Las autoridades de los 48 Cantones dan al Gobierno de Guatemala 72 horas para quitar aranceles al combustible

Los 48 Cantones de Totonicapán y la Unión de Transportistas exigieron al Gobierno de Guatemala retirar aranceles al combustible y suspender el impuesto específico.

Las autoridades indígenas de Totonicapán, agrupadas en los 48 Cantones junto con la Unión de Transportistas, exigieron al Gobierno de Guatemala retirar de inmediato los aranceles a la importación de combustible y sus derivados, además de suspender temporalmente el impuesto específico a los combustibles, con un ultimátum de 72 horas para recibir una respuesta oficial ante el alza de precios que, según expusieron, ya golpea el costo del transporte y la canasta básica.

El bloque comunitario y el gremio transportista dejaron claro que rechazan una nueva salida basada en subsidios. Sostuvieron que los 2 mil millones de quetzales destinados previamente a ese mecanismo no aliviaron el bolsillo de la población y solo favorecieron a un sector, por lo que plantearon medidas tributarias y arancelarias como alternativa inmediata para abaratar el precio final en las estaciones de servicio.

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La demanda central apunta a dos decisiones: eliminar de forma temporal los derechos y aranceles sobre las importaciones de combustibles y sus derivados, y suspender el impuesto que grava esos productos mientras se regulan los precios internacionales. De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, el objetivo es permitir una competencia más libre que reduzca el precio pagado por el consumidor.

Los dirigentes también declararon estado de alerta y asamblea permanente. Advirtieron que, si no hay respuestas concretas dentro del plazo fijado, pondrán en marcha medidas que ya fueron consensuadas en asambleas comunitarias, aunque en la comparecencia no detallaron cuáles serían esas acciones.

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Cientos de personas de 48 cantones guatemaltecos se manifiestan en la capital para exigir al gobierno que resuelva el alza de los precios de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo confirmó una audiencia para el 31 de julio y mantendrá la presión sobre el Congreso

Uno de los voceros explicó que el sector transportista ya recibió una respuesta del presidente por medio del gobernador departamental de Totonicapán y que existe una audiencia prevista para el 31 de julio. Añadió que ese mismo día entregarían un memorial con las peticiones para intentar que el Ejecutivo acceda a sus reclamos.

La presión no se dirigirá solo al Gobierno central. El representante indicó que también darán seguimiento al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas, a la espera de que las prioridades del Ejecutivo coincidan con las exigencias presentadas por las comunidades y los transportistas.

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Sobre las protestas convocadas por otros gremios, el vocero dijo que para el día siguiente estaban planificados bloqueos impulsados por el sector transporte, pero aclaró que los 48 Cantones no se sumarían por el momento. Señaló que esperarán primero la respuesta oficial a sus peticiones y que luego la asamblea decidirá los pasos siguientes.

El alza del combustible ya impactó en las tarifas de transporte entre Totonicapán y Quetzaltenango

Durante la conferencia, los dirigentes vincularon el encarecimiento del combustible con el aumento del pasaje. Explicaron que, antes del subsidio, las comunidades ya habían discutido en asamblea si correspondía modificar las tarifas, y que cuando el apoyo estatal entró en vigor el precio del combustible no descendió de inmediato al nivel que mostraba en las semanas previas a su finalización.

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Según el vocero, el combustible llegó a estar en torno a 45 quetzales y luego bajó de forma gradual hasta ubicarse por debajo de 30 quetzales en las dos semanas finales del subsidio. Afirmó que cuando recién se analizaba una rebaja en el transporte, el beneficio concluyó y el precio volvió a subir con fuerza.

En el caso de las rutas extraurbanas, indicó que ya hubo mesas de diálogo con los transportistas para revisar los costos del servicio. Precisó que el pasaje de Totonicapán a Cuatro Caminos es de siete quetzales, que de Cuatro Caminos a Quetzaltenango también es de siete quetzales, que el trayecto directo cuesta 13 quetzales y que la tarifa para estudiantes se mantiene en cinco quetzales.

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Los representantes comunitarios insistieron en que el problema no se limita al transporte. En la conferencia remarcaron que la canasta básica también está siendo afectada por el aumento de los combustibles y que esa presión sobre los precios explica su decisión de mantenerse en alerta mientras observan la evolución del mercado nacional.