Tecno

Investigación revela que los consejos electorales de los chatbots de IA son “inexactos y poco fiables”

El informe evidenció la falta de transparencia en la generación de recomendaciones políticas por parte de sistemas de inteligencia artificial

Guardar
Google icon
Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Genericas votacion padrones urnas
La investigación señaló que la confianza de los usuarios en las recomendaciones de IA puede influir en procesos electorales ajustados. (Reuters)

Una reciente investigación publicada por el grupo de derechos civiles Liberties alertó sobre las profundas carencias de los chatbots de inteligencia artificial al ofrecer recomendaciones electorales. El informe, centrado en el contexto de las elecciones parlamentarias de Hungría celebradas este año, expuso que los sistemas de IA generalistas proporcionan consejos inexactos, inconsistentes y poco fiables a los votantes que buscan orientación sobre qué partido apoyar.

De acuerdo con el reporte compartido con The Guardian, los chatbots analizados —los más populares como ChatGPT— cometieron errores graves como recomendar partidos equivocados, omitir opciones relevantes o incluso sugerir partidos que no participaron en la contienda. El informe señaló: “Clasificaron erróneamente los perfiles, omitieron partidos relevantes e incluyeron partidos que no se presentaban a las elecciones”. Asimismo, los resultados variaron drásticamente ante solicitudes idénticas, lo que evidenció una notable volatilidad en las respuestas.

PUBLICIDAD

La investigación subrayó una marcada parcialidad en la visibilidad de los partidos, especialmente respecto al partido opositor Tisza, liderado por Péter Magyar. En el 90% de las ocasiones en que se introdujo un perfil de votante alineado con Tisza en ChatGPT, el sistema no recomendó ese partido.

Según el estudio, los perfiles alineados con el partido Tisza rara vez recibieron esa sugerencia por parte de los chatbots. (Reuters)
Según el estudio, los perfiles alineados con el partido Tisza rara vez recibieron esa sugerencia por parte de los chatbots. (Reuters)

El impacto de la omisión: el caso Tisza en las elecciones húngaras

La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza puso fin a 16 años de dominio de Viktor Orbán y el partido nacional-conservador Fidesz. Sin embargo, el estudio de Liberties mostró que los chatbots rara vez sugerían Tisza a los votantes cuyas preferencias coincidían con su programa.

PUBLICIDAD

En pruebas de “coincidencia porcentual”, ChatGPT asignó a Tisza una puntuación en apenas el 2% de los casos. Los usuarios con afinidad hacia Tisza recibieron recomendaciones orientadas a partidos pequeños —con escasas probabilidades de superar el umbral parlamentario— o a fuerzas políticas que ni siquiera estaban en la boleta nacional.

En contraste, los perfiles alineados con Fidesz resultaron reconocidos con mayor frecuencia. ChatGPT recomendó Fidesz como única opción en aproximadamente la mitad de los casos y lo presentó como opción principal en la mayoría restante.

Falta de transparencia y riesgos de desinformación

El informe de Liberties subrayó que, a diferencia de las plataformas especializadas de asesoría electoral, los sistemas de IA generalistas no explican cómo generan sus recomendaciones políticas. Tampoco ofrecen resultados reproducibles ni están sujetos a mecanismos de supervisión pública durante procesos electorales.

Los sistemas de IA incluyeron partidos inexistentes en la boleta de 2026 en la mayoría de sus respuestas. (Europa Press)
Los sistemas de IA incluyeron partidos inexistentes en la boleta de 2026 en la mayoría de sus respuestas. (Europa Press)

A pesar de ello, las respuestas de los chatbots suelen parecer confiables y precisas para los usuarios. Los investigadores advirtieron que este “tono autoritativo” puede inducir a error, dado que el 29,8% de la población en Hungría utiliza IA en algún grado. Las pruebas consistieron en crear cinco perfiles ficticios de votantes —cada uno alineado con uno de los cinco partidos registrados a nivel nacional— y someterlos a 10 consultas en ChatGPT y otras 10 en Gemini, solicitando tanto recomendaciones directas como coincidencias porcentuales.

En el 96% de los casos, ambos sistemas mencionaron partidos que no participaron en las elecciones de 2026. Además, la investigación encontró que las respuestas solían iniciar con descargos de responsabilidad —“no puedo dar consejos políticos”— para luego desplegar argumentaciones extensas y persuasivas acerca de las preferencias partidarias.

Raíces del problema y vacío regulatorio

Según el análisis de Liberties, los errores de los chatbots se deben probablemente a lagunas en los datos de entrenamiento, filtros y limitaciones propias del procesamiento del lenguaje. La irrupción tardía de Tisza en la escena política —tras 2024— impidió que los modelos estáticos de IA integraran ese partido de forma adecuada.

Varias personas en filas de cabinas de votación blancas, cada una con una bandera de Estados Unidos y la palabra 'VOTE' en azul
El informe recomendó que los proveedores de IA eviten ofrecer consejos de voto personalizados mientras no garanticen transparencia, precisión y responsabilidad en sus sistemas. (Reuters)

El estudio remarcó un vacío normativo: mientras la Ley de IA de la Unión Europea obliga a evaluar riesgos sistémicos y la Ley de Servicios Digitales contempla amenazas a procesos electorales, los chatbots de IA quedan fuera de ambas normativas. Liberties propuso desarrollar salvaguardias específicas para sistemas de IA que ofrezcan asesoría política y pidió a los proveedores que se abstengan de hacer recomendaciones personalizadas salvo que puedan garantizar transparencia, precisión y responsabilidad.

A pesar de los sesgos detectados, el resultado de las elecciones en Hungría no se modificó: Tisza se impuso con claridad. No obstante, el estudio advirtió que en contextos más disputados o donde los votantes presenten mayor indecisión, la influencia de las recomendaciones de IA podría adquirir relevancia e incluso modificar resultados.

Temas Relacionados

ChatbotInteligencia artificialEleccionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Llega a WhatsApp Web una de las funciones más esperadas: así es su lector de PDF integrado

Los usuarios pueden resaltar y tachar textos en este formato sin descargar el archivo ni salir de la plataforma

Llega a WhatsApp Web una de las funciones más esperadas: así es su lector de PDF integrado

Los taxis voladores son una realidad: ahora presentan un modelo silencioso para viajes tranquilos

El sistema de propulsión por chorro de aire propone reducir el ruido ambiental en los viajes aéreos urbanos

Los taxis voladores son una realidad: ahora presentan un modelo silencioso para viajes tranquilos

La nostalgia invade Windows 11: Microsoft anuncia juegos clásicos de Xbox compatibles con PC

La propuesta incorpora mejoras gráficas, escalado de resolución hasta 4x y compatibilidad con VSync

La nostalgia invade Windows 11: Microsoft anuncia juegos clásicos de Xbox compatibles con PC

La inversión de Google en IA da frutos: su negocio en la nube ya genera 24.800 millones de dólares

El beneficio neto de la compañía subió a más de 112.000 millones de dólares, superando ampliamente los resultados del año anterior

La inversión de Google en IA da frutos: su negocio en la nube ya genera 24.800 millones de dólares

Así es el robot que aprende como un niño para dominar habilidades de forma autónoma

Investigadores lograron que el sistema iguale o supere la eficacia de operadores humanos en pruebas de manipulación

Así es el robot que aprende como un niño para dominar habilidades de forma autónoma

DEPORTES

Los regalos más curiosos que recibió Scaloni en Pujato tras la final del Mundial: el tributo que lo asombró

Los regalos más curiosos que recibió Scaloni en Pujato tras la final del Mundial: el tributo que lo asombró

Sin Messi, el Inter Miami le ganó 3-2 a Chicago Fire en la reanudación de la MLS: el insólito blooper del que tuvo que reponerse

El norte bonaerense se consolida como sede del tenis femenino: Pergamino y Chacabuco presentaron dos torneos internacionales

“No te tomes la vida tan en serio”: la actitud de Neymar que generó una ola de críticas y su irónica respuesta

21 frases de Riquelme antes del debut de Boca en la Sudamericana: el pase de Villa y por qué Argentina perdió ante España

TELESHOW

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, se sometió a una cirugía estética: “Tenía terror de pasar por el quirófano”

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, se sometió a una cirugía estética: “Tenía terror de pasar por el quirófano”

Andrés Nara cuestionó a Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara: “Las nenas le están pidiendo por favor”

Franco Colapinto y Maia Reficco, en medio de rumores de separación: “Él está en otra”

Rocío Igarzabal reveló el ritual que la conecta con Ernestina Pais a casi un mes de su muerte: “Un momento con mi amiga”

Melody Luz reveló que tiene una media hermana: “No tenemos contacto hace más de 10 años”

INFOBAE AMÉRICA

Ministro de Finanzas descarta prorrogar el subsidio a los combustibles en Guatemala

Ministro de Finanzas descarta prorrogar el subsidio a los combustibles en Guatemala

Empresas de transporte cierran sus puertas en Honduras por amenazas e inseguridad

Fuerzas Armadas de Honduras evacúan a 258 personas por inundaciones en Gracias a Dios

Gobierno de El Salvador anuncia pago de indemnizaciones a más de mil extrabajadores del Hospital Rosales

Fallece exfiscal guatemalteca María del Rosario Acevedo Peñate, conocida como “La Fiscal de Hierro”