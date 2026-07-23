Tesla podría entrenar al robot Optimus grabando a trabajadores de sus fábricas

Tesla emplearía grabaciones de trabajadores en la Gigafábrica de Grünheide para perfeccionar los movimientos del robot Optimus. (Reuters)

Tesla estaría avanzando en el desarrollo de su robot humanoide Optimus con un plan para grabar a empleados durante la fabricación de vehículos y utilizar esas imágenes para entrenar sistemas de inteligencia artificial industrial, según informó el periódico alemán Handelsblatt. La estrategia se implementaría en la Gigafábrica de Grünheide de dicho país y replicaría métodos ya utilizados en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, que cita una comunicación interna, trabajadores seleccionados de Tesla portarán cámaras montadas en mochilas mientras realizan tareas habituales de ensamblaje. Los dispositivos capturarán cómo toman herramientas, manipulan componentes y ejecutan pasos específicos de la producción.

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Esta información servirá para enseñar al robot humanoide a reproducir movimientos humanos de manera autónoma en entornos industriales, según detalló el portal Electrive, el cual cita el informe del mencionado periódico.

El uso de cámaras para recolectar datos plantea dudas legales sobre la privacidad y derechos laborales en Alemania. (Reuters)

El medio alemán subraya que Tesla ya aplica un sistema similar en Estados Unidos, donde operadores dedicados ejecutan secuencias de movimientos específicas para generar datos de entrenamiento para Optimus. El objetivo es que el robot, que mide 1,80 metros y pesa unos 73 kilogramos, adquiera destrezas que le permitan integrarse en procesos productivos complejos.

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Desafíos laborales y legales en Alemania

El informe advierte que aún existen incógnitas sobre el papel que desempeñará Optimus en la planta de Grünheide y sobre la gestión de la participación de los empleados en la recolección de datos. La iniciativa no se ha discutido todavía con el consejo de empresa de la planta, un requisito bajo la legislación laboral alemana cuando se introducen sistemas técnicos que pueden vigilar el comportamiento o el rendimiento de los trabajadores.

Mientras tanto, Tesla también expande sus operaciones robóticas en Reutlingen, donde desarrolla sensores, actuadores, cajas de engranajes y equipos de producción para la fabricación a gran escala de Optimus. Según el informe, ambas sedes alemanas desempeñarán funciones complementarias: Grünheide aportará datos reales para el entrenamiento del robot y Reutlingen se especializará en la manufactura de componentes y tecnología asociada.

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Optimus podría aprender tareas de ensamblaje industrial observando a empleados de la planta alemana. (Reuters)

El reto de escalar Optimus

En una reciente llamada de resultados del segundo trimestre, el CEO de Tesla, Elon Musk, calificó la fabricación a gran escala de Optimus como “el mayor desafío de producción” que la empresa ha enfrentado. Musk describió al robot como el “producto más grande” de la compañía, pero reconoció que, a diferencia de los vehículos eléctricos, Optimus carece de una cadena de suministro consolidada.

Según reportó la revista Inc., la empresa debe construir casi todos los componentes desde cero y enfrenta, además, escasez de chips de inteligencia artificial y restricciones en el suministro de memoria, lógica y empaquetado de semiconductores. Musk señaló que proveedores como Samsung, TSMC y Micron trabajan para ampliar la capacidad de producción de semiconductores y memoria, lo que permitirá avanzar en el proyecto Optimus.

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Progresos técnicos y capacidades del robot

En diciembre de 2025, Tesla difundió un video que mostraba los avances más recientes del robot humanoide. El material, publicado en X por la cuenta oficial de Optimus y por el propio Musk, presentaba al robot desplazándose por un laboratorio con mayor velocidad y equilibrio respecto a versiones previas. La grabación llevaba el mensaje: “Just a new PR in the lab”, en referencia a un nuevo récord de desempeño.

Elon Musk considera que la producción masiva del robot representa el reto más complejo de Tesla hasta ahora. (Reuters)

El video sugiere mejoras en el control de la marcha, la coordinación y el equilibrio de Optimus respecto a anteriores demostraciones, centradas en el entrenamiento postural y la manipulación básica de objetos. Según los datos técnicos, el robot cuenta con más de 40 grados de libertad y manos con 11 grados de libertad, diseñadas para realizar tareas similares a las humanas.

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