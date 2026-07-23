El norte bonaerense se consolida como sede del tenis femenino: Pergamino y Chacabuco presentaron dos torneos internacionales

El Pergamino Open se jugará a partir del próximo lunes (Crédito: Municipio de Pergamino)

Este miércoles, miembros de la Asociación Argentina de Tenis participaron de la presentación oficial de los W35 de Pergamino y Chacabuco, que forman parte del circuito World Tennis, anteriormente denominado ITF World Tennis Tour. Ambos certámenes son organizados por la entidad madre del tenis argentino, con el acompañamiento local y el respaldo de los clubes que serán sede de la competencia. Los torneos se disputarán sobre canchas de polvo de ladrillo y repartirán 30.000 dólares en premios.

La jornada comenzó en las instalaciones del Club de Tennis Pergamino, donde se conocieron los detalles del W35 Pergamino Open, que se disputará del 27 de julio al 2 de agosto. El certamen internacional celebrará su segunda edición y tendrá como antecedente el título de Luisina Giovannini en singles, mientras que en dobles las campeonas fueron la jugadora local Julia Riera y su compatriota Martina Capurro Taborda. Para esta nueva celebración, el torneo contará con la presencia asegurada de al menos seis tenistas nacionales en el cuadro principal, además de otras representantes que buscarán ingresar desde la clasificación o acceder mediante invitaciones.

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El encuentro contó con la presencia de Marian Morea, Vicepresidenta III de la Asociación Argentina de Tenis, Raúl Costa, Presidente Club de Tennis Pergamino, Matías Varela, Subsecretario de Deportes de Pergamino, Eduardo Palasciano, Director Profesionales de la Asociación Argentina de Tenis y Victorio Costa, organizador del torneo.

Durante la presentación, Costa sostuvo la importancia de darle continuidad al certamen y valoró el camino recorrido para concretar su realización: “Para nosotros es un placer contar, desde el año pasado, con este tipo de torneo. Siempre fue un anhelo poder hacerlo y ciertas situaciones se fueron dando para llegar. Tengo que resaltar en ese sentido, lo aportado por Julia Riera y Mercedes Paz”.

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Luego, la comitiva de la Asociación Argentina de Tenis se trasladó al Palacio Municipal de Chacabuco, donde fue recibida por Darío Golia, Intendente local y Jorge Giménez, Director de Deportes Chacabuco, para participar del anuncio oficial de la tercera edición del Abierto de Chacabuco, que se disputará en el Centro de Tenis Los Marinos del 3 al 9 de agosto.

El Pergamino Open se jugará a partir del próximo lunes (Crédito: Municipio de Pergamino)

La lista oficial del W35 de Chacabuco quedó conformada con siete jugadoras nacionales en el cuadro principal, mientras que, al igual que en Pergamino, otras representantes argentinas buscarán acceder desde la clasificación o mediante invitaciones.

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El jefe comunal, Golia, destacó la importancia de que Chacabuco vuelva a ser sede de una competencia internacional: “Gracias por federalizar el deporte y, en este caso, estamos contentos de que Chacabuco sea sede por tercer año consecutivo de este tipo de torneos”.

A su turno, Morea valoró el acompañamiento recibido y resaltó la importancia de contar con competencias internacionales en el calendario nacional: “Muchas gracias por el apoyo que nos dan. Para la AAT es muy importante tener este tipo de torneos en el calendario. La política que venimos desarrollando con Agustín Calleri y Mariano Zabaleta a la cabeza es la de desarrollar el tenis profesional y hacer un foco importante en el tenis femenino. Realizar torneos internacionales requiere de mucho esfuerzo y sé que el club está a la altura de poder hacerlo porque ya lo hizo con éxito”.

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Además, remarcó el impacto que tienen estos certámenes para las jugadoras argentinas: “A lo largo del año la AAT organizará 12 torneos internacionales femeninos. Es muy importante que los torneos se puedan hacer acá en casa, en Argentina, porque les da la posibilidad a nuestras jugadoras de sumar experiencia y puntos, evitando mayores gastos. Es por eso que les agradecemos enormemente por disponer de sus clubes, sus instalaciones y su ciudad para poder desarrollarlos”.

El norte de la provincia de Buenos Aires continúa consolidándose como uno de los polos más fértiles del tenis argentino. Chacabuco, Junín y Pergamino, junto con Luján, en las puertas del Área Metropolitana de Buenos Aires, afianzan su protagonismo como sedes de competencias del circuito World Tennis, impulsando el desarrollo del tenis femenino y fortaleciendo el calendario internacional en el país.

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En lo que va de la temporada ya se disputaron cuatro certámenes de esta categoría: los W50 y W35 de Buenos Aires, y dos W35 en Junín. Las tenistas argentinas tuvieron una destacada actuación en los cuadros principales y Luisina Giovannini fue la gran protagonista al consagrarse campeona en los dos W35 de Junín. Gracias a esos resultados, ingresó por primera vez al Top 200 del ranking de la WTA, reunió los puntos necesarios para disputar las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon y conquistó el duodécimo título profesional de su carrera, nueve de ellos obtenidos en territorio nacional.

Chacabuco presentó el ITF W35 (Crédito: Municipio de Chacabuco)

Competir en el propio país tiene un significado que va mucho más allá de lo simbólico. Para quienes transitan sus primeros pasos en el profesionalismo, jugar en Argentina representa un ahorro en viajes y alojamiento, la posibilidad de entrenar y disputar torneos junto a su equipo habitual y, sobre todo, contar con el acompañamiento de la familia.

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Pero existe un aspecto aún más determinante: en muchos casos, estos certámenes constituyen el primer acercamiento al ranking mundial, un paso fundamental antes de intentar dar el salto hacia la segunda categoría del tenis profesional.