Último día para conseguir gratis estos 2 juegos en Epic Games Store

Último día para reclamar dos juegos gratis en Epic Games Store y conservarlos para siempre - (Foto: Epic Games)

Hoy, 22 de julio de 2026, es el último día para aprovechar la promoción semanal de Epic Games Store y sumar dos títulos destacados a tu biblioteca digital sin costo alguno. Si aún no los has reclamado, este es el momento: una vez añadidos a tu cuenta, los conservarás para siempre, aunque no pienses jugarlos de inmediato.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la plataforma para fidelizar a los usuarios y ofrecer variedad en su catálogo, con propuestas que van del terror psicológico al rol por turnos con estética retro.

PUBLICIDAD

Cómo reclamar los juegos gratuitos de Epic hoy, iniciar sesión, confirmar precio cero y obtener

El acceso gratuito a juegos de calidad sigue siendo uno de los grandes atractivos del formato digital. Permite experimentar géneros diferentes, descubrir estudios independientes y mantener la colección siempre renovada, sin necesidad de realizar compras compulsivas.

Cuáles son los juegos gratuitos para reclamar en Epic Games

Luto: terror psicológico y narrativa inquietante

Luto es una aventura de terror psicológico en primera persona desarrollada por Broken Bird Games. La historia gira en torno a un protagonista incapaz de abandonar su propia casa, atrapado en un entorno que se transforma y distorsiona a medida que intenta escapar. El juego destaca por su atmósfera opresiva, su narrativa ambigua y la tensión que genera en cada esquina.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros títulos del género, Luto no apuesta por sustos fáciles, sino que construye una sensación constante de inquietud. Los escenarios cambian, los sucesos inesperados se suceden y el jugador debe preguntarse en todo momento qué es real y qué pertenece a una pesadilla. Es una experiencia recomendada para quienes buscan un terror más psicológico y menos predecible. Disponible gratis hasta el 23 de julio.

Echo Generation: Midnight Edition – Aventura y nostalgia de los años 90

Echo Generation: Midnight Edition es una aventura de rol por turnos con estética voxel y ambientación evocadora de los años 90. El juego invita a los jugadores a unirse a un grupo de chicos que, inspirados por la cultura pop de la época, investigan misterios sobrenaturales en su ciudad natal. El sistema de combate por turnos, los minijuegos y la posibilidad de coleccionar más de 30 cómics añaden profundidad y variedad a la experiencia.

PUBLICIDAD

El viaje por escenarios llenos de guiños a la infancia y la adolescencia permite enfrentarse a criaturas extrañas y descubrir secretos, en una aventura que combina humor, misterio y mecánicas clásicas de los RPG. Disponible gratis hasta el 23 de julio.

La aventura reúne misterio sobrenatural, humor y combates clásicos, con minijuegos y coleccionables como cómics, una opción orientada a quienes buscan nostalgia y progresión, con disponibilidad gratuita hasta el 23 de julio - (Epic Games)

Cómo reclamar los juegos gratis: guía rápida

Crea una cuenta o inicia sesión en (store.epicgames.com) con tu correo electrónico o una cuenta existente. Explora la tienda y localiza los juegos gratuitos destacados en la portada o en la sección específica. Selecciona y reclama cada título, asegurándote de que el precio sea “0”. Pulsa la opción para obtenerlo; no necesitas ingresar datos de pago. Añade a tu biblioteca: los juegos quedarán guardados de forma permanente, incluso si los desinstalas más adelante. Instala y juega: descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca y selecciona el juego para comenzar la partida.

Recuerda revisar los requisitos técnicos de cada título antes de la descarga para asegurar la mejor experiencia posible.

¿Por qué aprovechar las ofertas semanales de Epic Games Store?

Las promociones semanales de Epic Games Store son una excelente oportunidad para ampliar la colección, probar géneros nuevos y descubrir propuestas originales sin coste alguno. La estrategia de regalar juegos fomenta la diversidad y apoya a estudios independientes, además de motivar a los usuarios a volver a la tienda cada semana para no perderse las novedades.

PUBLICIDAD

Las ventajas del formato digital incluyen la descarga inmediata, actualizaciones automáticas y acceso global. Aunque los títulos dependen de la cuenta y las políticas de la plataforma, la posibilidad de experimentar y disfrutar sin pagar convierte a Epic en un referente para los entusiastas del gaming en PC.

Aprovecha las últimas horas de la promoción y mantente atento a los futuros lanzamientos gratuitos que llegarán a la tienda cada semana.