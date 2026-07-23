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Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

La cocinera sorprendió al contar la broma que hacía en Mañanas Informales, dejando sin palabras a sus compañeros de ciclo

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La cocinera reveló lo que hacía en sus inicios en la televisión y sorprendió a sus compañeros (Video: La Cocina Rebelde-Eltrece)

La gastronomía tuvo que esperar. En el programa La Cocina Rebelde (Eltrece), una anécdota de Jimena Monteverde sobre sus primeros años en televisión derivó en una conversación sobre ropa interior que tomó por sorpresa al panel y que, según uno de los presentes, dejó más enseñanzas de lencería que de cocina.

Todo arrancó cuando Monteverde recordó su paso por Mañanas Informales, en Canal 13, junto a un compañero al que apodaban Mazitelí. “Yo lo jorobaba mucho a Mazitelí”, contó entre risas. La forma de jorobarlo, según ella misma describió, era aparecer en el set en bombacha. Y no solo eso: “Me sentaba en el sillón de Mañanas Informales en tanga, así. Estaba muy, muy bien físicamente en ese momento”.

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La confesión no quedó ahí. Cuando alguien del panel le preguntó si siempre había usado tanga, Monteverde no dudó: “Siempre, siempre, toda la vida”. Y sumó un detalle que arrancó carcajadas: su nieta de dos años y medio ya repite la palabra. “Como dice mi nietita: ‘Ay, estoy en tanga’”, contó.

jimena monteverde ernestina pais
Jimena Monteverde y Ernestina Pais en Mañanas Informales

La pregunta se extendió naturalmente hacia el resto del panel. Monteverde tomó la conducción de la encuesta improvisada y fue directo al grano con Luisa Albinoni, a quien le consultó sus preferencias entre tanga, culotte y vedetina. Albinoni se despachó sin filtros: “Por ahora nunca me gustaron los calzonazos grandes ni nada por el estilo. Me gusta sentir ahí el...”, y la frase quedó incompleta entre risas y un “perdón” que no convenció a nadie.

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La actriz también se pronunció sobre los materiales. Mientras Claudia Villafañe se definió por el algodón, Albinoni tomó partido por el encaje con un argumento concreto: “El algodón se apelmaza, se te pega, no sé; el encaje es más suavecito”. Y cerró su intervención con un dato inesperado: “También ahora vienen los pañales entangados. Estoy usando eso ahora”.

Villafañe, por su parte, admitió que sus preferencias dependen del momento. Cuando Monteverde le preguntó si usaba tanga, respondió que sí, aunque con matices: “Depende de la ocasión”. Al ser consultada sobre si para alguna ocasión especial optaba por el encaje, fue tajante: “No sé cuál es la ocasión especial”.

La conversación no se limitó a las mujeres del panel. La charla derivó hacia la ropa interior masculina, con un repaso por suspensores, bóxer, slip y zunga, y terminó en una descripción colectiva de una prenda con forma de “trompita” que generó más confusión que claridad. Fue Coco Carreño quien, entre risas, puso fin al desvío con un simple “vamos a la comida”.

La cocinera recordó en su ciclo su paso por un corso vestida especialmente para la ocasión (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)

Esta no es la primera vez que se genera el especio para este tipo de historias. Semanas atrás,la cocinera recordó cuando bailó en el Carnaval, la cocinera mostró en pantalla una fotografía de aquella noche hace varios años y comenzó su relato con humor y complicidad junto a sus compañeros.

“Yo traje fotos. Vamos a verlas. Vamos a compararlas”, anunció, con su humor habitual al presentar una imagen en la que lucía un vistoso vestuario con tocado, espaldar y corpiño de plumas en tonos dorados, rojos y blancos. Los comentarios no tardaron en surgir en el estudio: su compañero Coco Carreño bromeó —“¿Qué? ¡Epa, epa!”—, mientras Jimena se sumó a las risas y exclamó: “¡Es Pampita!”.

Continuando con el tono divertido, la conductora hizo alusión a su propio físico: “Después de haber tenido dos criaturas y haberme excedido de peso en las dos criaturas, con uno 32 kilos encima y con la otra, 28 kilos... ¡Impecable!”.

Pronto, la atención se centró en el ambiente escolar que presenció su paso por el corso. “Casi me muero. Estaban las madres del colegio y las autoridades del colegio de mis hijos”, recordó la chef y conductora del programa ante las carcajadas de su equipo. Agregó con simpatía cómo, al acercarse a bailar, algunas madres la detenían con gestos y comentarios: “Me les acercaba a bailar y por ahí de repente me decían: ‘¡No! ¡No! ¡No! ¡Es la madre de Victorio!’”, expresó entre risas, aludiendo a su hijo mayor.

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