Costa Rica

Ministerio de Educación de Costa Rica suspende lecciones por dos días en comunidades afectadas por fuertes lluvias

La medida regirá este jueves 23 y viernes 24 de julio en centros educativos ubicados en las regiones más afectadas por las intensas lluvias, con el propósito de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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El MEP suspendió las lecciones durante dos días en varias regiones afectadas por las intensas lluvias. Cortesía: MEP
El MEP suspendió las lecciones durante dos días en varias regiones afectadas por las intensas lluvias. Cortesía: MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica anunció la suspensión de lecciones para este jueves 23 y viernes 24 de julio en los centros educativos pertenecientes a las Direcciones Regionales de Educación de Sarapiquí, Guápiles y sectores de Limón, como medida preventiva ante las afectaciones provocadas por el paso de la Onda Tropical N.° 24, que durante los últimos días ha generado intensas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

La decisión busca proteger la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias que residen en las zonas más impactadas por el temporal, donde las lluvias han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos, daños en carreteras y dificultades para el acceso seguro a los centros educativos.

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Según informó el Ministerio, la suspensión de las actividades presenciales responde a la Alerta Amarilla N.° 16 declarada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como a los informes técnicos elaborados por las Comisiones Municipales de Emergencias y la valoración realizada por las autoridades educativas.

El MEP explicó que la prioridad es garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, especialmente en aquellas comunidades donde el desplazamiento representa un riesgo debido a la crecida de ríos, caminos anegados y puentes afectados por las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas.

La medida abarca todos los centros educativos ubicados dentro de las Direcciones Regionales de Educación de Sarapiquí, Guápiles y algunos sectores de Limón, territorios que han concentrado buena parte de las emergencias asociadas al fenómeno meteorológico.

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La decisión se basa en la alerta amarilla emitida por la Comisión Nacional de Emergencias. Crédito: CNE
La decisión se basa en la alerta amarilla emitida por la Comisión Nacional de Emergencias. Crédito: CNE

Durante la actual emergencia, la Comisión Nacional de Emergencias ha mantenido un monitoreo constante de las zonas afectadas y ha coordinado la atención de cientos de personas que debieron abandonar sus viviendas debido a las inundaciones.

Los reportes oficiales indican que varios ríos permanecen con niveles elevados, situación que incrementa el riesgo de nuevos desbordamientos en caso de que continúen las lluvias, razón por la cual las autoridades insisten en mantener medidas preventivas mientras persista la inestabilidad atmosférica.

Las fuertes precipitaciones también han ocasionado daños en caminos cantonales y rutas de acceso hacia diferentes comunidades, dificultando el traslado tanto de estudiantes como del personal docente y administrativo.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación consideró que mantener las clases presenciales podría exponer innecesariamente a la población estudiantil y a los funcionarios a situaciones de peligro durante sus desplazamientos.

El MEP señaló que esta suspensión permitirá, además, que las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas puedan evaluar posibles daños en su infraestructura y coordinar las acciones necesarias antes del eventual regreso a las aulas.

Las inundaciones y el desbordamiento de ríos han dificultado el acceso a numerosos centros educativos. Crédito: Cruz Roja
Las inundaciones y el desbordamiento de ríos han dificultado el acceso a numerosos centros educativos. Crédito: Cruz Roja

La institución indicó que continuará trabajando de forma coordinada con la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional y las Direcciones Regionales de Educación para dar seguimiento permanente a la evolución de las condiciones climáticas y determinar si será necesario adoptar nuevas medidas.

Asimismo, hizo un llamado a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo para mantenerse atentos únicamente a la información difundida a través de los canales oficiales del Ministerio y de las autoridades de emergencia, con el fin de evitar la circulación de rumores o información falsa sobre la situación.

Las autoridades también recomendaron evitar desplazamientos innecesarios en las comunidades donde persisten inundaciones o existe riesgo de crecidas repentinas de ríos, así como seguir las indicaciones emitidas por los comités municipales de emergencia.

La suspensión de lecciones forma parte de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno para reducir la exposición de la población a los riesgos derivados de la Onda Tropical N.° 24, que ha generado múltiples incidentes en la Zona Norte y la vertiente Caribe.

En los últimos días, los cuerpos de emergencia han atendido evacuaciones preventivas, habilitado albergues temporales, distribuido ayuda humanitaria y mantenido un monitoreo permanente de las cuencas de los principales ríos de la región.

El Ministerio de Educación Pública reiteró que cualquier decisión sobre el restablecimiento de las clases presenciales dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las valoraciones técnicas que realicen las instituciones responsables de la atención de la emergencia.

Mientras tanto, la cartera educativa insistió en que la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo seguirá siendo el principal criterio para definir las medidas que se adopten durante los próximos días.

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