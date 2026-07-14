Ya puedes probar la primera versión pública de iOS 27: trae Apple Intelligence y una Siri renovada

La versión beta de iOS 27 presenta fallas en ciertas opciones así que se debe crear un respaldo de la información. (Foto: Europa Press)

Ya es posible acceder a la primera versión pública de iOS 27, el sistema operativo que Apple presentó tras su evento anual WWDC 26 y que introduce avances en inteligencia artificial (IA).

La actualización incorpora, entre otros cambios, la llegada de mejores funciones de Apple Intelligence y una versión completamente renovada de Siri AI, disponible en todos los mercados salvo la Unión Europea por motivos regulatorios.

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Se sugiere respaldar la información de los dispositivos antes de instalar la beta, que puede descargarse desde la web oficial para probar las mejoras en rendimiento, interfaz y capacidades de inteligencia artificial.

La beta pública de iOS 27 está disponible para modelos iPhone 11 y posteriores, así como para iPhone SE de segunda generación. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

La actualización está disponible para quienes cuenten con iPhone 11 o posterior, así como iPhone SE de segunda generación en adelante, aunque ciertas funciones únicamente se habilitan en los modelos más recientes.

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Qué mejoras trae iOS 27 en inteligencia artificial y Siri

La introducción de Apple Intelligence es el salto más relevante en esta generación de sistemas operativos. La integración permite que el sistema comprenda el contexto personal del usuario, brinde acceso a todas las aplicaciones y recurra a información en la web para responder a consultas complejas.

Una de las características centrales es Siri AI, el asistente virtual que ahora puede reconocer el contenido en pantalla, adaptarse a conversaciones más naturales y ofrecer respuestas personalizadas con base en el historial y las preferencias del usuario.

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Siri AI integra comprensión contextual y acceso a aplicaciones, mejorando la experiencia de usuario. (Foto: Europa Press)

Apple ha desarrollado para este espacio una aplicación propia de Siri tipo “chatbot”, visible en la Isla Dinámica de los últimos modelos.

Asimismo, el sistema extiende las capacidades de edición en la aplicación Fotos y suma nuevas herramientas como Imagine Playground, que aprovecha la inteligencia artificial para generar imágenes y elementos visuales a partir de indicaciones escritas.

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Quiénes pueden instalar la versión beta pública de iOS 27

La beta pública de iOS 27 está dirigida a todos los usuarios con dispositivos iPhone compatibles con iOS 26. Esto incluye a quienes posean un iPhone 11 o modelos posteriores, así como el iPhone SE de segunda generación o más reciente.

Para acceder a las nuevas funciones de Apple Intelligence es necesario contar con un iPhone 15 en adelante, porque la potencia del hardware es fundamental para ejecutar los procesos de inteligencia artificial de última generación.

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Las mejoras en Apple Intelligence están disponible desde iPhone 15. (Foto: REUTERS/Aly Song/File Photo)

En cuanto a la disponibilidad geográfica, la compañía confirmó que la versión renovada de Siri AI no estará activa en la Unión Europea hasta nuevo aviso, por la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Esta restricción afecta tanto a los iPhone como a los iPad y Apple Watch en los países del bloque comunitario. La función sí podrá usarse en el resto de los mercados donde Apple opera.

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Cómo descargar e instalar la beta pública de iOS 27 en iPhone

La instalación de la beta pública de iOS 27 comienza en la página oficial de Apple, donde se encuentra disponible el archivo necesario. La empresa sugiere realizar previamente una copia de seguridad completa del dispositivo para prevenir la pérdida de datos durante el proceso.

Una vez descargado el perfil beta, el usuario debe dirigirse a la aplicación Configuración, seleccionar la pestaña de ‘General’, ingresar en ‘Actualización de software’ y luego acceder a la sección de ‘Actualizaciones beta’.

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Las versiones beta de Apple son para probar diferentes herramientas antes de su expansión global. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Desde ese menú, el sistema ofrecerá la opción de instalar la beta pública de iOS 27. El proceso es reversible, aunque regresar a la versión estable implica restaurar el dispositivo desde la copia de seguridad.

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una versión no definitiva, podrían presentarse errores o incompatibilidades con algunas aplicaciones.

Qué otras betas públicas acompañan el lanzamiento de iOS 26

Sumado a la beta pública de iOS 27, Apple liberó las versiones de prueba de iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27 Golden Gate.

Estas actualizaciones buscan homogeneizar la experiencia de usuario en todo el ecosistema de la marca y permitir que desarrolladores y entusiastas valoren las novedades antes del lanzamiento oficial.

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