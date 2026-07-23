Tecno

Tesla podría entrenar al robot Optimus grabando a trabajadores de sus fábricas

El plan replica prácticas ya vigentes en Estados Unidos, donde operadores generan datos para el entrenamiento de robots

Guardar
Google icon
Tesla emplearía grabaciones de trabajadores en la Gigafábrica de Grünheide para perfeccionar los movimientos del robot Optimus. (Reuters)
Tesla emplearía grabaciones de trabajadores en la Gigafábrica de Grünheide para perfeccionar los movimientos del robot Optimus. (Reuters)

Tesla estaría avanzando en el desarrollo de su robot humanoide Optimus con un plan para grabar a empleados durante la fabricación de vehículos y utilizar esas imágenes para entrenar sistemas de inteligencia artificial industrial, según informó el periódico alemán Handelsblatt. La estrategia se implementaría en la Gigafábrica de Grünheide de dicho país y replicaría métodos ya utilizados en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, que cita una comunicación interna, trabajadores seleccionados de Tesla portarán cámaras montadas en mochilas mientras realizan tareas habituales de ensamblaje. Los dispositivos capturarán cómo toman herramientas, manipulan componentes y ejecutan pasos específicos de la producción.

PUBLICIDAD

Esta información servirá para enseñar al robot humanoide a reproducir movimientos humanos de manera autónoma en entornos industriales, según detalló el portal Electrive, el cual cita el informe del mencionado periódico.

El uso de cámaras para recolectar datos plantea dudas legales sobre la privacidad y derechos laborales en Alemania. (Reuters)
El uso de cámaras para recolectar datos plantea dudas legales sobre la privacidad y derechos laborales en Alemania. (Reuters)

El medio alemán subraya que Tesla ya aplica un sistema similar en Estados Unidos, donde operadores dedicados ejecutan secuencias de movimientos específicas para generar datos de entrenamiento para Optimus. El objetivo es que el robot, que mide 1,80 metros y pesa unos 73 kilogramos, adquiera destrezas que le permitan integrarse en procesos productivos complejos.

PUBLICIDAD

Desafíos laborales y legales en Alemania

El informe advierte que aún existen incógnitas sobre el papel que desempeñará Optimus en la planta de Grünheide y sobre la gestión de la participación de los empleados en la recolección de datos. La iniciativa no se ha discutido todavía con el consejo de empresa de la planta, un requisito bajo la legislación laboral alemana cuando se introducen sistemas técnicos que pueden vigilar el comportamiento o el rendimiento de los trabajadores.

Mientras tanto, Tesla también expande sus operaciones robóticas en Reutlingen, donde desarrolla sensores, actuadores, cajas de engranajes y equipos de producción para la fabricación a gran escala de Optimus. Según el informe, ambas sedes alemanas desempeñarán funciones complementarias: Grünheide aportará datos reales para el entrenamiento del robot y Reutlingen se especializará en la manufactura de componentes y tecnología asociada.

Optimus podría aprender tareas de ensamblaje industrial observando a empleados de la planta alemana. (Reuters)
Optimus podría aprender tareas de ensamblaje industrial observando a empleados de la planta alemana. (Reuters)

El reto de escalar Optimus

En una reciente llamada de resultados del segundo trimestre, el CEO de Tesla, Elon Musk, calificó la fabricación a gran escala de Optimus como “el mayor desafío de producción” que la empresa ha enfrentado. Musk describió al robot como el “producto más grande” de la compañía, pero reconoció que, a diferencia de los vehículos eléctricos, Optimus carece de una cadena de suministro consolidada.

Según reportó la revista Inc., la empresa debe construir casi todos los componentes desde cero y enfrenta, además, escasez de chips de inteligencia artificial y restricciones en el suministro de memoria, lógica y empaquetado de semiconductores. Musk señaló que proveedores como Samsung, TSMC y Micron trabajan para ampliar la capacidad de producción de semiconductores y memoria, lo que permitirá avanzar en el proyecto Optimus.

Progresos técnicos y capacidades del robot

En diciembre de 2025, Tesla difundió un video que mostraba los avances más recientes del robot humanoide. El material, publicado en X por la cuenta oficial de Optimus y por el propio Musk, presentaba al robot desplazándose por un laboratorio con mayor velocidad y equilibrio respecto a versiones previas. La grabación llevaba el mensaje: “Just a new PR in the lab”, en referencia a un nuevo récord de desempeño.

Elon Musk considera que la producción masiva del robot representa el reto más complejo de Tesla hasta ahora. (Reuters)
Elon Musk considera que la producción masiva del robot representa el reto más complejo de Tesla hasta ahora. (Reuters)

El video sugiere mejoras en el control de la marcha, la coordinación y el equilibrio de Optimus respecto a anteriores demostraciones, centradas en el entrenamiento postural y la manipulación básica de objetos. Según los datos técnicos, el robot cuenta con más de 40 grados de libertad y manos con 11 grados de libertad, diseñadas para realizar tareas similares a las humanas.

Temas Relacionados

TeslaOptimusRobot humanoideAutomatizaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juegos gratis en Epic Games Store por tiempo limitado: cómo descargarlos para PC esta semana

Killing Floor 3, además de encontrarse sin costo en Epic, también está gratis en Steam

Juegos gratis en Epic Games Store por tiempo limitado: cómo descargarlos para PC esta semana

Juega Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26 y más títulos en Prime Video: solo necesitas celular y TV

Otros juegos disponibles son Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, entre otros

Juega Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26 y más títulos en Prime Video: solo necesitas celular y TV

Anthropic no deja de competir con OpenAI: ahora también actualiza la voz de su IA

El modo de voz de Claude ofrece soporte para diez idiomas, incluido el español, aunque requiere selección manual

Anthropic no deja de competir con OpenAI: ahora también actualiza la voz de su IA

Las empresas que mejor extienden la inteligencia artificial se enfocan en solo uno a tres frentes

La publicación sostiene que las organizaciones más sólidas evitan dispersarse en decenas de casos y concentran recursos en pocas áreas, con métricas comunes y un modelo operativo pensado para crecer

Las empresas que mejor extienden la inteligencia artificial se enfocan en solo uno a tres frentes

Steam regala 6 juegos gratis para PC que puedes conservar para siempre

Entre los títulos gratuitos se encuentra Yet Another Zombie Defense HD, un shooter de defensa contra zombies

Steam regala 6 juegos gratis para PC que puedes conservar para siempre

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

La singular teoría de un famoso panelista español sobre el origen de las críticas a Argentina en el Mundial: el factor Messi

El fin del “ganar ya”: por qué el tenis argentino cambia la forma de detectar y formar a sus talentos

La descarnada carta con la que Otamendi se despidió de la selección argentina: “Defendí la camiseta con el alma”

Estudiantes vendió a una de sus joyas en cerca de 14 millones de dólares: “Objetivo primario”

TELESHOW

El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

Se estrena la película sobre Ricardo Barreda: Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson en una visión feminista del caso

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

El reencuentro de Maxi López con sus hijos en Italia tras el robo: “Volveremos todos juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El Mossad desmanteló una red iraní que usaba narcotraficantes como pantalla para planear atentados en Israel

El Mossad desmanteló una red iraní que usaba narcotraficantes como pantalla para planear atentados en Israel

Las autoridades de los 48 Cantones dan al Gobierno de Guatemala 72 horas para quitar aranceles al combustible

“Estamos avanzando a buen ritmo”, afirma el número dos del FMI sobre acuerdo con El Salvador

Panamá activa la búsqueda de diez integrantes de una peligrosa pandilla que opera en la capital

Gobierno salvadoreño busca inyectar fondos de un préstamo a la Cancillería para la promoción económica en el exterior