El fin del “ganar ya”: por qué el tenis argentino cambia la forma de detectar y formar a sus talentos

El nuevo Departamento Técnico anunciado por la AAT sumó otra actividad con chicos Sub 10 y Sub 12 de 9 provincias para trabajar nutrición, psicología, biomecánica y distintos aspectos de la formación, con especialistas y reconocidos entrenadores como invitados

Durante mucho tiempo, el tenis argentino evaluó a sus promesas con un criterio casi excluyente: los resultados. Cuanto antes llegaran los títulos, mejor. El éxito en las categorías infantiles y juveniles era, muchas veces, el principal indicador para proyectar una carrera profesional. Sin embargo, ese paradigma hoy comienza a cambiar.

Con la creación del Departamento Técnico Argentino (DeTA), presentada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en abril de este año, la entidad madre de este deporte en el país decidió impulsar un modelo de formación que pone el foco en el desarrollo integral del jugador y no únicamente en sus registros de rendimiento. La más reciente muestra de esa transformación se vivió durante una nueva Concentración Nacional de Transición realizada en el CeNARD, donde 16 chicos y chicas de las categorías Sub 10 y primer año de Sub 12, provenientes de nueve provincias, trabajaron durante cuatro días junto a especialistas de distintas disciplinas.

PUBLICIDAD

La convocatoria reunió a jugadores y jugadoras de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Más que un campus de entrenamiento, la propuesta buscó convertirse en un espacio de aprendizaje para los jugadores, sus entrenadores y sus familias.

“Estamos muy felices de haber recibido a estos chicos. Trabajamos con camadas de transición para empezar a hacer un seguimiento desde edades tempranas y abordar todos los aspectos del desarrollo: táctica, técnica, preparación física, habilidades psicológicas, registros biomecánicos y antropométricos. Es un trabajo a largo plazo que comienza en la base”, explicó Gonzalo Pressón, coordinador del DeTA junto con Valeria MacLoughlin.

PUBLICIDAD

La idea central del programa es romper con una lógica que durante años privilegió la maduración precoz y la obtención de resultados inmediatos, dos factores que muchas veces derivan en lesiones, frustración o abandono prematuro del deporte.

El encuentro, realizado en el CeNARD, reunió a chicos de nueve provincias (Crédito: Prensa AAT)

La nueva filosofía del DeTA parte de una premisa: el talento no es un fenómeno espontáneo ni un elemento medible con un criterio resultadista, sino una construcción que requiere tiempo, seguimiento y trabajo interdisciplinario.

PUBLICIDAD

Por eso, además de las tradicionales sesiones técnico-tácticas, los chicos realizaron evaluaciones físicas, estudios antropométricos y biomecánicos, pruebas de rendimiento y talleres sobre nutrición, psicología deportiva y planificación del entrenamiento.

Javier Gil Herrera, preparador físico, explicó que las mediciones permiten construir un historial de cada jugador. “Las evaluaciones se comparan con las de camadas anteriores y nos permiten hacer un seguimiento de la evolución de nuestros jugadores y jugadoras a lo largo de sus carreras”, señaló.

PUBLICIDAD

La psicología también ocupa un lugar central dentro del proyecto. Durante la concentración, Fiorella Perna, especialista del Departamento Técnico de la AAT, trabajó con los chicos sobre la identificación de pensamientos y emociones durante la competencia. “La propuesta fue que pudieran reconocer qué pensamientos aparecen cuando juegan y cuáles los ayudan o perjudican. Si aprenden estas herramientas desde ahora, van a convertirse en jugadores mucho más autónomos en el futuro”, explicó.

El tenis argentino apunta a un nuevo plan de desarrollo de las figuras del futuro (Crédito: Prensa AAT)

La especialista también encabezó una reunión con los padres para compartir herramientas y criterios de acompañamiento. “Cada vez hay más conciencia sobre la importancia de la salud mental en el deporte. La ITF acaba de lanzar un programa específico de asistencia psicológica y existen experiencias internacionales que muestran que trabajar estos aspectos reduce la deserción deportiva”, destacó.

PUBLICIDAD

El programa también incorpora mentorías con entrenadores de amplia trayectoria. Durante la concentración participaron Carlos Berlocq, quien trabajó aspectos tácticos; Alejandro Cerúndolo, con contenidos sobre competencia y planificación; Alejandra Tellechea, que expuso sobre la nueva mirada del talento; Guillermo Franco, especializado en estructura técnica; y el nutricionista Fernando Beninati.

Para Berlocq, el verdadero impacto de este tipo de encuentros excede lo deportivo. “Lo principal es que los chicos sigan motivados. Estas experiencias les enseñan hábitos, responsabilidad, convivencia e independencia. Sirve para el tenis, pero también para la vida”, afirmó.

PUBLICIDAD

El nuevo modelo pone el acento en el desarrollo integral antes que en los resultados (Crédito: Prensa AAT)

Cerúndolo, en tanto, dejó un mensaje que resume el espíritu del nuevo proyecto. “Les dije que disfruten de su edad, que no se apuren y que no se vuelvan locos por los resultados. Lo importante es aprender, incorporar herramientas y disfrutar el camino”, sostuvo el entrenador, padre de Francisco y Juan Manuel Cerúndolo.

En la misma línea, Alejandra Tellechea remarcó que el desafío consiste en que los chicos recuerden esta etapa “como un proceso de crecimiento y disfrute”, sin perder de vista el objetivo deportivo.

PUBLICIDAD

Más allá de los contenidos técnicos, el DeTA busca construir una identidad compartida bajo el concepto S.E.R. Argentino, un modelo basado en tres valores: Solidaridad, Excelencia y Respeto.

Durante las jornadas también se trabajó sobre hábitos cotidianos, liderazgo, autonomía, prevención de lesiones y comportamiento dentro y fuera de la cancha. Incluso los partidos se jugaron bajo formatos adaptados, donde el resultado perdió protagonismo frente a la resolución de problemas y el aprendizaje emocional.

PUBLICIDAD

“Fue un encuentro muy federal, con chicos de distintas regiones del país y la participación de especialistas y entrenadores emblemáticos. Vamos a continuar con estas concentraciones en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 porque creemos firmemente en este trabajo para desarrollar no solo a los jugadores, sino también a sus entornos y equipos de trabajo”, concluyó Pressón.

Participaron chicos y chicas Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires (Crédito: Prensa AAT)