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Thiago Almada visitó a la Difunta Correa y San Expedito en San Juan para cumplir una promesa

El jugador de la selección argentina recorrió Vallecito días después del subcampeonato en el Mundial 2026. Junto a su familia, encendió velas y demostró su fe

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El volante argentino cumplió una promesa junto a su familia, luego del destacado desempeño del equipo argentino en el Mundial 2026 (Canal 13 de San Juan)

ThiagoAlmada visitó en las últimas horas la Difunta Correa en San Juan para cumplir una promesa personal ligada a la fe de su familia, pocos días después del subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y en una recorrida que también incluyó el santuario de San Expedito.

El mediocampista llegó a la provincia a las 13:45 en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas, según informó Tiempo de San Juan.

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La visita tuvo un perfil bajo y duró menos de una hora en Vallecito, de acuerdo a lo que agregó Canal 13 San Juan. El futbolista no hizo declaraciones públicas, no difundió imágenes en sus redes sociales y mantuvo reserva sobre su itinerario.

Aun con ese bajo perfil, su llegada generó movimiento desde el aeropuerto. Trabajadores de la terminal y personas que estaban en el lugar se acercaron a saludarlo, y Almada accedió con buen ánimo tomarse fotos con quienes se lo pidieron.

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Thiago Almada visitó en San Juan santuarios de la Difunta Correa y San Expedito
Thiago Almada visitó la Difunta Correa en San Juan para cumplir una promesa familiar después del Mundial 2026.

La promesa estuvo vinculada a una devoción familiar previa al Mundial, según los testimonios recogidos por los medios locales que siguieron de cerca la visita del jugador del Atlético Madrid.

El motivo del viaje se remonta a los meses previos al torneo internacional. Según recordó Diario Huarpe, allegados del jugador habían viajado antes a Vallecito y, a partir de esa experiencia, Almada asumió el compromiso de regresar cuando terminara la competencia para agradecer.

Thiago Almada visitó en San Juan santuarios de la Difunta Correa y San Expedito
El mediocampista Thiago Almada llegó a San Juan en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Ese vínculo también había sido mencionado por el dirigente del fútbol sanjuanino Nacif Farías, quien, citado por el medio local, contó que los padres del futbolista habían visitado la Difunta Correa antes del inicio del Mundial para encomendarse y pedir por el desempeño de la Selección Argentina.

Ya en el santuario, el jugador realizó un gesto de devoción al encender una vela en señal de agradecimiento, según puede verse en las imágenes que recorrieron las publicaciones en redes sociales y medios de la provincia cuyana. La caminata se dio lejos de la exposición habitual que rodea a los futbolistas del seleccionado.

Thiago Almada visitó en San Juan santuarios de la Difunta Correa y San Expedito
Las fotos de Thiago Almada en la Difunta Correa y con fanáticos en San Juan se viralizaron en redes sociales horas después de la visita.

Almada no viajó solo. En las fotos y videos pudo apreciarse que estuvo acompañado por un grupo reducido de amigos y familiares. Además lo habrían acompañado personas vinculadas al entorno de la AFA. En ese marco, el presidente de la institución madre del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, quien también es un devoto de la Difunta Correa, compartió imágenes del futbolista y celebró la visita. “Thiago querido, muy bien visitando y agradeciendo”, destacó.

Después de pasar por Vallecito, el jugador continuó su itinerario religioso en el nuevo santuario de San Expedito, en la localidad de Bermejo. Allí también agradeció y cumplió promesas religiosas.

En ese segundo tramo volvió a mostrarse cercano con la gente. Se detuvo para firmar autógrafos, posar para fotos y conversar brevemente con personas que lo reconocieron durante la visita.

Las imágenes de su paso por la Difunta Correa comenzaron a circular horas después. Diario de Cuyo publicó fotografías en las que se lo ve junto a la imagen de la Difunta Correa, vestido con un buzo blanco y pantalón deportivo, en uno de los sectores más reconocibles del santuario de Vallecito.

Esas postales se sumaron a las fotos tomadas por sanjuaninos que coincidieron con él durante la jornada y que luego se viralizaron en redes sociales. La difusión de esas imágenes terminó de registrar uno de los episodios más comentados de su paso por la provincia.

Surgido de las inferiores de Vélez, el pase de Almada actualmente pertenece al Atlético Madrid de la Liga de España, aunque es pretendido por el Flamengo de Brasil y por River. El talentoso volante ofensivo tuvo una participación destacada en la selección argentina de Lionel Scaloni durante el Mundial 2026. Fue titular en el partido de apertura de Argentina frente a Argelia, e ingresó de forma destacada en el encuentro clave frente a Suiza por los cuartos de final de la Copa.

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