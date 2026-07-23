21 frases de Riquelme antes del debut de Boca en la Sudamericana: por qué contrató a Villa y su opinión sobre la Selección

Juan Román Riquelme sobre Sebastián Villa

Juan Román Riquelme habló con TyC Sports a horas del debut de Boca Juniors en los playoffs de la Copa Sudamericana, donde el Xeneize recibirá este jueves a las 21:45 en la Bombonera al chileno O’Higgins por los 16avos de final. El presidente del club se refirió al mercado de pases, al regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco azul y oro y a la vuelta de Sebastián Villa, además de proyectar el segundo semestre que tendrá al equipo en tres frentes simultáneos.

“Estamos en el lugar más lindo del mundo. Esperemos que mañana la cancha esté linda, que sea una fiesta y que para la gente que tenga la suerte de venir al Sector L va a vivir un momento muy bonito, porque mañana vamos a inaugurar este lugar. Se van a encontrar con algo muy lindo. Lo más importante es que la Bombonera esté cada vez mejor”, comenzó Riquelme al referirse a las reformas en La Bombonera.

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“Tenemos que disfrutar todo lo que está creciendo nuestro club, porque si no parece que no estamos haciendo nada. Seguramente que mañana la gente no va a poder creer con lo que se van a encontrar, porque acá había una pared”, agregó.

Luego, se refirió a la contratación de Rodolfo Vasco Arruabarrena: “Tomamos las cosas con calma, sabemos que se ha hablado mucho. Pero he hablado solo con Arruabarrena, con nadie más. Es alguien a quien yo quiero mucho. Tuve la suerte de tenerlo de compañero. Él ama al club y no dudó un segundo en venir. Es una persona muy seria y esperemos que podamos disfrutar mucho”.

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Riquelme habló sobre la contratación de Sebatián Villa (Fotobaires)

“Cada vez que viene un entrenador, lo hacemos con ilusión. Siempre pensamos que es lo mejor”, añadió y habló sobre el paso de Edinson Cavani, que rescindió su contrato de común acuerdo: “Fue un orgullo tenerlo en el club”.

Tras eso, fue consultado por la contratación de Sebastián Villa: “Nosotros estamos contentos con cada jugador que llega al club. Siempre queremos tener un plantel más competitivo. Cuando tuvimos la suerte de tenerlo en el club, hemos vivido momentos bastantes raros. Muchas veces, cuando un compañero tenía que ir a declarar, te mandaban un día que no tenías partido. A Sebastián lo han mandado a declarar los días que tenía partido. Con él fuimos muy claros: si era sentenciado acá no jugaba más. Ya cumplió su sentencia. El entrenador quería un delantero y reúne las condiciones. Ya tiene la ventaja que conoce todo”.

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Además, explicó por qué lo contrataron pese a que le inició acciones legales al club en su salida, que se dio después de que fuera condenado por violencia de género: “Él, para jugar en otro lugar, tenía que hacer una demanda a Boca, pero jamás se presentó en ningún lugar para pedirle plata a Boca, eso lo tengo que decir. Creemos que puede ayudar al equipo".

“Trato de ser lo más claro posible, creo que en la vida todos merecemos una oportunidad. Durante todo ese tramo, se habló de que si era sentenciado iba a seguir jugando en Boca. Hemos hecho lo que hablamos con él. Ojalá que él disfrute mucho, acaba de ser padre. Creemos que nos puede dar cosas que el equipo está necesitando”, sentenció.

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El Xeneize llega al cruce con el elenco chileno con una lista de convocados que trae novedades de peso. Leandro Paredes, quien disputó la final del Mundial 2026 con Argentina y acumuló 475 minutos en el torneo, se reincorporó al predio de Ezeiza y se entrenó con normalidad junto al plantel de Arruabarrena. También están disponibles por primera vez los colombianos Álvaro Montero y Villa, los dos flamantes refuerzos que no habían podido sumarse al triunfo 2-0 sobre Sarmiento de Junín en la Copa Argentina.

La probable alineación de Boca para recibir a O’Higgins es: Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Villa; y Miguel Merentiel. De confirmarse ese once, Santiago Ascacíbar quedaría afuera del equipo titular.

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El departamento médico del club difundió un parte oficial con cinco bajas por lesión: Leandro Lozano (distensión del músculo semimembranoso izquierdo), Milton Giménez (desgarro grado 2 en el aductor derecho), Carlos Palacios (sobrecarga en el músculo pectíneo derecho), Adam Bareiro (en rehabilitación por una discopatía lumbar) y Tomás Belmonte (esguince leve de tobillo derecho).

El partido de ida ante O’Higgins es apenas el primero de una agenda apretada: el domingo Boca visita a Deportivo Riestra por la primera fecha del Clausura (19:30), el jueves 30 de julio juega la revancha en Chile (21:30) y el miércoles 5 de agosto recibe a Estudiantes de La Plata en la Bombonera por la segunda fecha del torneo local.

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<b>Más frases de Riquelme</b>

Mercado de pases: “Estamos contentos con el plantel que tenemos. Y hasta el último día del mercado de pases estaremos pendientes de si podemos mejorar lo que tenemos”.

Exequiel Zeballos: “Se entrena con el plantel. Tiene contrato hasta diciembre. Yo soy presidente de Boca, no tengo nada que ver con el Napoli. Cada día se entrena con el equipo”.

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La eliminación en la Copa Libertadores: “A veces juega un poquito la suerte. No podemos dejar de pensar, con todo el respeto que se merecen los árbitros, que han pasado situaciones muy claras: el día que expulsan a Bareiro y en cancha de Boca que la pelota pega en la mano del jugador de Cruzeiro, la misma jugada no la cobraron igual. Es raro. Si no pasaba eso, Boca hubiese clasificado. Después, acá con Católica no jugamos bien”.

“Ya lo tenemos a (Leandro) Paredes que viene de jugar la final del Mundial. Queremos ver al hincha de Boca festejar y creemos que a fin de año vamos a tener muchas chances”.

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Balance futbolístico: “Vos jugás para darle alegría a la gente. Hay momentos en los que ni jugás por tu mamá, tu papá o tus hijos, jugás por los hinchas. Esa es la verdad. Pero lo que aprendí es que vos jugás para darle alegría al que está en la casa. Después, analizar el fútbol argentino es complicado. Cuando ganamos el clásico, hasta se compraban remeras con la cara de nuestro entrenador (entonces Claudio Úbeda). Se vive así. El torneo es medio raro, porque tenés que clasificar entre los primeros ocho, pero si clasificás primero y te levantás mal en el mano a mano te quedás afuera. A mí me gusta que el equipo juegue bien. Somos un equipo que propone, para el que no es hincha de Boca es entretenido verlo”.

Tomás Aranda: “Tomás es un chico con mucha técnica, con muchas condiciones. Creemos que con la edad que tiene lo ha tomado de una manera muy normal. Tenemos que cuidarlo, apoyarlo, sabemos que acá se vive de una manera muy rápida. Tenemos que saber que tenemos jugadores de mucha experiencia. A los chicos hay que dejarlos tranquilos”.

La posibilidad de cambiar el formato del torneo: “Ese día con Huracán no nos levantamos bien. Regalamos tres goles, después erramos un montón. La única manera que podemos mejorar es haciéndote cargo de las cosas que no hiciste bien. Quedamos afuera por culpa nuestra. Es la manera que tenemos que aprender de que no se puede repetir. Yo creo que lo que está bien es que le den un título al que más puntos saca en el año. Como pasa en todo el mundo, me parece que el mejor es ese”.

Selección: “Creo que a (Carlos) Bilardo, (César Luis) Menotti, (Lionel) Scaloni, (Álfio) Básile, hay que darle las gracias. El momento que tuvimos a (Diego) Maradona fue increíble, el momento de (Lionel) Messi fue increíble. A (Mario) Kempes lo vi poquito”.

“Un técnico es muy importante. A veces, hacemos novelas que no son tan reales, porque creo que a los entrenadores se les hace más fácil vivir día a día con Messi que con otros jugadores. Scaloni sin duda que está entre los mejores entrenadores de nuestra historia. A mí me pone muy feliz porque nos criamos juntos con él y el cuerpo técnico. Fuimos afortunados de ver a Messi. Cuando tuvimos a Maradona no sabíamos si iba a aparecer otro y este hasta nos hace dudar si no es mejor”.

“La Selección se notó que estaba cansada. Por más que España juega de maravillas, lo hace muy bien, y hay que felicitarla porque juga muy bien a la pelota; yo creo que Argentina estaba cansada. Si hubiera tenido más descanso, el partido hubiera sido otro”.

Las pretensiones del equipo en el semestre: “Boca siempre tiene que intentar llegar hasta el final. El fútbol es competir, siempre querés ganar y cuando no ganás te tiene que doler. Yo disfruto en donde estoy hoy, soy un afortunado. Todos los días voy aprendiendo. Siempre sueño con que Boca vuelva a ganar”.

¿Pudo Paulo Dybala llegar a Boca?: “No lo sé, preguntale a él. Yo de vez en cuando hablo, me debe la camiseta”.

AFA: “Intentamos tener buena relación con todos. Después, con el Chiqui, lo quiero mucho, fue el que eligió al entrenador de la selección argentina”.

Mensaje a los hinchas de Boca: “Los quiero, disfruten, si estamos juntos vamos a lograr cosas importantes. Ojalá que a fin de año podamos festejar”.