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Ver partidos de la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tus datos a ciberdelincuentes

Los usuarios que acceden a estas plataformas pueden ser víctimas de ciberataques, malware y posibles acciones legales

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El trofeo de la Copa Sudamericana, el logo oficial CONMEBOL Sudamericana, un logo circular con balón de fútbol y un logo de Roja TV Directa, sobre un fondo azul
Torneos como la Conmebol Sudamericana son transmitidos por páginas ilegales como Fútbol Libre o Roja Directa. (Fotocomposición Infobae)

Esta semana comienza una nueva etapa de partidos en la Conmebol Sudamericana, y millones de aficionados buscan alternativas para no perderse los encuentros. Frente a la dificultad de acceder a transmisiones oficiales, muchos optan por plataformas no autorizadas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja.

Sin embargo, ver partidos en las páginas webs piratas puede exponer datos personales y bancarios a ciberdelincuentes, según la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

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Qué tipo de malware puede ocultarse en páginas piratas

Al acceder a plataformas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja, los dispositivos quedan expuestos a malware y otros programas maliciosos. Según INTERPOL, estos sitios y redes P2P pueden instalar virus que dañan computadoras y celulares, o que permiten el robo de información personal.

Autoridades como INTERPOL han lanzado alertas sobre la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su)
Autoridades como INTERPOL han lanzado alertas sobre la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

El impacto no se limita al usuario individual. Cuando un dispositivo infectado está conectado a una red compartida, el virus puede extenderse a otros equipos, lo que pone en riesgo tanto datos personales como activos de empresas.

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“Este malware puede propagarse por una red WiFi corporativa o doméstica, afectando potencialmente operaciones empresariales críticas”, detalla la autoridad.

Además, algunos servidores proxy asociados a plataformas piratas han sido utilizados en el pasado para ataques de denegación de servicio distribuida, involucrando a usuarios involuntariamente en actividades ilícitas.

Cómo utilizan los ciberdelincuentes la información robada a través de apps ilegales

El objetivo principal de los ciberdelincuentes es obtener datos personales y financieros. INTERPOL advierte que “los contenidos pirateados pueden usarse como trampa para el robo de datos personales, información bancaria u otra información confidencial”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ciberdelincuentes buscan accedera información sensible para venderla en mercados ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que los delincuentes acceden a estos datos, pueden realizar fraudes con tarjetas de crédito o vender la información en mercados ilegales.

Los riesgos no terminan en el robo de datos. La información obtenida puede emplearse para suplantar identidades, solicitar créditos o realizar compras fraudulentas. El usuario podría enfrentar problemas legales si, sin saberlo, su dispositivo se utiliza para actividades como ataques informáticos o delitos financieros.

Qué riesgos legales existen para el usuario de plataformas piratas

Descargar o compartir material protegido por derechos de autor, como los partidos de la Conmebol Sudamericana, puede tener consecuencias legales.

De acuerdo con INTERPOL, quienes acceden a estas transmisiones ilegales se enfrentan a posibles multas e incluso penas de prisión. El organismo internacional recalca que “la descarga o distribución sin permiso de material sujeto a derechos de autor puede dar lugar a acciones legales”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ley de la mayoría de países sanciona la piratería digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la suscripción a servidores proxy empleados por estos portales expone a los usuarios a investigaciones policiales, porque estos servidores suelen estar vinculados a delitos informáticos previos.

La protección legal de los usuarios que acceden a plataformas ilegales es nula, y los propietarios de los derechos pueden iniciar demandas contra quienes participen en la distribución de contenidos pirateados.

Cómo identificar un sitio web pirata

Detectar servicios piratas requiere atención a ciertos indicios. INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier sitio que prometa transmisiones gratuitas o a un precio muy inferior al de los servicios oficiales.

La oferta de una gran variedad de contenidos, la ausencia de información de contacto y la falta de garantías de calidad suelen ser señales de alerta.

Tablet muestra una página de 'Mundial 2026 en Vivo' con una advertencia roja 'CUIDADO FRAUDE' y un candado roto. Una mano toca el botón 'Descargar App'.
Hay que esta atento a cualquier página que ofrezca contenido gratuito en vivo sin los derechos de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización sugiere verificar siempre en la web de la empresa oficial si el contenido está disponible legalmente. Los servicios legítimos suelen ofrecer mayor calidad, soporte técnico y garantías frente a problemas técnicos.

Otra alerta es que los métodos de pago en plataformas ilegales suelen carecer de seguridad, lo que incrementa el riesgo de sufrir fraudes financieros.

Qué vínculos existen con otros delitos internacionales

El consumo de transmisiones ilegales no es una acción aislada. INTERPOL destaca que los sitios piratas son administrados frecuentemente por redes de delincuencia organizada.

“Los delincuentes responsables de los sitios piratas pueden formar parte de grupos que utilizan las ganancias para otras actividades ilegales, como el juego ilegal en línea, la explotación sexual, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas o el blanqueo de capitales”, advierte INTERPOL.

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