores argentinos, a pesar de que también se ve a Eric García, Gavi y Rodri en el foco de conflicto: “Eso es intolerable e inadmisible, no se puede permitir. Tienen un grandísimo entrenador, que seguro lo pasó igual de mal que nosotros al ver esas reacciones. Hay que destacar nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores mantuvieron las formas”.

Justamente, Gavi fue interrogado sobre si los futbolistas del campeón en Qatar 2022 merecían algún tipo de castigo: “Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”.

Los dos equipos podrían verse las caras próximamente en el marco de la aplazada Finalíssima, que iba a jugarse originalmente el 27 de marzo pasado en el Estadio Lusail de Qatar. Se especula que el cruce podría darse en la última fecha FIFA de 2026, que será del 9 al 17 de noviembre.

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