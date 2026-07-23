Crimen y Justicia

Desarticularon una banda que cometió fraudes millonarios con tarjetas de crédito clonadas en Neuquén

El Departamento Delitos Económicos de la policía provincial realizó tres allanamientos simultáneos, recuperó materiales de construcción y detuvo a un sospechoso

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Agente policial con chaleco y pasamontañas junto a un detenido con esposas, ante el logo de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén
Un agente policial custodiaba al detenido por fraude millonario de tarjetas de crédito en el Departamento de Delitos Económicos de Neuquén (Policía de Neuquén)

Una investigación, realizada por el Departamento Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, permitió desarticular una organización dedicada a cometer fraudes millonarios a través del uso indebido de datos de tarjetas de crédito de terceros.

El trabajo de los investigadores culminó el miércoles con la ejecución de tres allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Neuquén, donde se recuperaron bienes valiosos y se secuestró documentación clave para la causa.

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El caso comenzó en abril pasado, cuando una empresa de la capital neuquina detectó una serie de operaciones sospechosas. Los responsables del comercio notaron que varios titulares legítimos de tarjetas de crédito desconocieron consumos realizados en su establecimiento, lo que generó un perjuicio económico que superó los 9,4 millones de pesos. La situación motivó la presentación de una denuncia ante la Justicia y el inicio de una causa judicial por fraude.

La Policía de Neuquén desplegó un procedimiento exhaustivo para esclarecer los hechos. El equipo de Delitos Económicos analizó documentación comercial, realizó peritajes en dispositivos electrónicos y revisó registros fílmicos. Además, se tomaron declaraciones a testigos y se efectuaron tareas de inteligencia en el terreno, lo que permitió reconstruir el accionar del grupo delictivo.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario Río Negro, los investigadores lograron identificar cómo operaba la organización: utilizando datos de tarjetas de crédito ajenas, los integrantes de la banda efectuaban costosas compras de materiales de construcción y terminaciones para el hogar. Posteriormente, los bienes eran trasladados y ocultados en diferentes puntos de la ciudad, a la espera de ser revendidos. El trabajo permitió poner nombre y apellido a los involucrados y localizar los sitios de acopio de la mercadería.

Oficial de policía con pasamontañas, chaleco táctico y arma. Junto a un banner policial, en el suelo hay dos sanitarios, cajas de cartón y pequeños dispositivos electrónicos
Un operativo policial muestra los elementos secuestrados en allanamientos contra una banda dedicada al fraude con tarjetas de crédito en Neuquén (Policía de Neuquén)

El avance de la causa llevó a que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos dispusiera la realización de tres allanamientos simultáneos este miércoles último. Los procedimientos arrojaron resultados positivos para la investigación, ya que se logró recuperar una cantidad significativa de elementos pertenecientes a la empresa damnificada. Entre los bienes recuperados se encuentran sanitarios, griferías de alta gama, accesorios de baño y palets de porcelanatos, además de otros materiales de revestimiento.

Además del recupero de los bienes, durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación relevante. Un hombre mayor de edad fue demorado por el personal policial y quedó formalmente supeditado a la investigación judicial.

La investigación judicial continúa su curso, con la expectativa de que el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados permita identificar a más involucrados y profundizar en la red de complicidades que facilitó la maniobra delictiva.

Y ante la proliferación de episodios de fraude en la región, la Dirección Delitos de la Policía de Neuquén emitió una serie de recomendaciones para que la comunidad proteja sus datos financieros. Se aconseja controlar de manera periódica los resúmenes y movimientos de las tarjetas de crédito y débito a través del Home Banking o aplicaciones móviles.

En caso de detectar consumos no reconocidos o ante el extravío de los plásticos, se recomienda denunciar de inmediato ante el banco emisor y la policía para evitar perjuicios mayores. Estas medidas buscan reforzar la seguridad y prevenir nuevos episodios de fraude en la provincia.

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