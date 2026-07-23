Crimen y Justicia

Extraditaron a Brasil a un argentino que se había fugado tras violar y embarazar a su hijastra de 12 años

El hombre, de 32 años, fue capturado en diciembre en la provincia de Misiones y entregado recientemente a la justicia brasileña

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El hombre está acusado de embarazar a su hijastra de 12 años

Un hombre de nacionalidad argentina fue extraditado a Brasil tras haberse escapado de ese país, donde enfrenta una causa judicial por un caso aberrante: está acusado de haber abusado sexualmente y embarazado a su hijastra de 12 años.

El expediente se originó en marzo de 2025 cuando, según la investigación, el sospechoso cometió los abusos en la vivienda familiar de Brasil.

Los hechos continuaron durante el mes siguiente y derivaron en el embarazo de la menor, quien dio a luz hacia finales de ese año. Una prueba genética confirmó que el padre del bebé es el detenido, de 32 años.

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Extraditaron a un argentino acusado de violación en Brasil
El acusado tiene 32 años

La investigación, sin embargo, no pudo avanzar más porque, una vez que se inició el proceso penal, el hombre escapó y permaneció con paradero desconocido.

Tras ello, el Segundo Juzgado del Distrito de Ituporanga, en Brasil, ordenó su captura internacional y la Oficina Central Nacional (OCN) Brasilia difundió una notificación roja a través de Interpol.

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La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina fue alertada de la situación a través del sistema I-24/7 de INTERPOL, una red global de comunicación policial protegida que permite a las fuerzas de seguridad de sus países miembros intercambiar información confidencial y urgente en tiempo real.

Extraditaron a un argentino acusado de violación en Brasil
El acusado al realizar el trámite correspondiente en Migraciones

En el rastreo, los detectives advirtieron que el acusado ya no estaba prófugo: había sido detenido en diciembre por agentes de la Policía de la provincia de Misiones y se encontraba a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, bajo la órbita del juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga y la secretaria penal Mariana Arjol.

A raíz de ello, la PFA coordinó la comunicación con la OCN Brasilia, que confirmó el interés por la extradición.

La entrega del detenido a través de las vías diplomáticas correspondientes finalmente se realizó en las últimas horas, en el paso fronterizo que une las localidades de Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira.

Así, el hombre quedó bajo custodia de las autoridades de Brasil, a la espera de la continuación del proceso penal en el que enfrenta cargos por abuso sexual agravado.

Extraditaron a un argentino acusado de violación en Brasil
El sospechoso quedó a disposición de la justicia brasileña acusado de abuso sexual agravado

En mayo pasado, tras una otra operación mediante el sistema I 24/7, la PFA concretó la extradición de un ciudadano brasileño acusado de doble homicidio. El hombre, de 42 años, había sido señalado por el asesinato de dos personas en la ciudad de Palmital, estado de Paraná, en el sur del país vecino, tras una venganza relacionada con el robo de caballos.

Según la reconstrucción judicial, el implicado escapó primero a Paraguay y luego cruzó de manera ilegal a la Argentina, donde fue localizado en la provincia de Formosa.

La detención se produjo después de que un vecino alertara a la policía provincial, tras escuchar al sospechoso hablar sobre su situación en un bar. Posteriormente, se confirmó la existencia de una notificación roja de Interpol en su contra.

Tras el arresto, el imputado fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y alojado en una dependencia policial, mientras se completaban los trámites judiciales correspondientes para su entrega, que se concretó el 19 de mayo, cuando una comitiva de la policía brasileña viajó al país y se hizo cargo de la custodia en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

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