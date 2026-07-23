Crimen y Justicia

Cinco meses de investigación, escuchas y GPS: desbarataron una banda que trasladaba 200 kilos de cocaína de Salta a Buenos Aires

El operativo fue encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y terminó con la detención de siete personas. También se secuestraron armas, dinero y cinco vehículos

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Desbarataron una banda que trasladaba cocaína de Salta a Buenos Aires: hay siete detenidos
Los siete detenidos: cuatro hombres y tres mujeres

Una investigación de cinco meses permitió desarticular una organización criminal dedicada al transporte de cocaína desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires. El operativo, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto con la Policía de Salta, terminó con siete personas detenidas y el secuestro de casi 200 kilos de cocaína, además de armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Control de Narcotráfico y Delito Complejo (UOCNyDC) Norte de la PSA, en el marco de una investigación que tramita ante la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba.

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Según supo Infobae, la pesquiza comenzó en febrero pasado, a partir de un oficio judicial que ordenó profundizar la investigación sobre una organización narcocriminal que operaba en el norte del país. Durante cinco meses, los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, análisis de teléfonos celulares y documentación, tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos que permitieron identificar a los integrantes de la banda, reconstruir sus vínculos y determinar el rol que cumplía cada uno dentro de la estructura.

Uno de los aspectos clave para dar con ellos fue el seguimiento de dos camionetas utilizadas por la organización para trasladar la droga. Según informó la PSA, los vehículos fueron monitoreados mediante cámaras de seguridad y dispositivos GPS colocados durante la pesquisa, lo que permitió reconstruir sus desplazamientos y detectar el momento en que se concretaría el envío del cargamento.

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Desbarataron una banda que trasladaba cocaína de Salta a Buenos Aires: hay siete detenidos
Uno de los aspectos clave para desbaratar la banda fue el seguimiento de dos camionetas utilizadas para trasladar la droga

Con esa información, la PSA y efectivos de las Divisiones de Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad (DICON) de la Policía de Salta desplegaron una serie de operativos simultáneos.

Una de las camionetas fue interceptada en el peaje Cabeza de Buey, en territorio salteño. En ese vehículo viajaban dos mujeres y un menor de edad. Durante la requisa, los efectivos encontraron varios paquetes de cocaína ocultos en el rodado.

En paralelo, la segunda camioneta, que cumplía funciones de apoyo y vigilancia —la modalidad conocida en el ambiente delictivo como “punta”—, fue detenida en la localidad de Metán. Allí fue arrestado quien, según la investigación, era el principal integrante de la organización.

Mientras se concretaban esos procedimientos, las fuerzas realizaron diez allanamientos simultáneos en distintos domicilios, donde detuvieron al resto de los sospechosos y secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Desbarataron una banda que trasladaba cocaína de Salta a Buenos Aires: hay siete detenidos
En el procedimiento se secuestraron casi 200 kilos de cocaína

Como resultado de los operativos fueron detenidas siete personas y se secuestraron 192 kilos de cocaína, siete armas de fuego —cuatro pistolas, dos rifles y una carabina—, 117 municiones y cartuchos de distintos calibres, 8.337.150 pesos, 6.257 dólares estadounidenses, cinco vehículos —tres camionetas, un automóvil y una motocicleta—, 26 teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, dos notebooks, dispositivos de almacenamiento de datos, dos máquinas contadoras de billetes, rollos de papel film y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, que continuará con la investigación para determinar si existen otros integrantes de la organización y reconstruir la totalidad de la ruta utilizada para el traslado de la droga desde el norte argentino hacia la provincia de Buenos Aires.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, celebró el operativo. "Así hacemos cumplir la ley y el orden en Argentina. Porque como todos sabemos, el que las hace, las paga", dijo

Tras el operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Moteoliva, destacó el procedimiento a través de sus redes sociales.

“200 kilos de cocaína y siete narcos menos. Cinco meses de investigación de la PSA terminaron con una organización que trasladaba droga desde Salta hacia Buenos Aires. Siete detenidos, cocaína incautada y un arsenal fuera de circulación. Ley y orden”, escribió la funcionaria.

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