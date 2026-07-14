Tecno

Ya puedes probar la primera versión pública de iOS 27: trae Apple Intelligence y una Siri renovada

La actualización de Apple permite probar mejoras de inteligencia artificial y el asistente renovado en iPhone compatibles

Guardar
Google icon
La versión beta de iOS 27 presenta fallas en ciertas opciones así que se debe crear un respaldo de la información. (Foto: Europa Press)
La versión beta de iOS 27 presenta fallas en ciertas opciones así que se debe crear un respaldo de la información. (Foto: Europa Press)

Ya es posible acceder a la primera versión pública de iOS 27, el sistema operativo que Apple presentó tras su evento anual WWDC 26 y que introduce avances en inteligencia artificial (IA).

La actualización incorpora, entre otros cambios, la llegada de mejores funciones de Apple Intelligence y una versión completamente renovada de Siri AI, disponible en todos los mercados salvo la Unión Europea por motivos regulatorios.

PUBLICIDAD

Se sugiere respaldar la información de los dispositivos antes de instalar la beta, que puede descargarse desde la web oficial para probar las mejoras en rendimiento, interfaz y capacidades de inteligencia artificial.

La beta pública de iOS 27 está disponible para modelos iPhone 11 y posteriores, así como para iPhone SE de segunda generación. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)
La beta pública de iOS 27 está disponible para modelos iPhone 11 y posteriores, así como para iPhone SE de segunda generación. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo)

La actualización está disponible para quienes cuenten con iPhone 11 o posterior, así como iPhone SE de segunda generación en adelante, aunque ciertas funciones únicamente se habilitan en los modelos más recientes.

PUBLICIDAD

Qué mejoras trae iOS 27 en inteligencia artificial y Siri

La introducción de Apple Intelligence es el salto más relevante en esta generación de sistemas operativos. La integración permite que el sistema comprenda el contexto personal del usuario, brinde acceso a todas las aplicaciones y recurra a información en la web para responder a consultas complejas.

Una de las características centrales es Siri AI, el asistente virtual que ahora puede reconocer el contenido en pantalla, adaptarse a conversaciones más naturales y ofrecer respuestas personalizadas con base en el historial y las preferencias del usuario.

Siri AI integra comprensión contextual y acceso a aplicaciones, mejorando la experiencia de usuario. (Foto: Europa Press)
Siri AI integra comprensión contextual y acceso a aplicaciones, mejorando la experiencia de usuario. (Foto: Europa Press)

Apple ha desarrollado para este espacio una aplicación propia de Siri tipo “chatbot”, visible en la Isla Dinámica de los últimos modelos.

Asimismo, el sistema extiende las capacidades de edición en la aplicación Fotos y suma nuevas herramientas como Imagine Playground, que aprovecha la inteligencia artificial para generar imágenes y elementos visuales a partir de indicaciones escritas.

Quiénes pueden instalar la versión beta pública de iOS 27

La beta pública de iOS 27 está dirigida a todos los usuarios con dispositivos iPhone compatibles con iOS 26. Esto incluye a quienes posean un iPhone 11 o modelos posteriores, así como el iPhone SE de segunda generación o más reciente.

Para acceder a las nuevas funciones de Apple Intelligence es necesario contar con un iPhone 15 en adelante, porque la potencia del hardware es fundamental para ejecutar los procesos de inteligencia artificial de última generación.

Las mejoras en Apple Intelligence están disponible desde iPhone 15. (Foto: REUTERS/Aly Song/File Photo)
Las mejoras en Apple Intelligence están disponible desde iPhone 15. (Foto: REUTERS/Aly Song/File Photo)

En cuanto a la disponibilidad geográfica, la compañía confirmó que la versión renovada de Siri AI no estará activa en la Unión Europea hasta nuevo aviso, por la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Esta restricción afecta tanto a los iPhone como a los iPad y Apple Watch en los países del bloque comunitario. La función sí podrá usarse en el resto de los mercados donde Apple opera.

Cómo descargar e instalar la beta pública de iOS 27 en iPhone

La instalación de la beta pública de iOS 27 comienza en la página oficial de Apple, donde se encuentra disponible el archivo necesario. La empresa sugiere realizar previamente una copia de seguridad completa del dispositivo para prevenir la pérdida de datos durante el proceso.

Una vez descargado el perfil beta, el usuario debe dirigirse a la aplicación Configuración, seleccionar la pestaña de ‘General’, ingresar en ‘Actualización de software’ y luego acceder a la sección de ‘Actualizaciones beta’.

Las versiones beta de Apple son para probar diferentes herramientas antes de su expansión global. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
Las versiones beta de Apple son para probar diferentes herramientas antes de su expansión global. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Desde ese menú, el sistema ofrecerá la opción de instalar la beta pública de iOS 27. El proceso es reversible, aunque regresar a la versión estable implica restaurar el dispositivo desde la copia de seguridad.

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una versión no definitiva, podrían presentarse errores o incompatibilidades con algunas aplicaciones.

Qué otras betas públicas acompañan el lanzamiento de iOS 26

Sumado a la beta pública de iOS 27, Apple liberó las versiones de prueba de iPadOS 27, watchOS 27 y macOS 27 Golden Gate.

Estas actualizaciones buscan homogeneizar la experiencia de usuario en todo el ecosistema de la marca y permitir que desarrolladores y entusiastas valoren las novedades antes del lanzamiento oficial.

Temas Relacionados

iOS 27Apple IntelligenceSiriAppleiPhoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo activar el modo La Odisea en WhatsApp

El lanzamiento en cines de la última película de Christopher Nolan ha reavivado la idea de adaptar la aplicación de Meta al estilo de las últimas tendencias

Cómo activar el modo La Odisea en WhatsApp

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

En el apartado de ‘Administración de almacenamiento’, los usuarios pueden encontrar las fotos, videos, documentos y audios más pesados que han enviado y recibido

Dónde está la papelera de WhatsApp si necesito borrar archivos y liberar espacio del celular

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Ver fútbol en vivo suele ir con redes, mensajes y estadísticas, lo que incrementa consumo y esfuerzo del sistema, por lo que conviene cargar el equipo

¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Algunos de los juegos gratis son Little Incrementisle, Mile Zero Anomaly, Unwoven y Step Lightly

Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

Estudio reveló que el 84% de los usuarios en España recurren a la IA para obtener datos de forma rápida y personalizada

Ocho de cada diez españoles usan la IA como su buscador favorito: Google Chrome frente a Gemini

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: formaciones confirmadas

Sigue la tensión en Inglaterra antes del choque ante Argentina: la palabra de Harry Kane sobre los rumores de división en el plantel

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió un negocio millonario en el fútbol y la moda

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

TELESHOW

Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

Flor de la V celebró los 16 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: “El amor ya no tenía que esconderse”

Claudia Villafañe recordó qué opinaba Diego Maradona de Lionel Messi: “Él lo decía siempre”

El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará entre Argentina e Inglaterra: “Hay mucho estrés en la familia”

Los días de relax de Caro Calvagni antes de la semifinal del Mundial 2026: playa, mates y familia

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica acelera su apuesta por la energía solar para reducir la dependencia del agua y atraer inversiones millonarias

Costa Rica acelera su apuesta por la energía solar para reducir la dependencia del agua y atraer inversiones millonarias

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

El Gobierno de Guatemala interviene 179 puentes a través del Ministerio de Comunicaciones

Guatemala se perfila como un destino clave para el turismo religioso en Centroamérica

“Ningún miembro de la institución está por encima de la ley”, asegura Faride Raful sobre la Policía dominicana