Congreso Nacional de Honduras ordena investigar redes que presuntamente promueven abortos en plataformas digitales

Las investigaciones se enfocarán en publicaciones difundidas en plataformas digitales. (FOTO: Tu Nota)

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles por unanimidad una moción para investigar a organizaciones que, presuntamente, promueven la interrupción de embarazos mediante redes sociales y otras plataformas digitales, una iniciativa que busca reforzar las acciones de las instituciones encargadas de la investigación y persecución del delito.

La propuesta fue presentada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien expresó preocupación por la circulación de publicaciones en internet que, según afirmó, ofrecen medicamentos o procedimientos para interrumpir embarazos en distintas regiones del país.

Durante la sesión legislativa, Zambrano recordó que el aborto está prohibido por la Constitución de la República y tipificado como delito en la legislación penal hondureña, por lo que consideró necesario fortalecer las investigaciones sobre este tipo de denuncias.

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Comisión coordinará acciones con varias instituciones

Como parte de la moción aprobada, la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional fue instruida para coordinar reuniones con distintas instituciones del Estado relacionadas con la investigación y aplicación de la ley.

Entre las entidades convocadas figuran el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Policía Nacional y otros operadores de justicia.

El objetivo será recopilar información, analizar las denuncias existentes y coordinar acciones que permitan identificar a personas u organizaciones que presuntamente ofrezcan este tipo de servicios de forma clandestina mediante plataformas digitales.

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Las autoridades también evaluarán los mecanismos disponibles para fortalecer las investigaciones dentro del marco jurídico vigente.

La Comisión de Familia coordinará acciones con varias instituciones del Estado. (FOTO:Congreso Nacional de Honduras)

Analizarán posibles reformas legales

La iniciativa legislativa establece además que, una vez concluido el proceso de análisis, la Comisión de Familia presentará un informe al pleno del Congreso Nacional con las recomendaciones que considere pertinentes.

Entre las propuestas que podrían surgir figura la revisión de la legislación vigente o la presentación de reformas al Código Penal, en caso de que las instituciones participantes concluyan que existen vacíos legales relacionados con este tipo de actividades.

Según Zambrano, el propósito es fortalecer la respuesta institucional y garantizar que las investigaciones se desarrollen conforme a la normativa hondureña.

La Comisión de Familia coordinará acciones con varias instituciones del Estado. (FOTO: Tu Nota)

Diputados ampliaron la participación

Durante la discusión de la moción, varios diputados propusieron incorporar nuevas instituciones para aportar criterios técnicos y especializados.

El diputado liberal Carlos Umaña solicitó integrar al Colegio Médico de Honduras, propuesta que fue aceptada por la presidencia del Congreso.

Posteriormente, la vicepresidenta del Legislativo, Johana Bermúdez, propuso incluir a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y a representantes de Medicina Legal.

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Las incorporaciones fueron aceptadas antes de que la moción fuera sometida a votación.

El Congreso busca fortalecer la respuesta institucional ante las denuncias. (FOTO: BBC News)

Moción recibió respaldo unánime

Tras integrar las modificaciones planteadas durante el debate, el pleno del Congreso Nacional aprobó la iniciativa por unanimidad.

Con esta decisión, la Comisión de Familia iniciará la coordinación con las instituciones involucradas para recopilar información, dar seguimiento a las denuncias y determinar las acciones que correspondan conforme a la legislación hondureña.

El Congreso señaló que la medida busca fortalecer la cooperación entre las diferentes entidades del Estado y mejorar la capacidad institucional para investigar denuncias relacionadas con la presunta promoción ilegal de abortos mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

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