Crimen y Justicia

Revocaron la domiciliaria al asesino de un hombre en Neuquén: dijo que iba a comprar comida para sus hijos y era mentira

El acusado cumplía el arresto en su casa por problemas de salud y solo faltaba determinar la pena, pero incumplió la medida judicial y lo trasladaron a una cárcel común

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Gustavo Santos Villar falleció de un disparo en noviembre del año pasado
Gustavo Santos Villar falleció de un disparo en noviembre del año pasado

La Justicia de Neuquén le revocó la prisión domiciliaria a un hombre declarado culpable por asesinar a otro en noviembre del año pasado en medio de una violenta discusión a la salida de un boliche. La decisión se tomó por incumplimiento, ya que lo encontraron en el interior de un vehículo a kilómetros de su casa.

La excusa que utilizó Eliseo Eduardo Uircan fue que había salido a comprar comida para sus hijos, pero descubrieron que no era verdad y fue trasladado a una comisaría. Desde mayo permanecía detenido en su casa cuando los jueces lo hallaron culpable del crimen de Gustavo Santos Villar en Picún Leufú. Pero el domingo, los efectivos policiales que realizaban un control de rutina en el paraje Santo Tomás —donde Uircan cumplía el arresto domiciliario— no lo encontraron en el lugar.

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Según les informaron, había salido en un auto con un conocido. Cerca de las 22.00, los agentes lo localizaron en el interior de un Volkswagen Gol en el paraje 44, a 9 kilómetros de distancia. Allí, lo detuvieron. El abogado querellante que representa a la familia de la víctima informó que la salida de Uircan se debió a otro motivo.

Durante la audiencia del martes en Cutral Co, el fiscal jefe Gastón Liotard pidió la revocación de la medida y el pase a prisión preventiva, detalló el Ministerio Público Fiscal provincial. “No hay otra salida que la prisión preventiva. La prisión domiciliaria ya no es eficaz”, planteó el funcionario. Asimismo, argumentó riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial, y subrayó que el acusado incumplió la medida “cuando estaba consensuada”, es decir, mientras se aguardaba la audiencia de determinación de pena. El pedido fue acompañado por el representante de la familia.

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Ministerio Público Fiscal Neuquén
El acusado se declaró culpable

El juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló el planteo, revocó la prisión domiciliaria y, en principio, dispuso la prisión preventiva en una comisaría de Piedra del Águila hasta el próximo 30 de agosto.

El MPF de Neuquén detalló que la situación procesal de Uircan ya sufrió varias modificaciones. El 11 de noviembre de 2025 lo imputaron y quedó desde entonces bajo arresto domiciliario en Santo Tomás, por problemas de salud. El 17 de ese mismo mes, la detención se trasladó a una vivienda en Cutral Co hasta el 22 de diciembre, fecha en que retornó al paraje Santo Tomás manteniendo la vigilancia policial.

El 12 de mayo de este año, por acuerdo, se declaró la responsabilidad penal por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor por el hecho ocurrido el 8 de noviembre de 2025. El organismo público adelantó en aquella instancia que pediría una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva. Luego, el cambio de abogado defensor trajo un nuevo planteo: la supuesta invalidez de ese acuerdo que un Tribunal de Impugnación rechazó.

El enfrentamiento entre Santos Villar y el acusado se originó a la salida de un local bailable donde tuvieron una pelea. El problema continuó minutos después en el barrio La Esperanza de Picún Leufú.

Uircan fue en moto al domicilio de un familiar de la víctima de 27 años, con un arma de fuego y un cuchillo; mientras que Santos lo recibió con un machete. En ese primer enfrentamiento, el agresor disparó el arma, pero no lo alcanzó. Sin embargo, continuaron en la esquina de la avenida Maestro Sosa y Mariano Moreno, donde Uircan efectuó un segundo disparo que impactó a Santos en el abdomen. La víctima falleció durante el traslado al hospital de Cutral Co, cerca de las 8 de la mañana. El acusado fue detenido en el lugar cuando intentaba alejarse, con heridas de machete en ambos brazos.

Sin prisión domiciliaria y en una cárcel común, el acusado deberá esperar hasta la audiencia de determinación de pena fijada para el 5 de agosto. El MPF ratificó que mantendrá su pedido; en tanto la querella, por su parte, solicitará una monto de pena superior, con fundamento en la gravedad del hecho y las circunstancias del caso.

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