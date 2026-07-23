Costa Rica

Demuelen lujosa vivienda ubicada en precario que funcionaba como búnker de narcomenudeo en Costa Rica

La Fuerza Pública, en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD), la Municipalidad de Cartago y otras instituciones, participaron en la demolición de una vivienda ubicada en Dique de Mora que era utilizada como punto de venta de drogas

Guardar
Google icon
Una excavadora amarilla derriba un edificio de techo rojo, con escombros en el suelo, rodeado por otras edificaciones de chapa, personas y árboles.
La vivienda demolida era utilizada como punto de venta de drogas en la comunidad de Dique de Mora, en Cartago. Cortesía: MSP

Las autoridades dieron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcomenudeo en la provincia de Cartago en Costa Rica. La Fuerza Pública participó en la demolición de una lujosa vivienda ubicada en el sector de Dique de Mora que durante años fue utilizada como un búnker para la venta y distribución de drogas, en una acción que busca impedir que el inmueble vuelva a convertirse en un foco de actividad criminal.

La intervención fue desarrollada de manera conjunta entre la Fuerza Pública de Cartago, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Municipalidad de Cartago y otras instituciones públicas, como parte de una estrategia integral orientada no solo a detener a los responsables del tráfico local de estupefacientes, sino también a recuperar espacios que históricamente han sido utilizados por organizaciones criminales para operar.

PUBLICIDAD

La vivienda ya había sido objeto de una importante intervención policial el pasado 14 de abril, cuando agentes de la PCD ejecutaron una serie de allanamientos dirigidos contra la organización conocida como “Los Maruja”, señalada de dedicarse al narcomenudeo en distintos sectores de la provincia.

Durante aquel operativo fueron capturadas cinco personas presuntamente vinculadas con la estructura criminal. Además, las autoridades lograron decomisar importantes evidencias, entre ellas diversas cantidades de droga listas para su comercialización, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, radios de comunicación e implementos utilizados para la dosificación y empaque de estupefacientes.

Cuatro hombres con vestimenta táctica en el interior de una propiedad con piso de baldosas, escaleras de madera, ventanas arqueadas y un cubo de basura negro.
El inmueble había sido allanado el pasado 14 de abril durante un operativo contra la organización "Los Maruja". Cortesía: MSP

Tras el avance del proceso judicial y una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes, este martes se llevó a cabo la demolición del inmueble, con el propósito de eliminar un punto que, según las autoridades, representaba una fuente constante de inseguridad para los habitantes de la comunidad.

PUBLICIDAD

La Fuerza Pública explicó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia que va más allá de los operativos policiales tradicionales. El objetivo es evitar que las organizaciones criminales recuperen estos espacios y vuelvan a utilizarlos para actividades ilícitas, además de enviar un mensaje de recuperación del territorio a favor de las comunidades.

El director de la Fuerza Pública de Cartago, Eric Lacayo, aseguró que el trabajo desarrollado responde a un esfuerzo coordinado entre distintas instituciones del Estado para devolver la tranquilidad a los vecinos.

“Esta mañana se ha realizado un trabajo interinstitucional con la finalidad de recuperar espacios públicos en un sitio que ha tenido antecedentes de intervenciones de la Policía, la Policía de Control de Drogas y el Ministerio Público. Es un trabajo articulado que busca rescatar la paz y la tranquilidad de estas comunidades”, manifestó el jerarca policial.

Un oficial de policía uniformado de espaldas, con chaleco táctico. Otros dos agentes y una persona al fondo. Mueble volcado. Escalera y piso con baldosas.
Las autoridades aseguran que la demolición impedirá que el inmueble vuelva a ser utilizado por estructuras criminales. Cortesía: MSP

Según Lacayo, la recuperación de estos espacios constituye una de las principales herramientas para reducir la incidencia delictiva en comunidades donde el narcomenudeo ha generado problemas de violencia, inseguridad y deterioro de la convivencia entre los vecinos.

Las autoridades destacaron que la demolición no representa una acción aislada, sino que forma parte de una política de intervención que combina el trabajo operativo de los cuerpos policiales, las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público y la coordinación con los gobiernos locales para impedir que las estructuras criminales mantengan presencia en los barrios.

Este tipo de estrategias ya se ha implementado en otras comunidades del país donde, tras los allanamientos y procesos judiciales, las autoridades proceden con la demolición de inmuebles que funcionaban como centros de venta de droga, evitando así que sean reutilizados por nuevas organizaciones delictivas.

La Fuerza Pública señaló que continuará desarrollando operativos de vigilancia, control y recuperación de espacios en distintos sectores de Cartago, especialmente en aquellos donde se ha identificado actividad relacionada con el narcomenudeo.

Según testigos, la casa contaba con 4 niveles, jacuzzi, al menos 6 habitaciones y un gimnasio.

Bañera blanca de hidromasaje elevada con tres escalones de azulejos, paredes oscuras de piedra, suelo de mosaico, ventana lateral, estantería metálica y planta.
La Fuerza Pública destacó el trabajo conjunto entre cuerpos policiales, la Municipalidad de Cartago y otras instituciones para recuperar lujosos espacios tomados por el crimen. Cortesía: MSP

Las autoridades reiteraron que la lucha contra este delito requiere no solo la captura de los responsables, sino también acciones permanentes que permitan devolver los espacios públicos a las comunidades y fortalecer la percepción de seguridad entre los vecinos. Con la demolición de este búnker en Dique de Mora, las instituciones esperan cerrar un capítulo de actividad criminal en la zona y contribuir a que los habitantes recuperen un entorno más seguro y tranquilo.

Temas Relacionados

Costa Ricademoliciónlujosa viviendabúnkerLos MarujaFuerza PúblicaPolicía de Control de DrogasMunicipalidad de CartagoDique La Mora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiten orden para impedir liberación de salvadoreño involucrado en una colisión que cobró 3 vidas en Carolina del Norte

El Departamento de Seguridad Nacional notificó la petición de retención carcelaria para un ciudadano salvadoreño, con historial delictivo, vinculado a un choque fatal ocurrido en territorio estadounidense

Emiten orden para impedir liberación de salvadoreño involucrado en una colisión que cobró 3 vidas en Carolina del Norte

Los taxistas anuncian una caravana en la Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que la exposición será el viernes 24 de julio a las 15 horas, en medio de análisis del MEM y del rechazo de Finanzas a un subsidio

Los taxistas anuncian una caravana en la Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles

Las 7 claves para entender por qué el régimen de Daniel Ortega quiere abolir elecciones en Nicaragua

El proceso comenzó con un pacto político en 2007, siguió con la reelección indefinida y terminó en un anuncio que apunta a consolidar una dinastía junto a Rosario Murillo

Las 7 claves para entender por qué el régimen de Daniel Ortega quiere abolir elecciones en Nicaragua

Amenazó a una cajera y robó Q30 mil: lo detuvieron tras un allanamiento en Quiché

El sospechoso ingresó armado el 14 de junio a un comercio donde opera una agencia, intimidó a la encargada de ventanilla y huyó con efectivo, según la versión oficial respaldada por cámaras y testimonios

Amenazó a una cajera y robó Q30 mil: lo detuvieron tras un allanamiento en Quiché

El Salvador: Condenan a un hombre por feminicidio de una joven en Huizúcar

La sentencia se dictó por un crimen cometido en septiembre de 2025, tras un juicio en el que los informes periciales y las declaraciones de testigos sostuvieron la acusación, según Centros Judiciales

El Salvador: Condenan a un hombre por feminicidio de una joven en Huizúcar

TECNO

Apple podría desactivar las aplicaciones de los iPhone financiados si el dueño se retrasa en sus pagos

Apple podría desactivar las aplicaciones de los iPhone financiados si el dueño se retrasa en sus pagos

Llega a WhatsApp Web una de las funciones más esperadas: así es su lector de PDF integrado

Los taxis voladores son una realidad: ahora presentan un modelo silencioso para viajes tranquilos

La nostalgia invade Windows 11: Microsoft anuncia juegos clásicos de Xbox compatibles con PC

La inversión de Google en IA da frutos: su negocio en la nube ya genera 24.800 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

Más allá de la WWE, John Cena revela el regalo secreto con el que le cambió la vida a su madre

MUNDO

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Zelensky designó a los nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de Ucrania en medio de la presión para restituir a Fédorov

El régimen de Irán ejecutó al activista Mehdi Khanaki y elevó a 24 los ahorcados por las protestas de enero

Irán amenazó con atacar a Estados Unidos y a los países que respalden nuevas ofensivas contra su territorio: “Ojo por ojo”

Zelensky busca reactivar las negociaciones con Rusia: habló con los enviados de Trump antes del encuentro entre Rubio y Lavrov