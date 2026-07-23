Deportes

El norte bonaerense se consolida como sede del tenis femenino: Pergamino y Chacabuco presentaron dos torneos internacionales

Ambos son ITF W35 y se jugarán de manera consecutiva en las próximas semanas, con 30 mil dólares en premios. La iniciativa fortalece el calendario nacional y brinda a las jugadoras nacionales la oportunidad de competir por puntos del ranking sin salir del país

Guardar
Google icon
El Pergamino Open se jugará a partir del próximo lunes (Crédito: Municipio de Pergamino)
El Pergamino Open se jugará a partir del próximo lunes (Crédito: Municipio de Pergamino)

Este miércoles, miembros de la Asociación Argentina de Tenis participaron de la presentación oficial de los W35 de Pergamino y Chacabuco, que forman parte del circuito World Tennis, anteriormente denominado ITF World Tennis Tour. Ambos certámenes son organizados por la entidad madre del tenis argentino, con el acompañamiento local y el respaldo de los clubes que serán sede de la competencia. Los torneos se disputarán sobre canchas de polvo de ladrillo y repartirán 30.000 dólares en premios.

La jornada comenzó en las instalaciones del Club de Tennis Pergamino, donde se conocieron los detalles del W35 Pergamino Open, que se disputará del 27 de julio al 2 de agosto. El certamen internacional celebrará su segunda edición y tendrá como antecedente el título de Luisina Giovannini en singles, mientras que en dobles las campeonas fueron la jugadora local Julia Riera y su compatriota Martina Capurro Taborda. Para esta nueva celebración, el torneo contará con la presencia asegurada de al menos seis tenistas nacionales en el cuadro principal, además de otras representantes que buscarán ingresar desde la clasificación o acceder mediante invitaciones.

PUBLICIDAD

El encuentro contó con la presencia de Marian Morea, Vicepresidenta III de la Asociación Argentina de Tenis, Raúl Costa, Presidente Club de Tennis Pergamino, Matías Varela, Subsecretario de Deportes de Pergamino, Eduardo Palasciano, Director Profesionales de la Asociación Argentina de Tenis y Victorio Costa, organizador del torneo.

Durante la presentación, Costa sostuvo la importancia de darle continuidad al certamen y valoró el camino recorrido para concretar su realización: “Para nosotros es un placer contar, desde el año pasado, con este tipo de torneo. Siempre fue un anhelo poder hacerlo y ciertas situaciones se fueron dando para llegar. Tengo que resaltar en ese sentido, lo aportado por Julia Riera y Mercedes Paz”.

PUBLICIDAD

Luego, la comitiva de la Asociación Argentina de Tenis se trasladó al Palacio Municipal de Chacabuco, donde fue recibida por Darío Golia, Intendente local y Jorge Giménez, Director de Deportes Chacabuco, para participar del anuncio oficial de la tercera edición del Abierto de Chacabuco, que se disputará en el Centro de Tenis Los Marinos del 3 al 9 de agosto.

El Pergamino Open se jugará a partir del próximo lunes (Crédito: Municipio de Pergamino)
El Pergamino Open se jugará a partir del próximo lunes (Crédito: Municipio de Pergamino)

La lista oficial del W35 de Chacabuco quedó conformada con siete jugadoras nacionales en el cuadro principal, mientras que, al igual que en Pergamino, otras representantes argentinas buscarán acceder desde la clasificación o mediante invitaciones.

El jefe comunal, Golia, destacó la importancia de que Chacabuco vuelva a ser sede de una competencia internacional: “Gracias por federalizar el deporte y, en este caso, estamos contentos de que Chacabuco sea sede por tercer año consecutivo de este tipo de torneos”.

A su turno, Morea valoró el acompañamiento recibido y resaltó la importancia de contar con competencias internacionales en el calendario nacional: “Muchas gracias por el apoyo que nos dan. Para la AAT es muy importante tener este tipo de torneos en el calendario. La política que venimos desarrollando con Agustín Calleri y Mariano Zabaleta a la cabeza es la de desarrollar el tenis profesional y hacer un foco importante en el tenis femenino. Realizar torneos internacionales requiere de mucho esfuerzo y sé que el club está a la altura de poder hacerlo porque ya lo hizo con éxito”.

Además, remarcó el impacto que tienen estos certámenes para las jugadoras argentinas: “A lo largo del año la AAT organizará 12 torneos internacionales femeninos. Es muy importante que los torneos se puedan hacer acá en casa, en Argentina, porque les da la posibilidad a nuestras jugadoras de sumar experiencia y puntos, evitando mayores gastos. Es por eso que les agradecemos enormemente por disponer de sus clubes, sus instalaciones y su ciudad para poder desarrollarlos”.

El norte de la provincia de Buenos Aires continúa consolidándose como uno de los polos más fértiles del tenis argentino. Chacabuco, Junín y Pergamino, junto con Luján, en las puertas del Área Metropolitana de Buenos Aires, afianzan su protagonismo como sedes de competencias del circuito World Tennis, impulsando el desarrollo del tenis femenino y fortaleciendo el calendario internacional en el país.

En lo que va de la temporada ya se disputaron cuatro certámenes de esta categoría: los W50 y W35 de Buenos Aires, y dos W35 en Junín. Las tenistas argentinas tuvieron una destacada actuación en los cuadros principales y Luisina Giovannini fue la gran protagonista al consagrarse campeona en los dos W35 de Junín. Gracias a esos resultados, ingresó por primera vez al Top 200 del ranking de la WTA, reunió los puntos necesarios para disputar las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon y conquistó el duodécimo título profesional de su carrera, nueve de ellos obtenidos en territorio nacional.

Chacabuco presentó el ITF W35 (Crédito: Municipio de Chacabuco)
Chacabuco presentó el ITF W35 (Crédito: Municipio de Chacabuco)

Competir en el propio país tiene un significado que va mucho más allá de lo simbólico. Para quienes transitan sus primeros pasos en el profesionalismo, jugar en Argentina representa un ahorro en viajes y alojamiento, la posibilidad de entrenar y disputar torneos junto a su equipo habitual y, sobre todo, contar con el acompañamiento de la familia.

Pero existe un aspecto aún más determinante: en muchos casos, estos certámenes constituyen el primer acercamiento al ranking mundial, un paso fundamental antes de intentar dar el salto hacia la segunda categoría del tenis profesional.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoW35 PergaminoW35 ChacabucoTenisdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No te tomes la vida tan en serio”: la actitud de Neymar que generó una ola de críticas y su irónica respuesta

El delantero fue visto en un torneo de póker mientras el Santos, su equipo, tenía un compromiso por Copa Sudamericana

“No te tomes la vida tan en serio”: la actitud de Neymar que generó una ola de críticas y su irónica respuesta

21 frases de Riquelme antes del debut de Boca en la Sudamericana: por qué contrató a Villa y su opinión sobre la Selección

El presidente del Xeneize abordó varios temas en la previa del choque contra O´Higgins de Chile

21 frases de Riquelme antes del debut de Boca en la Sudamericana: por qué contrató a Villa y su opinión sobre la Selección

Así fue el Mundial 2026 en Estados Unidos: entretiempo con shows, precios inéditos y una experiencia diferente para los fanáticos

La FIFA amplió la lógica de entretenimiento en 78 encuentros disputados en territorio norteamericano, con pausas de hidratación en cada duelo y un descanso extendido en la final, mientras crecía la recaudación por entradas y reventa

Así fue el Mundial 2026 en Estados Unidos: entretiempo con shows, precios inéditos y una experiencia diferente para los fanáticos

“Empieza a ser aburrido”: la filosa sentencia de Pierre Gasly sobre el rendimiento de su Alpine en la F1

El compañero de Franco Colapinto reveló su pesar por no sumar puntos en las últimas carreras y los problemas que tuvo

“Empieza a ser aburrido”: la filosa sentencia de Pierre Gasly sobre el rendimiento de su Alpine en la F1

Fuerte mensaje de Juanfer Quintero en River: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”

El colombiano recibió una prórroga de la licencia para reintegrarse al plantel, pero arremetió contra el entrenador del Millonario

Fuerte mensaje de Juanfer Quintero en River: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”

MALDITOS NERDS

Jagex anuncia su ambicioso plan para convertir a RuneScape en el MMO más grande del mundo

Jagex anuncia su ambicioso plan para convertir a RuneScape en el MMO más grande del mundo

Sauron forja el Anillo Único y oscurece la Tierra Media en la temporada 3 de Los Anillos de Poder

Las Azules regresan con Bárbara Mori y Natalia Téllez para investigar una serie de asesinatos ligados a 1968

‘Echo Weaver’ el metroidvania inspirado en Outer Wilds llegará a todas las plataformas el 8 de octubre

El clásico Armadillo Racing debuta en PlayStation 5, Xbox Series y Switch tras 27 años solo en arcades

ENTRETENIMIENTO

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

William Shatner y su hija sobrevivieron al cáncer en fase 4: la batalla que libraron juntos

Quién era Wualys Aquino, la Miss Universo de Honduras que fue hallada muerta en su casa

Autoridades revelan la causa de muerte de Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana condena el cierre electoral en Nicaragua y eleva la presión regional por la democracia

República Dominicana condena el cierre electoral en Nicaragua y eleva la presión regional por la democracia

Costa Rica presenta paquete de 24 medidas para fortalecer el cobro de impuestos, combatir la evasión y el contrabando sin crear nuevos tributos

República Dominicana figura entre los países con más trabajadores públicos en América Latina

Una inversión desde Q5,000 permite comprar deuda pública en Guatemala

Restauran el libro donde se encuentra el acta que confirmó la separación de Panamá de Colombia en 1903