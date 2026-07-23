Demuelen lujosa vivienda ubicada en precario que funcionaba como búnker de narcomenudeo en Costa Rica

La vivienda demolida era utilizada como punto de venta de drogas en la comunidad de Dique de Mora, en Cartago. Cortesía: MSP

Las autoridades dieron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcomenudeo en la provincia de Cartago en Costa Rica. La Fuerza Pública participó en la demolición de una lujosa vivienda ubicada en el sector de Dique de Mora que durante años fue utilizada como un búnker para la venta y distribución de drogas, en una acción que busca impedir que el inmueble vuelva a convertirse en un foco de actividad criminal.

La intervención fue desarrollada de manera conjunta entre la Fuerza Pública de Cartago, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Municipalidad de Cartago y otras instituciones públicas, como parte de una estrategia integral orientada no solo a detener a los responsables del tráfico local de estupefacientes, sino también a recuperar espacios que históricamente han sido utilizados por organizaciones criminales para operar.

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La vivienda ya había sido objeto de una importante intervención policial el pasado 14 de abril, cuando agentes de la PCD ejecutaron una serie de allanamientos dirigidos contra la organización conocida como “Los Maruja”, señalada de dedicarse al narcomenudeo en distintos sectores de la provincia.

Durante aquel operativo fueron capturadas cinco personas presuntamente vinculadas con la estructura criminal. Además, las autoridades lograron decomisar importantes evidencias, entre ellas diversas cantidades de droga listas para su comercialización, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, radios de comunicación e implementos utilizados para la dosificación y empaque de estupefacientes.

El inmueble había sido allanado el pasado 14 de abril durante un operativo contra la organización "Los Maruja". Cortesía: MSP

Tras el avance del proceso judicial y una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes, este martes se llevó a cabo la demolición del inmueble, con el propósito de eliminar un punto que, según las autoridades, representaba una fuente constante de inseguridad para los habitantes de la comunidad.

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La Fuerza Pública explicó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia que va más allá de los operativos policiales tradicionales. El objetivo es evitar que las organizaciones criminales recuperen estos espacios y vuelvan a utilizarlos para actividades ilícitas, además de enviar un mensaje de recuperación del territorio a favor de las comunidades.

El director de la Fuerza Pública de Cartago, Eric Lacayo, aseguró que el trabajo desarrollado responde a un esfuerzo coordinado entre distintas instituciones del Estado para devolver la tranquilidad a los vecinos.

“Esta mañana se ha realizado un trabajo interinstitucional con la finalidad de recuperar espacios públicos en un sitio que ha tenido antecedentes de intervenciones de la Policía, la Policía de Control de Drogas y el Ministerio Público. Es un trabajo articulado que busca rescatar la paz y la tranquilidad de estas comunidades”, manifestó el jerarca policial.

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Las autoridades aseguran que la demolición impedirá que el inmueble vuelva a ser utilizado por estructuras criminales. Cortesía: MSP

Según Lacayo, la recuperación de estos espacios constituye una de las principales herramientas para reducir la incidencia delictiva en comunidades donde el narcomenudeo ha generado problemas de violencia, inseguridad y deterioro de la convivencia entre los vecinos.

Las autoridades destacaron que la demolición no representa una acción aislada, sino que forma parte de una política de intervención que combina el trabajo operativo de los cuerpos policiales, las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público y la coordinación con los gobiernos locales para impedir que las estructuras criminales mantengan presencia en los barrios.

Este tipo de estrategias ya se ha implementado en otras comunidades del país donde, tras los allanamientos y procesos judiciales, las autoridades proceden con la demolición de inmuebles que funcionaban como centros de venta de droga, evitando así que sean reutilizados por nuevas organizaciones delictivas.

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La Fuerza Pública señaló que continuará desarrollando operativos de vigilancia, control y recuperación de espacios en distintos sectores de Cartago, especialmente en aquellos donde se ha identificado actividad relacionada con el narcomenudeo.

Según testigos, la casa contaba con 4 niveles, jacuzzi, al menos 6 habitaciones y un gimnasio.

La Fuerza Pública destacó el trabajo conjunto entre cuerpos policiales, la Municipalidad de Cartago y otras instituciones para recuperar lujosos espacios tomados por el crimen. Cortesía: MSP

Las autoridades reiteraron que la lucha contra este delito requiere no solo la captura de los responsables, sino también acciones permanentes que permitan devolver los espacios públicos a las comunidades y fortalecer la percepción de seguridad entre los vecinos. Con la demolición de este búnker en Dique de Mora, las instituciones esperan cerrar un capítulo de actividad criminal en la zona y contribuir a que los habitantes recuperen un entorno más seguro y tranquilo.

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