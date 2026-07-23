“Estamos avanzando a buen ritmo”, afirma el número dos del FMI sobre acuerdo con El Salvador

Ilustración conceptual de la economía de El Salvador mostrando crecimiento, remesas récord, inversión extranjera y mejores reservas, con una lupa del FMI observando el panorama económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, reconoció el desempeño económico reciente de El Salvador, luego de una conversación con el presidente Nayib Bukele. Katz afirmó el miércoles en su cuenta oficial de X que han dialogado sobre los “extraordinarios logros económicos” del país y anticipó que las próximas revisiones del programa acordado con el organismo avanzan a buen ritmo. El mensaje fue compartido por el propio Bukele en redes sociales.

Según informó la agencia EFE, Katz expresó su interés en visitar San Salvador próximamente y enfatizó que el diálogo con las autoridades salvadoreñas mantiene el diálogo en el marco del acuerdo alcanzado en diciembre de 2024. Este programa, pactado por un monto de USD 1,400 millones para fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa, tiene como ejes centrales la consolidación fiscal y el refuerzo de las reservas internacionales.

PUBLICIDAD

El FMI detalló que la primera revisión del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF), realizada en junio de 2025, arrojó resultados. El organismo señaló que “el desempeño del programa ha sido sólido, y la economía ha seguido creciendo mientras se corrigen los desequilibrios macroeconómicos”.

Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También el informe del Banco Mundial publicado en abril proyecta que El Salvador tendría un crecimiento del 3.2% para 2026 y del 3% en 2027. Además, datos del Banco Central de Reserva (BCR) señalan que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4.79% en el primer trimestre de 2026, impulsado especialmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

PUBLICIDAD

En línea con estos datos, el FMI proyecta que la economía salvadoreña crecerá un 3.3% en 2026, cifra que supera el promedio de crecimiento anual observado desde la dolarización en 2001.

El reporte del organismo atribuye este ciclo expansivo principalmente a la inversión privada, con más de USD 9,000 millones en proyectos activos durante 2026 en sectores como la construcción, el turismo y los servicios. El entorno de seguridad, señalado por el BCR como un factor determinante, ha favorecido el clima de negocios y atraído capital.

El mismo informe resalta que la economía local ha mostrado variaciones positivas durante los primeros meses del año, con un índice de actividad económica que aumentó un 5% en enero y una producción industrial que creció 6.4%.

PUBLICIDAD

Las exportaciones de bienes subieron 3.3% hasta febrero y la recaudación tributaria avanzó un 5.8%, impulsada por el IVA. El consumo de cemento, indicador vinculado a la construcción, subió 11.7% y el crédito total se expandió 8.1% a finales de marzo.

El Centro Histórico de San Salvador, uno de los puntos más turísticos de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Turismo, obra pública y remesas

De acuerdo a las cifras oficiales, el turismo figura entre los sectores con mayor crecimiento, con la llegada de 1.3 millón de visitantes internacionales entre enero y marzo, un aumento del 34% respecto al mismo periodo de 2025. El país prevé recibir 4.2 millones de turistas en 2026, favorecido por la organización de eventos artísticos y deportivos y la llegada de cruceros.

PUBLICIDAD

La inversión pública también tiene peso. Proyectos como el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador y el Viaducto Morazán forman parte de un paquete de obras cuyo valor superará los USD 1,000 millones, según el BCR. La inversión pública ejecutada a febrero ascendió a USD 144.3 millones, un incremento del 179.2% en comparación con el año anterior.

El flujo de remesas impulsa el consumo privado, con USD 1,524,8 millones recibidos hasta febrero de 2026, un crecimiento del 8.4% interanual. El BCR precisa que el 26% de los hogares salvadoreños recibe remesas, lo que sostiene el gasto interno.

PUBLICIDAD

Turistas disfrutan del recientemente renovado Malecón del Puerto de La Libertad en El Salvador, un espacio moderno con vistas al océano Pacífico y la bandera nacional ondeando bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos regionales y preocupación social

El panorama regional enfrenta desafíos derivados del encarecimiento de materias primas y la volatilidad global. El FMI advierte que el conflicto armado en Oriente Medio ha elevado la inflación global estimada para 2026 al 4.4%, por encima de pronósticos previos, lo que puede trasladarse con rapidez a economías importadoras de energía como la salvadoreña.

En el plano social, estudios recientes del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana apuntan a que el 70.7% de la población considera que la economía representa el principal problema del país. Desde la reelección de Bukele en junio de 2024, la preocupación por la situación económica ha desplazado a la violencia como tema prioritario entre los salvadoreños, según informó EFE.

PUBLICIDAD