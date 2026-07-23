Luto en el fútbol argentino: murió Omar “El Loco” Santorelli, el técnico que quedó a un paso de llegar a los 1000 partidos

El comunicado del Club y Biblioteca Agustín Alvarez

Omar Santorelli, conocido en todo el fútbol argentino como “El Loco”, falleció este jueves 23 de julio en Chivilcoy, su ciudad natal, a los 72 años. Según informó Hoy Mercedes, una enfermedad, que en sus últimas semanas derivó en una neumonía, puso fin a una vida que estuvo ligada al fútbol desde 1969 hasta sus últimos días. Al momento de su muerte, el entrenador conducía la Primera División del Club y Biblioteca Agustín Álvarez de 9 de Julio, el último banco de una trayectoria que rozó los 1.000 partidos dirigidos.

La institución confirmó el deceso con un comunicado en el que resolvió la suspensión de todas sus actividades. “Con la humildad, la pasión y el compromiso que lo caracterizaban, el Loco se puso el equipo al hombro aun cuando su salud ya le imponía una dura batalla”, expresaron desde el club, que destacó que Santorelli había llegado en enero de 2026 para sacar al equipo de una situación comprometida y lo reposicionó en el torneo en cuestión de meses.

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El hito de los 1.000 partidos dirigidos quedó pendiente. Quienes lo rodeaban proyectaban que lo alcanzaría en la octava fecha del torneo en curso, pero la enfermedad se lo impidió. Nacido el 30 de mayo de 1954, Omar Horacio Santorelli fue también apodado “La Momia” y “El Gaucho” a lo largo de su carrera, aunque fue “El Loco” el mote que lo acompañó para siempre.

Omar "Loco" Santorelli falleció a los 72 años (Facebook: Omar Santorelli)

Una vida en las canchas del Ascenso

Antes de convertirse en entrenador, Santorelli transitó una extensa carrera como defensor. Debutó en 1969 en Colón de Chivilcoy, donde permaneció hasta 1976, y luego pasó por DNHEY de 9 de Julio —con el que se consagró campeón de la Zona Sudoeste del torneo Argentino Beccar Varela—, Flandria, Villa Dálmine y Chacarita Juniors, donde logró el ascenso a la Primera B en 1981. También vistió las camisetas de Almagro, Colegiales, Acería de Bragado y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, hasta despedirse como jugador en 1991 con Independiente de su ciudad.

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Su carrera como director técnico arrancó en 1992 con Rivadavia de Chivilcoy, al que ascendió a la Primera de la Liga. Al año siguiente fue campeón del Argentino B con Independiente de Chivilcoy, y en 1995 obtuvo el título del torneo Preparación con Gimnasia y Esgrima. Pero el capítulo que lo transformó en una figura del Ascenso llegó en 1996, cuando asumió en Flandria en medio de una profunda crisis institucional.

La epopeya de Flandria

La comisión directiva del club, con Hernán Mosca a la cabeza, apostó por el técnico de Chivilcoy que ya conocía la institución. El debut fue con victoria: 1 a 0 ante Luján en el Campo Municipal, con gol de Pedro Nieva. Lo que siguió fue una campaña que quedó grabada en la memoria del club: dos subcampeonatos (Apertura 96 y 97), semifinales del Octogonal por el segundo ascenso en la temporada 96/97 y cuatro clásicos ante Luján sin derrotas.

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El título llegó en el Clausura 1998, con números que no admiten discusión: 17 partidos jugados, 13 victorias, 2 empates y apenas 2 derrotas, con 40 goles a favor y 15 en contra. El ascenso se concretó el 21 de junio de 1998 con una victoria por 3 a 0 ante Ituzaingó en cancha de Estudiantes de Buenos Aires, y se selló el 28 de junio con un 2 a 0 en el estadio de Villa Dálmine: 5 a 0 en el global y el regreso de Flandria a la Primera B después de 19 años. Las tribunas del estadio Carlos V coreaban: “Mire, mire qué locura; mire, mire qué emoción, es el Loco Santorelli que vino a la Villa para ser campeón”.

“Es algo que nunca voy a poder olvidar. Lo llevaré siempre en la piel y en la sangre. Ascender es incomparable”, declaró Santorelli tras aquel logro, según recogió Hoy Mercedes. Dirigió a Flandria en dos etapas, con más de 265 partidos al frente del equipo.

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Tras su paso por Flandria, Santorelli armó el equipo campeón de la Primera B 2000/01 en Defensores de Belgrano y continuó su recorrido por Deportivo Morón, Brown de Adrogué, San Telmo, Comunicaciones, Dock Sud, Deportivo Laferrere, Excursionistas, Central Córdoba de Rosario, San Miguel, Once Unidos de 9 de Julio, Sportivo Italiano y Agropecuario de Carlos Casares, entre otros. También dirigió a varios equipos de la Liga Chivilcoyana.