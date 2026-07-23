República Dominicana

La ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 integrará un despliegue tecnológico en Santo Domingo

El montaje previsto para el 24 de julio sumará más de 500 haces de luz, 30,000 distintivos luminosos sincronizados y 1,100 aeronaves no tripuladas, incluidas 100 con efectos pirotécnicos

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El lema "Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón" guiará la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Imagen de cortesía)
El lema "Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón" guiará la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Imagen de cortesía)

La ciudad de Santo Domingo se prepara para inaugurar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con una ceremonia de apertura que integrará tecnología de vanguardia y un despliegue artístico sin precedentes en la región. El evento, programado para el 24 de julio, incluirá la utilización de más de 500 láseres, 30,000 insignias LED personalizadas y un espectáculo de 1,100 drones, de los cuales 100 tendrán funciones pirotécnicas, según informó la organización en rueda de prensa.

El productor general del espectáculo, Alberto Zayas, aseguró que la ceremonia marcará “un antes y un después” para el movimiento deportivo regional. “Nos preparamos para hacer el mejor espectáculo posible. Seremos un referente de calidad y una muestra de que los dominicanos somos buenos anfitriones”, afirmó Zayas, de acuerdo con la información oficial divulgada por Prensa JCC2026.

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Bajo el lema “Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón”, la jornada inaugural contará con un pre-show de 90 minutos conducido por Miralba Ruiz y Nelfa Núñez, seguido de la ceremonia principal de igual duración. Entre los atractivos, se anunció una propuesta musical diversa, la participación de más de 200 bailarines, un segmento de moda y presentaciones artísticas a cargo de Maffio y la agrupación Ilegales.

La ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 incluirá más de 500 láseres, 30.000 insignias LED personalizadas y 1.100 drones.
La ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 incluirá más de 500 láseres, 30.000 insignias LED personalizadas y 1.100 drones.

Uno de los aspectos destacados será la interacción con los asistentes mediante insignias LED sincronizadas. “Cada asistente se convertirá en un píxel”, subrayó Zayas, resaltando la apuesta por la participación del público en la narrativa visual del evento.

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Durante la presentación participaron el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, y Fernando Langa, miembro del Comité Organizador. Mejía Oviedo calificó el montaje como la “primera medalla de oro” de los Juegos. “Confieso que no quería ver nada porque estaba muy nervioso, pero al observar lo que el Comité Organizador ha preparado solo pude decir: ‘wao’. Esta será la primera presea de oro”, expresó el dirigente, quien destacó que la ceremonia también buscará reflejar la identidad nacional y los valores culturales de la región.

Langa, por su parte, enfatizó que tanto la apertura como la clausura deben dejar una huella positiva en los participantes. “Nuestros atletas deben sentirse orgullosos de cómo el pueblo dominicano los recibe”, comentó.

El equipo creativo estará dirigido por Waddys Jáquez y Chiqui Haddad en la dirección artística; Pablo Pérez asumirá la coreografía; Antonio González y Maffio estarán a cargo de la producción musical, mientras que José Antonio Molina dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano. El diseño escenográfico corresponderá a Omar Martí y el guion fue escrito por Juan Manuel Tejeda. El área audiovisual estará bajo la dirección de Mariano Pichardo y Tuto Guerrero.

La llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue encendida en Teotihuacán el 11 de abril y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue encendida en Teotihuacán el 11 de abril y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Según la información proporcionada por Prensa JCC2026, la combinación de recursos tecnológicos, talento local e interacción con el público busca ofrecer una experiencia inédita para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Legado y proyección internacional

Los organizadores consideran que el legado de Santo Domingo 2026 va más allá de los resultados deportivos. Esta edición será la más grande en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la construcción de instalaciones deportivas de alto nivel y el objetivo de consolidar el deporte como motor para el turismo y la proyección internacional de República Dominicana.

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