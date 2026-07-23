Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

Griselda Siciliani publicó un contundente descargo en sus redes sociales en rechazo a la ola de críticas internacionales que recibió la Argentina tras el Mundial 2026, en el que la Selección Argentina cayó ante España por 1 a 0 en la final. El mensaje, estructurado en cuatro puntos y publicado en su cuenta de Instagram sobre el fondo de una camiseta albiceleste, combinó la defensa del país frente a los señalamientos externos con un llamado a la autocrítica interna y cerró con una frase de dos palabras que se volvió viral de inmediato.

“Primero: no vengan de afuera a querer darnos lecciones”, arrancó Siciliani, sin rodeos. La actriz se sumó así a una serie de figuras del espectáculo argentino que en los días posteriores a la final tomaron posición pública frente a la campaña de cuestionamientos que se instaló en redes sociales y medios internacionales contra el plantel y los hinchas argentinos. El descargo generó miles de reacciones y encendió el debate tanto entre quienes respaldaron su postura como entre quienes cuestionaron algunos de sus argumentos.

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El segundo punto del mensaje fue igualmente directo: “Orgullosa de ser Argentina. La campaña de estigmatización es un asco”. Con esa frase, Siciliani rechazó lo que describió como una red de desprestigio que, a su entender, no apunta solo al fútbol sino a la identidad cultural del país en su conjunto. La publicación llegó en un momento en que el debate sobre Argentina en el exterior excedió con creces el plano deportivo y derivó en discusiones sobre racismo, política y geopolítica.

La actriz rechazó la campaña contra la Selección Argentina y los hinchas argentinos con un mensaje en cuatro puntos sobre una camiseta albiceleste

Pero la actriz no se limitó a defender al país de las críticas foráneas. El tercer punto de su historia fue el más polémico y también el que generó mayor debate: “Puertas adentro, aprovecharía para repensarnos. En Buenos Aires, por ejemplo, si sos marrón la policía te pide el documento en la calle sin ningún motivo y de manera ilegal (entre otras prácticas de este estilo)”, escribió. Con esa aclaración, Siciliani diferenció la defensa de la identidad nacional de una validación acrítica de todo lo que ocurre dentro del país, abriendo el foco hacia prácticas de discriminación y violencia institucional que, según señaló, también merecen atención.

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El cierre del mensaje fue el que más repercusión cosechó en redes. “Cuarto: Francia”, escribió la actriz, sin agregar más texto. La referencia fue inmediatamente leída como una chicana dirigida a la selección francesa, que no llegó a la final del torneo, en alusión a la frase que los argentinos popularizaron tras el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección Argentina derrotó a Francia en la definición por penales. La frase original, que circuló durante años como un comentario sobre la grandeza cultural argentina, fue resignificada por Siciliani para apuntar directamente al resultado deportivo del equipo galo en esta edición del torneo.

El descargo de Siciliani se inscribe en una respuesta colectiva del mundo del espectáculo argentino ante el aluvión de críticas que siguió a la final del Mundial 2026. Lali Espósito fue otra de las artistas que alzó la voz: publicó un video recreando una frase de Moria Casán —“Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pit... quienes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo”— que sus seguidores leyeron como una respuesta al contexto adverso que enfrentaba la Argentina. Espósito había interpretado el Himno Nacional en la final del Mundial de Qatar 2022 y había sonado como posible candidata para repetir esa actuación en el MetLife Stadium de Nueva York antes de la definición frente a España.

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La cantante María Becerra posa de pie en un salón, luciendo un vestido azul de dos piezas, fajín blanco y un broche dorado con forma de sol en su abdomen

María Becerra, por su parte, eligió el escenario para su gesto. Tras haber viajado a Nueva York para cantar el Himno Nacional en la final del Mundial, la cantante retomó su Quimera Tour en España y, durante su presentación en el Barts Festival del Poble Espanyol de Barcelona, desplegó una bandera argentina mientras sonaba Miénteme, su colaboración con Tini Stoessel. Con ambos brazos extendidos por encima de su cabeza, Becerra movió la insignia celeste y blanca al compás de la canción frente al público español.

La ola de críticas internacionales que motivó estos pronunciamientos incluyó también la polémica protagonizada por el actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien compartió en sus redes una publicación de la SEC Black Alumni Network que instaba a la comunidad negra a no apoyar a Argentina en el Mundial, calificando al país como “uno de los más racistas del mundo”.

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