“No te tomes la vida tan en serio”: la actitud de Neymar que generó una ola de críticas y su irónica respuesta

Ney, en acción en la mesa de póker

Neymar respondió con ironía a las críticas que recibió por participar en un torneo de póker mientras sus compañeros del Santos viajaban a Venezuela para disputar un partido de la Copa Sudamericana. En una historia de Instagram, el delantero escribió “Life is joke” —“la vida es una broma”— y añadió en portugués: “No te tomes la vida tan en serio”, acompañado de un emoji de guiño, sobre una foto suya sonriendo en el evento.

La publicación apareció horas después de que circularan imágenes del atacante disfrutando de una jornada de cartas en Brasil, mientras la delegación del Santos emprendía el viaje a Caracas para enfrentar al Universidad Central por la Copa Sudamericana. Aunque la ausencia de Neymar Jr. del partido estaba prevista —el técnico Cuca decidió no convocarlo para darle más tiempo de preparación física tras su participación en el Mundial 2026—, las imágenes del jugador en la mesa de póker encendieron el malestar de una parte de la hinchada.

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Lejos de bajar el perfil, el delantero optó por publicar el mensaje en sus redes, lo que alimentó el debate entre los seguidores del club. El posteo fue interpretado como una respuesta directa a sus críticos. Sin Ney, el Peixe goleó 4-1, con tantos de Bontempo, Menino, Thaciano y Rony. Así, quedó muy bien parado de cara a la revancha, que se desarrollará el martes 28 de julio, desde las 21.30.

El contexto deportivo del jugador no colabora con su imagen. Brasil quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, con escasa participación de Neymar, quien marcó el tanto del descuento ante Noruega. Antes, una lesión muscular le impidió colaborar con mayor continuidad en el elenco dirigido por Carlo Ancelotti.

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Tras la eliminación de la selección, el delantero anunció su retiro del combinado nacional y retomó los entrenamientos con el Santos, aunque sin generar señales claras sobre su futuro.

Los medios brasileños indicaron que el club espera que el jugador cumpla su contrato, vigente hasta diciembre de 2026. Neymar no se pronunció sobre su continuidad más allá de esa fecha.

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En lo deportivo, la situación del Santos exige urgencia. El equipo marcha 15° en el Brasileirao con 21 puntos en 19 fechas, y viene de caer ante Botafogo. Con Neymar, de 34 años, ya reincorporado a los entrenamientos, el Peixe retomará la actividad local el sábado 25 de julio ante Chapecoense, por la jornada 20 del torneo local.

En las últimas horas, sonó con insistencia la chance de que en 2027 juegue en la Major League Soccer. Incluso, se especuló con la posibilidad de que se sume al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, aunque otras franquicias también lo tendrían en carpeta.

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