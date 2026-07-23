Sin Messi, el Inter Miami le ganó 3-2 a Chicago Fire en la reanudación de la MLS: el insólito blooper del que tuvo que reponerse

Ambos se enfrentaron por la MLS

Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, Inter Miami volvió a jugar este miércoles ante Chicago Fire como local en su 16° presentación por la MLS, que había entrado en un receso por la disputa del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Luego de la final que coronó a España sobre Argentina, la liga norteamericana regresó con la presentación de uno de los favoritos a la corona. Robert Lewandowski debutó con la camiseta de la visita. El elenco de Florida se impuso por 3-2 con un Luis Suárez implacable.

La paridad se rompió a los 17 minutos con un insólito blooper del arquero del anfitrión, Rocco Ríos Novo. El ex Lanús recibió un pase de Ian Fray en el área e intentó mandar un pelotazo con su pierna derecha, pero le pifió al balón con la marca cercana de Lewandowski y el esférico terminó en el fondo de la red. A continuación, los compañeros le fueron a brindar su respaldo para darle confianza de cara al resto del encuentro.

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Las Garzas reaccionaron rápido con el apoyo de su público en las tribunas. Luis Suárez avisó con un disparo desde lejos, que se marchó cerca del arco rival, y a los 25 minutos fue sancionado un correcto penal por falta de Jack Elliott sobre David Ruiz. El Pistolero Suárez se hizo cargo de la ejecución con un disparo ajustado contra un palo para sellar el empate.

Rocco Ríos Novo le pifió a la pelota y protagonizó una situación pocas veces vista en la MLS

En el comienzo de la segunda etapa, Lucho Suárez dio vuelta el resultado. El uruguayo se asoció con Germán Berterame, quien lo asistió con un lujoso taco, y el Pistolero se encargó de poner el 2-1 con un disparo cruzado de primera.

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De todos modos, Chicago encontró el empate a los 67 minutos. Puso Dithejane, que había ingresado momentos antes, estableció el 2-2 con un disparo que dejó sin opciones a Ríos Novo.

A poco del final, el elenco de Florida encontró la ventaja. Luego de que Suárez definió dentro del área y el arquero Chris Brady tapó, el rebote le quedó al ingresado Preston Plambeck, quien remató de volea para que el 3-2 se estampara en el marcador.

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El entrenador Guillermo Hoyos había precisado en la previa que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no iban a ser de la partida después de vestir la camiseta de la selección argentina. “Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar. Van a estar afuera el tiempo que tengan que estar”, declaró en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el cuadro de la Florida permanece en una posición expectante en el campeonato porque se coloca en la segunda posición de la Conferencia Este con 34 puntos, a 3 del líder Nashville.

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Por otro lado, Chicago Fire presentó a su principal refuerzo Robert Lewandowski, de último paso por el Barcelona de España, en la noche de este miércoles y encabeza la pelea por los puestos de vanguardia porque ocupa el tercer escalón de la tabla de posiciones con 26 puntos.

Inter Miami presentó a Casemiro como su nuevo refuerzo Las Garzas sumaron a una incorporación de talla mundial

La antesala al compromiso estuvo marcada por la presentación de Casemiro como flamante refuerzo del Inter Miami con un contrato hasta mayo próximo y una opción para extenderlo hasta junio de 2029. “Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el club ha depositado en mí”, declaró el volante brasileño de 34 años en charla con los canales oficiales de la entidad.

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El campeón de cinco Champions League con Real Madrid y la Copa América 2019 con la selección brasileña recibió calurosas palabras de Jorge Mas y David Beckham, dos de los fundadores de la institución, pero todavía no puede jugar porque está a la espera de recibir su visa P-1. Viene de disputar el Mundial 2026 con el Scratch y siguió de cerca la acción de sus compañeros en el NU Stadium.

Su presencia en el mediocampo fortalecerá la zona central de la mitad de cancha, a la espera de la recuperación de David Ayala y el regreso de Rodrigo De Paul. Ayala sufre una distensión del aductor izquierdo, mientras que el Motorcito tiene unos días de descanso después de su participación en la Copa del Mundo con la Argentina. Tampoco estuvieron a disposición Tadeo Allende por una lesión en la rodilla derecha, Maximiliano Falcon debido a una distensión en la pantorrilla derecha y los jóvenes Santiago Morales y Alexander Shaw, que fueron convocados a la selección de Estados Unidos.

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Cabe recordar que el campeonato doméstico entrará en un breve receso durante la primera quincena de agosto porque se disputará la primera fase de la Leagues Cup. Luego de ser campeones en 2023 y finalistas en 2025, el elenco de Lionel Messi debutará en este torneo el miércoles 5 de agosto a partir de las 20:30 (hora argentina) contra Atlético San Luis. El sábado 8 recibirá a Monterrey a partir de las 21:00 y el miércoles 12 culminará la ronda con León de México desde las 20:30.

Los cuartos de final se disputarán entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto, mientras que las semifinales tendrán lugar el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre. El domingo 6 de septiembre se dirimirá el partido por el tercer puesto y la final.

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