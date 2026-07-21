Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

Dibu Martínez, junto al Cuti Romero tras la derrota de Argentina en la final (Foto: Reuters/Brett Davis)

El arquero titular de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, puso en duda su continuidad en el equipo albiceleste tras caer ante España en la final de la Copa del Mundo y no poder alcanzar el bicampeonato. “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”, dijo.

Su mensaje llega luego del recibimiento de los hinchas en Ezeiza. Martínez arribó junto a sus compañeros y todo el cuerpo técnico durante la tarde del lunes. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, una multitud los esperaba con bombos, banderas y arengas.

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Como parte de sus compañeros de plantel, “Dibu” subió una publicación en sus redes sociales hablando tras la derrota. Sin embargo, su mensaje estuvo acompañado de una revelación: el icónico arquero puso en duda su continuidad en el seleccionado.

El Dibu se sumó a los jugadores de la Selección que eligieron las redes para expresar sus emociones tras el partido (Foto: @emi_martinez26)

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, dijo en su posteo y sumó: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

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En ese sentido, lamentó: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Argentina llegó hasta el final del encuentro con chances de forzar los penales: una volea de Giuliano Simeone se marchó por encima del travesaño y Pau Cubarsí le negó el tanto sobre la línea a Marcos Senesi. Ferrán Torres marcó a los 105 minutos tras una participación estelar de Martínez durante todo el partido. Así, España se llevó la victoria.

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Consumada la derrota, Lionel Messi permaneció en el campo, se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y se mantuvo con la mirada fija durante varios minutos. Al recibir la medalla de subcampeón, las lágrimas le corrieron por el rostro mientras el estadio, repleto de argentinos, no dejaba de cantar. Dibu fue otro de los jugadores que no pudo contener el dolor y el llanto.

Las lágrimas del Dibu tras la derrota (Foto: Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El posteo del arquero del Aston Villa de Inglaterra estuvo acompañado por cinco imágenes de distintos momentos posteriores a la final y durante la Copa del Mundo. En la primera fotografía se observa a Martínez besando la medalla de subcampeón durante la ceremonia de premiación. La segunda foto muestra su locker en el vestuario, con detalles como un peluche de sus hijos con un rosario, una foto de su familia y una mini réplica de la Copa del Mundo, mientras que la tercera lo retrata junto a sus colegas Juan Musso, Gerónimo Rulli y el entrenador de arqueros del seleccionado, Martín Tocalli.

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La cuarta imagen refleja al plantel completo de la Selección Argentina mirando a la hinchada albiceleste que continuó alentando tras la derrota. Finalmente, la quinta foto exhibe a Dibu Martínez llorando en el banco de suplentes.

La actuación de Martínez en la final fue nuevamente determinante. Durante el partido ante España, el arquero evitó una diferencia mayor con varias atajadas. A pesar de sus intervenciones, un gol en el tiempo suplementario privó a la Argentina de retener el título conseguido en Qatar 2022. “Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, expresó en su mensaje en las redes sociales.

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La incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez planteada por el propio futbolista en la Selección se suma al proceso de recambio que atravesará el equipo de cara al próximo Mundial, que se llevará adelante en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, debe afrontar en los próximos meses el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030. La posible ausencia de Martínez modificaría el panorama en el arco argentino, que en los últimos años tuvo a uno de sus máximos referentes bajo los tres palos.

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Por otra parte, este lunes, se difundió un video de la arenga del arquero para sus compañeros de selección antes de salir del vestuario a jugar el segundo tiempo. “Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos”, indicó Martínez, antes de rematar: “Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”. Luego agregó una indicación táctica: “Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar”.

A las palabras del arquero se sumó Messi, que también tomó la palabra: “¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”.

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La arenga del Dibu Martínez y Messi en el entretiempo de la final del Mundial

Esa no fue la única arenga del capitán durante la jornada. Antes del inicio del partido, en el túnel del estadio, Messi había pronunciado un mensaje breve para sus compañeros. “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, sostuvo el delantero del Inter Miami instantes antes de que el equipo saltara al césped.

Además del Dibu, otro jugador se expresó con tono de despedida. Horas antes de su mensaje, el mediocampista Leandro Paredes se expresó tras la derrota y aseguró: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”.

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El Dibu Martínez marcó una verdadera era bajo los tres palos del combinado albiceleste. El arquero conquistó las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, ganó la Finalissima ante Italia y fue figura excluyente en la obtención del Mundial de Qatar 2022.