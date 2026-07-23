Se estrena la película sobre Ricardo Barreda: Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson en una visión feminista del caso

El actor interpretará al cuadriple femicida en una filme junto a Carla Peterson, Mercedes Morán y Maite Lanata (Video: Prime Video)

Las primeras imágenes de la película sobre Ricardo Barreda han generado gran expectativa en el mundo audiovisual argentino. El film, titulado simplemente Barreda, busca reconstruir uno de los crímenes más recordados de la historia reciente desde un ángulo hasta ahora casi ignorado: el de las mujeres víctimas.

La obra, dirigida por Daniela Goggi, se estrena el 28 de agosto en Prime Video y estará disponible en más de 240 países y territorios. La producción promete un enfoque diferente al de otras adaptaciones y coberturas previas, priorizando la voz y la experiencia de las cuatro mujeres asesinadas por Barreda: su esposa, su suegra y sus dos hijas, en su residencia de La Plata en 1992.

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Luis Machín como Ricardo Barreda en Barreda, la película que se estrenará el 28 de agosto por la plataforma de streaming (Prime Video)

El elenco combina figuras de gran trayectoria y nuevos talentos. Luis Machín encarna al protagonista, mientras que Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Paez interpretan a las víctimas. El reparto se completa con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, quienes aportan una visión coral al relato.

La directora, que ya abordó hechos reales en El Rapto, se propuso romper con la tradición de centrarse en el femicida. Desde la producción informaron que el objetivo es “dar voz a las víctimas y alejarse de las versiones previas del caso”, poniendo en primer plano las historias y perspectivas de quienes perdieron la vida en el hecho.

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La película revive el asesinato múltiple ocurrido el 15 de noviembre de 1992, cuando Barreda mató a su esposa, Gladys McDonald; su suegra, Elena Arreche; y sus dos hijas, Cecilia y Adriana, en la casa familiar. El caso conmocionó a la sociedad argentina y fue objeto de numerosos análisis mediáticos, aunque casi siempre desde el punto de vista del asesino.

Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, la esposa de Barreda. Mercedes Morán se pone en la piel de Elena Arreche, su suegra

El impacto de Ricardo Barreda en la sociedad argentina no solo se reflejó en el ámbito judicial, sino que también se extendió a la cultura popular y la producción mediática. El nombre del odontólogo, responsable de un cuádruple femicidio, fue apropiado por sectores de la sociedad que, bajo una mirada machista, llegaron a convertirlo en objeto de culto.

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Durante su reclusión, Barreda recibió más de 600 cartas de apoyo y su imagen fue utilizada para la venta de productos como tazas, remeras, gorros y pines. Esta reacción social puso en evidencia el modo en que el caso fue interpretado por parte del público y los medios, con un sesgo que lo distanció del enfoque de género y lo instaló como un fenómeno mediático.

Mientras cumplía condena, el propio Barreda admitió haber cometido los asesinatos y relató que el apodo “Conchita”, utilizado por su familia, fue uno de los motivos de humillación que mencionó en su defensa. El hecho de que una parte de la sociedad respondiera con admiración o simpatía hacia el femicida generó debate sobre el tratamiento que los medios y la cultura otorgaron al caso.

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Maite Lanata y Margarita Páez son Cecilia y Adriana, las hijas del cuádruple femicida

La historia del odontólogo ha sido abordada por diferentes autores y periodistas. Rodolfo Palacios, en Conchita: el hombre que no amaba a las mujeres (2012), retrató al asesino tras entrevistarlo durante su arresto domiciliario, etapa que compartió con su pareja Berta “Pochi” André. Palacios profundizó en los matices psicológicos y personales del protagonista, sumando su relato a la construcción pública del personaje.

El caso también fue analizado en No somos ángeles (2007), obra colectiva de Florencia Etcheves, Mauro Szeta y Liliana Caruso, quienes incluyeron a Barreda dentro de un conjunto de figuras criminales nacionales. Por su parte, la antología Buenos Aires es leyenda III (2008), de Guillermo Barrantes y Víctor Coviello, dedicó un capítulo titulado “La sonrisa perfecta”, que explora la transformación del odontólogo en un personaje de la cultura urbana, junto a relatos de figuras míticas y fantásticas.

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En El caso Barreda: cuatro bultos (2007), Ricardo Canaletti y Rolando Barbano aportaron una investigación que recorre los detalles del cuádruple femicidio, sumando otra perspectiva a la crónica policial que rodea la figura del asesino.

Barreda, dirigida por Daniela Goggi, se estrena el 28 de agosto en Prime Video y estará disponible en más de 240 países y territorios

La historia de Barreda también llegó al formato audiovisual con la miniserie “Barreda, el odontólogo femicida”. Estrenada el 25 de septiembre de 2025, la producción consta de dos episodios que incluyen material de archivo y entrevistas a periodistas como Palacios, Szeta y la comunicadora especializada en género, Mariana Carbajal. La serie busca reconstruir el caso desde diferentes ángulos, aportando testimonios directos y una revisión crítica del modo en que la sociedad interpretó el hecho.

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