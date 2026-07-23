Teleshow

Se estrena la película sobre Ricardo Barreda: Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson en una visión feminista del caso

El actor interpretará al cuadruple femicida en un film de Prime Video, con dirección de Daniela Goggi, que busca llevar a la pantalla la versión de la esposa, la suegra y las dos hijas del asesino

Guardar
Google icon

El actor interpretará al cuadriple femicida en una filme junto a Carla Peterson, Mercedes Morán y Maite Lanata (Video: Prime Video)

Las primeras imágenes de la película sobre Ricardo Barreda han generado gran expectativa en el mundo audiovisual argentino. El film, titulado simplemente Barreda, busca reconstruir uno de los crímenes más recordados de la historia reciente desde un ángulo hasta ahora casi ignorado: el de las mujeres víctimas.

La obra, dirigida por Daniela Goggi, se estrena el 28 de agosto en Prime Video y estará disponible en más de 240 países y territorios. La producción promete un enfoque diferente al de otras adaptaciones y coberturas previas, priorizando la voz y la experiencia de las cuatro mujeres asesinadas por Barreda: su esposa, su suegra y sus dos hijas, en su residencia de La Plata en 1992.

PUBLICIDAD

ricardo barreda
Luis Machín como Ricardo Barreda en Barreda, la película que se estrenará el 28 de agosto por la plataforma de streaming (Prime Video)

El elenco combina figuras de gran trayectoria y nuevos talentos. Luis Machín encarna al protagonista, mientras que Carla PetersonMercedes MoránMaite Lanata y Margarita Paez interpretan a las víctimas. El reparto se completa con Marcelo SubiottoPaola Barrientos y Alberto Ajaka, quienes aportan una visión coral al relato.

La directora, que ya abordó hechos reales en El Rapto, se propuso romper con la tradición de centrarse en el femicida. Desde la producción informaron que el objetivo es “dar voz a las víctimas y alejarse de las versiones previas del caso”, poniendo en primer plano las historias y perspectivas de quienes perdieron la vida en el hecho.

PUBLICIDAD

La película revive el asesinato múltiple ocurrido el 15 de noviembre de 1992, cuando Barreda mató a su esposa, Gladys McDonald; su suegra, Elena Arreche; y sus dos hijas, Cecilia y Adriana, en la casa familiar. El caso conmocionó a la sociedad argentina y fue objeto de numerosos análisis mediáticos, aunque casi siempre desde el punto de vista del asesino.

ricardo barreda
Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, la esposa de Barreda. Mercedes Morán se pone en la piel de Elena Arreche, su suegra

El impacto de Ricardo Barreda en la sociedad argentina no solo se reflejó en el ámbito judicial, sino que también se extendió a la cultura popular y la producción mediática. El nombre del odontólogo, responsable de un cuádruple femicidio, fue apropiado por sectores de la sociedad que, bajo una mirada machista, llegaron a convertirlo en objeto de culto.

Durante su reclusión, Barreda recibió más de 600 cartas de apoyo y su imagen fue utilizada para la venta de productos como tazas, remeras, gorros y pines. Esta reacción social puso en evidencia el modo en que el caso fue interpretado por parte del público y los medios, con un sesgo que lo distanció del enfoque de género y lo instaló como un fenómeno mediático.

Mientras cumplía condena, el propio Barreda admitió haber cometido los asesinatos y relató que el apodo “Conchita”, utilizado por su familia, fue uno de los motivos de humillación que mencionó en su defensa. El hecho de que una parte de la sociedad respondiera con admiración o simpatía hacia el femicida generó debate sobre el tratamiento que los medios y la cultura otorgaron al caso.

ricardo barreda
Maite Lanata y Margarita Páez son Cecilia y Adriana, las hijas del cuádruple femicida

La historia del odontólogo ha sido abordada por diferentes autores y periodistas. Rodolfo Palacios, en Conchita: el hombre que no amaba a las mujeres (2012), retrató al asesino tras entrevistarlo durante su arresto domiciliario, etapa que compartió con su pareja Berta “Pochi” André. Palacios profundizó en los matices psicológicos y personales del protagonista, sumando su relato a la construcción pública del personaje.

El caso también fue analizado en No somos ángeles (2007), obra colectiva de Florencia Etcheves, Mauro Szeta y Liliana Caruso, quienes incluyeron a Barreda dentro de un conjunto de figuras criminales nacionales. Por su parte, la antología Buenos Aires es leyenda III (2008), de Guillermo Barrantes y Víctor Coviello, dedicó un capítulo titulado “La sonrisa perfecta”, que explora la transformación del odontólogo en un personaje de la cultura urbana, junto a relatos de figuras míticas y fantásticas.

En El caso Barreda: cuatro bultos (2007), Ricardo Canaletti y Rolando Barbano aportaron una investigación que recorre los detalles del cuádruple femicidio, sumando otra perspectiva a la crónica policial que rodea la figura del asesino.

ricardo barreda
Barreda, dirigida por Daniela Goggi, se estrena el 28 de agosto en Prime Video y estará disponible en más de 240 países y territorios

La historia de Barreda también llegó al formato audiovisual con la miniserie “Barreda, el odontólogo femicida”. Estrenada el 25 de septiembre de 2025, la producción consta de dos episodios que incluyen material de archivo y entrevistas a periodistas como Palacios, Szeta y la comunicadora especializada en género, Mariana Carbajal. La serie busca reconstruir el caso desde diferentes ángulos, aportando testimonios directos y una revisión crítica del modo en que la sociedad interpretó el hecho.

Temas Relacionados

BarredaRicardo BarredaCarla PetersonMercedes MoránMaite LanataLuis MachínPrime Video

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

La cocinera sorprendió al contar la broma que hacía en Mañanas Informales, dejando sin palabras a sus compañeros de ciclo

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

La agrupación confirmó en sus redes la muerte del barítono salteño a los 88 años y le dedicó palabras llenas de afecto, en una despedida que despertó homenajes de artistas, seguidores y referentes culturales de todo el país

Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

El reencuentro de Maxi López con sus hijos en Italia tras el robo: “Volveremos todos juntos”

El exfutbolista, al finalizar el Mundial 2026, viajó de emergencia a Milán en medio de la preocupación por el hecho de inseguridad que sufrió la casa de la conductora

El reencuentro de Maxi López con sus hijos en Italia tras el robo: “Volveremos todos juntos”

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

La modelo festejó su primer natalicio separada, lo hizo junto a su familia y reflexionó acerca de su presente emocional

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

La indignación de Romina Uhrig por la falta de higiene dentro de la casa de Gran Hermano: “Es una falta de respeto”

Luego de su regreso al reality, la exparticipante quedó completamente descolocada por el estado en que los jugadores conviven a diario y decidió tomar cartas en el asunto

La indignación de Romina Uhrig por la falta de higiene dentro de la casa de Gran Hermano: “Es una falta de respeto”

DEPORTES

Estudiantes vendió a una de sus joyas en cerca de 14 millones de dólares: “Objetivo primario”

Estudiantes vendió a una de sus joyas en cerca de 14 millones de dólares: “Objetivo primario”

La historia detrás del conflicto por el pase de Ángel Correa a River Plate

El concluyente discurso de Diego Latorre contra las teorías conspirativas sobre la final del Mundial: “El delirio es total”

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales tras la final del Mundial

TELESHOW

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

El reencuentro de Maxi López con sus hijos en Italia tras el robo: “Volveremos todos juntos”

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

La indignación de Romina Uhrig por la falta de higiene dentro de la casa de Gran Hermano: “Es una falta de respeto”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo inaugura planta industrial Fogel en Villa Canales

El presidente Bernardo Arévalo inaugura planta industrial Fogel en Villa Canales

La estrategia de inclusión financiera de Guatemala busca convertir las cuentas bancarias en más crédito

Es salvadoreña, Shakira la eligió por un video en redes y terminó bailando en la final del Mundial

El viaje de regreso terminó en tragedia: un migrante venezolano murió en un accidente en Panamá

Condenan a 30 años al exteniente que mató a tiros a su pareja y a su suegra en República Dominicana