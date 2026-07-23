Quién es el argentino que fue detenido en Estados Unidos por el crimen de la modelo Agostina Jalabert en México

Juan Manuel Reverter fue arrestado este jueves en Estados Unidos tras tres años prófugo por el crimen de su ex novia

El caso por el crimen de Agostina Jalabert tuvo sus primeros avances después de tres años con el arresto de Juan Manuel Reverter, la ex pareja de la joven de 31 años que fue asesinada en Playa del Carmen, México, en febrero de 2023.

Reverter, de 38 años, fue detenido este jueves en condado de Deschutes, en el estado de Oregón, por las autoridades estadounidenses después del pedido que realizó Interpol en enero de este año para dar con su paradero. Era intensamente buscado en países como Guatemala, Belice y en el propio territorio norteamericano.

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El operativo, realizado alrededor de las 7:30 de la mañana, fue posible gracias a la participación coordinada de la United States Marshals Service, Interpol Washington, Homeland Security Investigation y la Patrulla Fronteriza. En ese marco, el arresto se dio tras la alerta roja que dio el organismo internacional por el crimen ocurrido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen.

Interpol lanzó una alerta roja para capturar al exnovio de una modelo argentina que murió ahorcada en México

Reverter nació el 29 de junio de 1988 y tenía domicilios registrados en La Plata y en Viedma. En sus últimos registros laborales figuraba como empleado de dos empresas de servicios tecnológicos. La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal federal Marcos Escandell, a cargo de forma interina de la sede fiscal descentralizada de Viedma, quien lo consideró el principal sospechoso del femicidio. En enero de 2026, el juez federal de garantías de Viedma, Ezequiel Humberto Andreani, firmó la resolución que ordenó su captura “en el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”.

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Según concluyeron los investigadores, Reverter comenzó a golpear a Jalabert en la cara y el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta asesinarla. Luego, de acuerdo con la circular de Interpol, tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima con el objetivo de simular un suicidio. La fiscalía mexicana sostuvo que era el principal sospechoso y que había manipulado la escena para encubrir el homicidio.

Agostina Jalabert tenía 31 años y fue asesinada en Playa del Carmen

Agostina Jalabert era una modelo e influencer oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, que tenía 31 años al momento de su muerte. Vivía desde septiembre de 2022 en el Complejo Paseo del Real, en Playa del Carmen, junto a su hermana Candela. A fines de diciembre de 2022, Reverter fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y se quedó a vivir con ambas, según relataron desde su entorno a Infobae.

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El 18 de febrero de 2023, Candela llegó al departamento y lo encontró cerrado, algo que no era habitual. Intentó ingresar el código de la puerta en reiteradas oportunidades sin éxito, golpeó y tocó el timbre. Minutos antes, el guardia de seguridad del condominio había advertido que los vecinos habían llamado a la Policía en dos oportunidades por ruidos, peleas y gritos desde el interior. Finalmente, Reverter abrió la puerta desde adentro. Dijo que estaba durmiendo y preguntó por Agostina. Candela comenzó a buscarla y la encontró en el baño, sentada y atada con un cinturón al toallero. En ese momento, la joven ya estaba muerta.

La detención de Juan Manuel Reverter en Oregón marcó un avance central en la investigación internacional por el femicidio de Agostina Jalabert (Captura FOX Oregón)

La familia reclamó desde el primer momento a la Cancillería que intercediera ante las autoridades mexicanas para que el caso se investigara como un presunto femicidio. El padre de Agostina, el médico Edgardo Jalabert, envió una carta al organismo en la que señaló que el procedimiento judicial inicial “está cargado de falencias” y que no se aplicaron “ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte”. Denunció que no se detuvo al entonces novio, no se le secuestró el teléfono, no se le realizaron exámenes toxicológicos ni se constató si tenía lesiones.

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La relación entre Agostina y Reverter había tenido episodios de violencia previos. Según relató el tío de la víctima, Germán Jalabert, a este medio, en un momento la madre de la joven tuvo que ir a retirarla del departamento en el que convivían. Tras la separación, Agostina se fue a vivir a México y comenzó a trabajar como modelo publicitaria. La familia sabía que Reverter también había viajado al país, instalado cerca de Puerto Vallarta, sobre la costa del Pacífico. Según el relato familiar, la situación entre ambos se complicó el 16 de febrero, cuando Agostina habría descubierto una infidelidad.