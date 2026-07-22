Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran parte del universo de Toy Story, según la IA

KPop Demon Hunters, la película animada más popular de Netflix en Estados Unidos acumuló 20.500 millones de minutos vistos en 2025. (Netflix)

Las Guerreras K-pop es la película animada más popular en Netflix: solo en Estados Unidos acumuló 20.500 millones de minutos vistos en 2025. Toy Story, por su parte, superó los USD 950 millones en taquilla. La popularidad de ambas abre una pregunta: ¿cómo se verían sus universos combinados?

La inteligencia artificial Gemini, de Google, permite responderla. Con el prompt adecuado, la herramienta genera imágenes de Rumi, Mira y Zoey transformadas en juguetes al estilo de la producción de Disney Pixar.

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Cómo se vería las Guerreras K-pop en Toy Story

La imagen generada por Gemini muestra a Rumi, Mira y Zoey dentro de paquetes de juguete con el estilo visual de Toy Story.

Con el prompt correcto, Gemini convierte a Rumi, Mira y Zoey en juguetes al estilo de Disney Pixar. (Gemini)

La herramienta transforma a las tres integrantes del grupo HUNTR/X en figuras de acción articuladas que capturan la esencia de la producción de Sony. Las cajas reproducen los colores primarios, las estrellas y la tipografía lúdica que caracterizan el empaquetado del universo de Disney Pixar.

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Cada personaje conserva sus rasgos distintivos: Rumi aparece con su cabello púrpura y chaqueta amarilla, y sostiene su espada de energía; Mira, con top verde y pantalón holgado, exhibe sus estrellas ninja; Zoey, con cabello rosa y atuendo oscuro, empuña su báculo de combate.

Las tres figuras presentan múltiples puntos de articulación visibles en codos, rodillas y caderas.

Los empaques replican los colores primarios, las estrellas y la tipografía lúdica del universo Toy Story. (Disney Pixar)

La composición las ubica alineadas en un estante de madera, ante la pared azul con nubes blancas del cuarto de Andy, con juguetes clásicos desenfocados al fondo, lo que integra a Las Guerreras K-pop de manera coherente en el mundo de Woody y Buzz.

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Cómo se crean estas imágenes de Las Guerreras K-pop y Toy Story

Para reproducir el resultado, el proceso en Gemini, la inteligencia artificial de Google, es sencillo.

El usuario accede a la plataforma, desde la aplicación móvil o el sitio web, carga imágenes de referencia de ambas películas e ingresa un prompt como el siguiente:

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“Transforma a las protagonistas de Las Guerreras K-pop en juguetes articulados del universo Toy Story, con empaques inspirados en la película, respetando los colores y estilos originales de cada personaje”.

Reproducir el resultado en Gemini, la inteligencia artificial de Google, requiere solo unos pasos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La herramienta genera la imagen en segundos. Si el resultado no cumple las expectativas, el proceso puede repetirse con ajustes en el prompt hasta obtener la versión deseada.

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Una vez que la imagen cumple con lo esperado, se puede descargar directamente desde la plataforma en la mejor calidad disponible.

Gemini ofrece formatos compatibles con las principales redes sociales. Al momento de publicarla, se recomienda incluir una breve descripción que explique el proceso y el uso de inteligencia artificial.

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Para generar imágenes, Gemini utiliza Imagen (específicamente la familia de modelos como Imagen 2 o Imagen 3), que es el modelo de inteligencia artificial de generación de texto a imagen desarrollado por Google.

Un año después de su estreno, Las Guerreras K-pop logró lo que pocos títulos animados han conseguido en el streaming. (Netflix)

En su respuesta, Gemini señala:

“Este modelo está diseñado para interpretar descripciones de texto (prompts) y convertirlas en imágenes de alta calidad, lo que me permite adaptar diferentes estilos visuales, colores y detalles específicos, como el diseño inspirado en el universo de Toy Story que vimos en los ejemplos anteriores”.

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El impacto de Las Guerreras K-pop

Un año después de su estreno, Las Guerreras K-pop dejó una marca que pocos títulos de animación han conseguido en la historia del streaming. La película acumuló más de 600 millones de visualizaciones en Netflix y se convirtió en el original más visto en la historia del servicio.

Su trayectoria en la plataforma no tuvo precedentes: es la única producción que permaneció durante un año consecutivo en el Top 10 Global, con presencia entre los contenidos más vistos en los 93 países donde Netflix publica esa clasificación, y alcanzó el primer lugar en 76 de ellos.

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