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El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

Recién llegada a la Argentina tras el Mundial 2026, la cantante compartió capturas del chat con su hijo y le pidió explicaciones por compras inesperadas

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La furia de Jimena Barón luego de que su hijo gastara dinero sin su permiso

Tras su viaje al Mundial 2026 junto a su familia, Jimena Barón regresó a la Argentina para seguir con sus compromisos laborales. En ese marco, la cantante, fiel a su estilo, volvió a llamar la atención de sus seguidores al abrir la puerta de su intimidad y detallar los típicos problemas que enfrenta como madre. Así las cosas, la artista mostró la furia que sintió al ver que Momo gastó miles de pesos sin su permiso.

Todo comenzó cuando Jimena compartió una captura de un chat con su hijo. “Mientras tanto, Momo en la Rural”, comenzaba diciendo la story de Barón, la cual tenía una imagen de Ricardo Fort, haciendo alusión a cómo gastaba el dinero su pequeño. En la publicación se leían los mensajes que la cantante le había escrito a su hijo, contando la situación: “¿En qué momentos gastas miles de pesos en la Rural sin consultarme? ¿Quién te dijo que podés estar usando la cuenta como si fuera la tarjeta de Sacoa? Me vas a explicar los gastos uno por uno, tengo todo detallado”.

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Luego, el mensaje detallaba en qué había gastado Momo: “Un gasto en un lugar de artefactos para cocinas y en un lugar de botas de campo. Explicame ya mismo”. En una siguiente story, Barón resaltaba que su mamá también formaba parte del problema: “Mi mamá usando a momo para comprarse cosas en la Rural”. En otro chat, la influencer mostraba los mensajes que le había enviado su madre: “Y a mí me ayudó a comprarme mi primera bombilla”. Nos hicieron casi el 50% de descuento".

El enojo de Jimena Barón por los insólitos gastos de su hijo Momo
Jimena Barón contó que Momo gastó miles de pesos en La Rural sin pedirle permiso y expresó su enojo en redes sociales (Instagram)
El enojo de Jimena Barón por los insólitos gastos de su hijo Momo
Jimena Barón detalló que Momo registró gastos en un local de artefactos para cocinas y en un comercio de botas de campo en La Rural (Instagram)

El relato de la situación continuaba con un audio de Momo en el que le explicaba la situación a su madre. A este mensaje, Jimena le agregó un famoso meme en el que Zaira y Wanda Nara se lanzan una mirada cómplice. “Después comida, una coca y después nos hicieron un descuento porque nos conocieron en un lugar. Me vino la mina y me dijo: “Hola, ¿vos sos Momo?”. Le dije: “Sí, sí”. “Tenemos algo para vos, es para que lo use tu mamá”, me dijo, es alimento para las plantas. Así que nosotros que tenemos plantas en el patio, la casa nueva, lo podés probar y si está bueno, no sé, lo usás. Eso te lo llevo y después lo usás”, decía el joven.

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Para cerrar, Jimena se grabó en modo selfie, explicando que iba a mostrar las compras de su hijo ante sus millones de seguidores: “Voy a intentar mostrarles las compras de Momo. Todo esto seria porque no me puedo reír, porque si no se supone que estoy enojada. Voy a intentar mostrarles cuando llegue qué car... compró”. En el video, la cantante también aclaró por qué seguía utilizando la camiseta argentina: “La camiseta me la voy a sacar cuando sienta que se libere el envío de mala onda a nuestra nación”.

La madre de Jimena Barón le escribió que Momo la ayudó a comprar una bombilla y que recibió casi un 50% de descuento
La madre de Jimena Barón le escribió que Momo la ayudó a comprar una bombilla y que recibió casi un 50% de descuento

Días atrás, Barón apuntó contra los artistas que criticaron a Argentina. Apenas regresó al país tras su viaje al Mundial, la cantante intentó olvidar lo que se estaba diciendo del país, pero sin éxito, por lo que decidió hacer su descargo.

Arrancó desde un lugar personal, casi con humor, antes de ir al fondo del asunto. “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la Selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”.

Pero el mensaje rápidamente dejó de ser sobre el fútbol para convertirse en una reivindicación del país. Barón apeló a la propia Constitución Nacional para defender a Argentina de las críticas que se multiplicaban en redes. “Argentina es un país en el que en su misma constitución dice: ‘asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’”.

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