Un obrero de 58 años cayó desde un primer piso y murió en Catamarca: investigan si fue accidental

El accidente se produjo en una obra en construcción sobre Los Churquis al 400, entre avenida Juan Pablo Vera e Hilario Furque (Google Maps)

Un obrero de la construcción falleció este miércoles en San Fernando del Valle de Catamarca tras caer desde el primer piso de una obra. La víctima fue identificada como Miguel Antonio Sosa, de 58 años y perdió la vida de manera instantánea después de precipitarse desde una altura aproximada de cuatro metros mientras cumplía tareas de pintura en un edificio sobre la calle Los Churquis al 400, entre avenida Juan Pablo Vera e Hilario Furque.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del hecho, Sosa se encontraba trabajando junto a otros seis operarios en la estructura cuando ocurrió el accidente. El hombre se habría golpeado la cabeza contra el suelo de la planta baja tras la caída. De esa manera, el impacto provocó su muerte en el acto, según la Agencia Noticias Argentinas.

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Sin embargo, la secuencia exacta aún permanece bajo investigación judicial. La causa quedó a cargo del fiscal Miguel Sánchez Ruiz, quien ordenó las primeras pericias técnicas y la realización de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. El personal de la División Homicidios de la policía provincial que se hizo presente en el lugar.

Por otra parte, los otros trabajadores que se encontraban en la construcción fueron identificados y prestarán declaración ante la fiscalía en las próximas horas, con el objetivo de aportar datos sobre el contexto laboral y las condiciones de seguridad en la obra. El expediente judicial, que también cuenta con la intervención de la Unidad Judicial N° 4 de Catamarca, apunta a dilucidar si la caída fue producto de un accidente laboral o si existió algún tipo de negligencia o intervención de terceros.

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Personal policial y judicial trabajó en el edificio de Los Churquis al 400 para recolectar pruebas tras la caída del obrero

Otro accidente fatal en una construcción

Un trabajador de la construcción falleció este lunes en la Ciudad Judicial de Orán, provincia de Salta. El obrero, de 40 años, cayó desde un andamio a gran altura mientras cumplía tareas en la obra, y perdió la vida horas después en el hospital local. Las circunstancias del hecho todavía se encuentran bajo investigación.

El trabajador, cuya identidad no trascendió oficialmente en los partes iniciales, fue asistido de urgencia por personal sanitario y trasladado al hospital de Orán, donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones. La autopsia practicada en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó que la causa del fallecimiento fue un politraumatismo y un traumatismo encéfalocraneano grave compatible con una caída desde altura.

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La investigación judicial está a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Salta, “se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”.

Se relevaron testimonios de testigos presenciales, se analizaron cámaras de seguridad y se ordenaron otras pericias técnicas para reconstruir las circunstancias previas a la caída. La causa tiene como objetivo establecer en qué condiciones se desarrollaba la obra y cuáles fueron las circunstancias precisas que rodearon la caída del operario en la Ciudad Judicial de Orán.

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El despliegue de los equipos de Criminalística y de la Unidad UGAP Orán se centró en recabar testimonios y pruebas materiales que permitan establecer si existieron responsabilidades directas o indirectas vinculadas con las condiciones laborales, el uso de elementos de seguridad, el estado del andamio y el entorno de trabajo. Por el momento, no se informó oficialmente si la empresa responsable de la obra fue objeto de sanciones preventivas o de la apertura de actuaciones administrativas paralelas.

La autopsia aportó datos clave para el expediente. A pesar de ello, restan definir otros elementos que permitan esclarecer si existieron factores adicionales que influyeron en la caída o si se trató de un accidente fortuito en el marco de las tareas habituales en la obra.

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