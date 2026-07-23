Panamá activa la búsqueda de diez integrantes de una peligrosa pandilla que opera en la capital

Uno de los sospechosos mantiene una notificación roja de Interpol, mecanismo que permite solicitar su captura a nivel internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional intensificó la búsqueda de 10 presuntos integrantes de la estructura criminal “MF” o Mafia Filipina, considerada una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el corregimiento de Betania, pocos días después de que un operativo conjunto con el Ministerio Público permitiera la captura de 14 personas vinculadas a la red.

La institución pidió a la ciudadanía colaborar de manera anónima a través de las líneas 104, 524-2514 y 511-9081, con el objetivo de ubicar a los requeridos, quienes son investigados por la presunta comisión de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo. La Policía sostiene que la captura de estas personas resulta clave para completar la desarticulación de la estructura.

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La ofensiva contra la denominada Mafia Filipina comenzó esta semana con una serie de allanamientos simultáneos en los edificios Santa María y Tira Chucunaque, en el corregimiento de Betania, considerados por los investigadores como uno de los principales centros de operaciones de la organización.

Durante las diligencias fueron detenidos 14 presuntos integrantes, además de dos personas capturadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras arribar en un vuelo procedente de Francia.

La Policía Nacional difundió los rostros de diez presuntos integrantes de la llamada Mafia Filipina que continúan siendo buscados por las autoridades. Tomada de la PN

En los operativos también fueron decomisados un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios que forman parte de la investigación desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial.

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Según las autoridades, la organización no solo es investigada por delitos relacionados con drogas y lavado de dinero. La Policía la vincula además con homicidios, privaciones de libertad, extorsiones, robos, posesión ilícita de armas de fuego y otros hechos violentos ocurridos en distintos sectores de la capital.

La investigación también permitió identificar la presunta estructura de mando del grupo. Entre los diez hombres que continúan prófugos figuran alias “Woper” y “Toti”, considerados por los investigadores como dos de los principales cabecillas.

En el caso de “Toti”, las autoridades confirmaron que mantiene una notificación roja de Interpol, mecanismo mediante el cual se solicita su localización y captura en cualquier país miembro de la organización policial internacional.

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El caso registró un nuevo giro un día después de la publicación de la lista de los más buscados, cuando Roberto Manuel Freeman Lara, de 60 años, se entregó voluntariamente en la Fiscalía de Central Park.

La investigación relaciona a la estructura con delitos de drogas, blanqueo de capitales, homicidios, extorsiones y posesión ilícita de armas de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades lo identificaron como presunto integrante de la estructura criminal “MF” o Mafia Filipina y lo requerían por la supuesta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

La Mafia Filipina aparece identificada por la Policía Nacional como una de las más de 180 pandillas que, según datos oficiales citados por las autoridades, operan en Panamá con vínculos al narcotráfico y capacidad para ejercer influencia tanto en comunidades como dentro del sistema penitenciario.

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Los investigadores sostienen que la organización mantiene una estructura jerárquica y una capacidad operativa que trasciende el pandillerismo tradicional, al incorporar delitos financieros como el blanqueo de capitales, además de actividades vinculadas al tráfico de drogas. Esa combinación de delitos es uno de los elementos que llevó a autoridades a describirla como una estructura criminal internacional.

Aunque el operativo representó uno de los golpes más importantes contra la organización en los últimos años, las autoridades consideran que la investigación permanece abierta y que la captura de los requeridos será determinante para esclarecer el funcionamiento completo de la red, identificar otros posibles colaboradores y establecer el alcance de sus operaciones dentro y fuera de Panamá.

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El caso registró un nuevo giro un día después de la publicación de la lista de los más buscados, cuando Roberto Manuel Freeman Lara, de 60 años, se entregó voluntariamente en la Fiscalía de Central Park. Tomada de la PN

Mientras tanto, la Policía insiste en que cualquier información que permita localizar a los prófugos puede suministrarse de forma confidencial mediante los canales oficiales habilitados para ese fin.