Crimen y Justicia

Detuvieron a un ex campeón de boxeo por amenazar a un hombre con un arma en Rosario

Se trata de Matías Vidondo, el ex boxeador de peso pesado. Tras haberse secuestrado el arma, será investigado por presuntas amenazas calificadas

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El ex campeón de boxeo quedó demorado en la comisaría 32ª
El ex campeón de boxeo quedó demorado en la comisaría 32ª

El ex campeón de boxeo Matías Vidondo (49) fue demorado el martes por la noche luego de que fuera denunciado por presuntamente haber amenazado con un arma a un hombre para que se retirara de un bar de la ciudad de Rosario. Después de que le retiraran el arma, fue alojado en una comisaría local.

Todo ocurrió en un local ubicado en la intersección de la Avenida Presidente Perón y Alsina, en plena zona céntrica. El ex boxeador se encontraba en el interior del lugar cuando un joven de 25 años ingresó para intentar hablar con su ex novia, quien sería una empleada.

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Según la reconstrucción del episodio, Vidondo lo interceptó antes de que pudiera acercarse y le exigió que se retirara. Acto seguido, le habría mostrado que portaba un arma de fuego, con la intención de intimidarlo y que desistiera de acercarse a la mujer.

De acuerdo con la denuncia, el joven permaneció fuera del establecimiento mientras esperaba a que un amigo lo pasara a buscar. En ese momento, el excampeón argentino y latinoamericano de boxeo se acercó nuevamente y, mostrando una pistola que llevaba en la cintura, le advirtió que se alejara y no regresara.

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La zona en donde se encontraba el bar donde ocurrió el incidente
La zona en donde se encontraba el bar donde ocurrió el incidente

Luego de que se fuera del lugar, el denunciante relató estos hechos ante las autoridades, quienes intervinieron en el lugar. Según la información obtenida por La Capital, el propio Vidondo se presentó voluntariamente y entregó el arma de fuego en cuestión. Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros que se encontraba cargada.

A raíz de esto, el arma de fuego fue secuestrada por las fuerzas de seguridad, mientras que el ex boxeador fue trasladado hacia la comisaría 32ª. Finalmente, el acusado fue imputado por el delito de amenazas calificadas y permanece a disposición de la Justicia. No obstante, indicaron que la investigación continúa en proceso para determinar cómo fue el incidente ocurrido en el bar.

Demoraron a un estudiante que había ingresado a una escuela primaria de Rosario con un arma de fuego

El martes por la tarde, un protocolo de seguridad se activó en la escuela primaria José Rondeau Nº 120, la cual se ubica en la intersección de las calles Liniers y San Luis, en el barrio Azcuénaga, de la ciudad de Rosario, luego de que la directora descubriera que uno de los alumnos había ingresado al establecimiento educativo con un arma de fuego.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, se trataba de un estudiante de 12 años, quien había escondido un revólver en su mochila. No obstante, apenas se advirtió de la presencia del arma, se dio aviso de inmediato a la Policía de Santa Fe.

Fachada de un edificio de ladrillo rojo con rejas verdes, una palmera y cables eléctricos. Hay una calle y una vereda con baldosas a cuadros
La escuela primaria en donde se activó el protocolo de seguridad

El peligro había sido advertido por algunos compañeros del alumno señalado, quienes vieron el arma al abrir la mochila y alertaron a la docente a cargo. La información fue luego comunicada a la directora, quien activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Al arribar al colegio, los agentes constataron que el arma era un revólver marca Galand MR calibre .22 largo, que se encontraba sin municiones y con numeración visible. El mismo fue secuestrado por las autoridades, con la intención de que fuera remitido a Criminalística para la realización de pericias.

En paralelo, por disposición de la Fiscalía de Menores, el menor fue trasladado en un patrullero y quedó demorado mientras se notificaba a sus familiares. Finalmente, la causa fue calificada como portación de arma de fuego.

Este miércoles, la escuela dictó clases con normalidad y se anunció la programación de reuniones con las familias de los alumnos. El procedimiento incluyó la intervención de la Fiscalía de Menores y la comunicación a los responsables legales del menor involucrado.

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