Investigación revela que los consejos electorales de los chatbots de IA son “inexactos y poco fiables”

La investigación señaló que la confianza de los usuarios en las recomendaciones de IA puede influir en procesos electorales ajustados. (Reuters)

Una reciente investigación publicada por el grupo de derechos civiles Liberties alertó sobre las profundas carencias de los chatbots de inteligencia artificial al ofrecer recomendaciones electorales. El informe, centrado en el contexto de las elecciones parlamentarias de Hungría celebradas este año, expuso que los sistemas de IA generalistas proporcionan consejos inexactos, inconsistentes y poco fiables a los votantes que buscan orientación sobre qué partido apoyar.

De acuerdo con el reporte compartido con The Guardian, los chatbots analizados —los más populares como ChatGPT— cometieron errores graves como recomendar partidos equivocados, omitir opciones relevantes o incluso sugerir partidos que no participaron en la contienda. El informe señaló: “Clasificaron erróneamente los perfiles, omitieron partidos relevantes e incluyeron partidos que no se presentaban a las elecciones”. Asimismo, los resultados variaron drásticamente ante solicitudes idénticas, lo que evidenció una notable volatilidad en las respuestas.

PUBLICIDAD

La investigación subrayó una marcada parcialidad en la visibilidad de los partidos, especialmente respecto al partido opositor Tisza, liderado por Péter Magyar. En el 90% de las ocasiones en que se introdujo un perfil de votante alineado con Tisza en ChatGPT, el sistema no recomendó ese partido.

Según el estudio, los perfiles alineados con el partido Tisza rara vez recibieron esa sugerencia por parte de los chatbots. (Reuters)

El impacto de la omisión: el caso Tisza en las elecciones húngaras

La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza puso fin a 16 años de dominio de Viktor Orbán y el partido nacional-conservador Fidesz. Sin embargo, el estudio de Liberties mostró que los chatbots rara vez sugerían Tisza a los votantes cuyas preferencias coincidían con su programa.

PUBLICIDAD

En pruebas de “coincidencia porcentual”, ChatGPT asignó a Tisza una puntuación en apenas el 2% de los casos. Los usuarios con afinidad hacia Tisza recibieron recomendaciones orientadas a partidos pequeños —con escasas probabilidades de superar el umbral parlamentario— o a fuerzas políticas que ni siquiera estaban en la boleta nacional.

En contraste, los perfiles alineados con Fidesz resultaron reconocidos con mayor frecuencia. ChatGPT recomendó Fidesz como única opción en aproximadamente la mitad de los casos y lo presentó como opción principal en la mayoría restante.

PUBLICIDAD

Falta de transparencia y riesgos de desinformación

El informe de Liberties subrayó que, a diferencia de las plataformas especializadas de asesoría electoral, los sistemas de IA generalistas no explican cómo generan sus recomendaciones políticas. Tampoco ofrecen resultados reproducibles ni están sujetos a mecanismos de supervisión pública durante procesos electorales.

Los sistemas de IA incluyeron partidos inexistentes en la boleta de 2026 en la mayoría de sus respuestas. (Europa Press)

A pesar de ello, las respuestas de los chatbots suelen parecer confiables y precisas para los usuarios. Los investigadores advirtieron que este “tono autoritativo” puede inducir a error, dado que el 29,8% de la población en Hungría utiliza IA en algún grado. Las pruebas consistieron en crear cinco perfiles ficticios de votantes —cada uno alineado con uno de los cinco partidos registrados a nivel nacional— y someterlos a 10 consultas en ChatGPT y otras 10 en Gemini, solicitando tanto recomendaciones directas como coincidencias porcentuales.

PUBLICIDAD

En el 96% de los casos, ambos sistemas mencionaron partidos que no participaron en las elecciones de 2026. Además, la investigación encontró que las respuestas solían iniciar con descargos de responsabilidad —“no puedo dar consejos políticos”— para luego desplegar argumentaciones extensas y persuasivas acerca de las preferencias partidarias.

Raíces del problema y vacío regulatorio

Según el análisis de Liberties, los errores de los chatbots se deben probablemente a lagunas en los datos de entrenamiento, filtros y limitaciones propias del procesamiento del lenguaje. La irrupción tardía de Tisza en la escena política —tras 2024— impidió que los modelos estáticos de IA integraran ese partido de forma adecuada.

PUBLICIDAD

El informe recomendó que los proveedores de IA eviten ofrecer consejos de voto personalizados mientras no garanticen transparencia, precisión y responsabilidad en sus sistemas. (Reuters)

El estudio remarcó un vacío normativo: mientras la Ley de IA de la Unión Europea obliga a evaluar riesgos sistémicos y la Ley de Servicios Digitales contempla amenazas a procesos electorales, los chatbots de IA quedan fuera de ambas normativas. Liberties propuso desarrollar salvaguardias específicas para sistemas de IA que ofrezcan asesoría política y pidió a los proveedores que se abstengan de hacer recomendaciones personalizadas salvo que puedan garantizar transparencia, precisión y responsabilidad.

A pesar de los sesgos detectados, el resultado de las elecciones en Hungría no se modificó: Tisza se impuso con claridad. No obstante, el estudio advirtió que en contextos más disputados o donde los votantes presenten mayor indecisión, la influencia de las recomendaciones de IA podría adquirir relevancia e incluso modificar resultados.

PUBLICIDAD