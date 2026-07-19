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Cinco novedades de WhatsApp que cambian la forma de usar la app: de los nombres de usuario al widget de voz

Novedades en versiones beta y oficial empiezan a llegar a cuentas selectas e incluyen chats por identificador sin revelar número, gestión de dos cuentas en WhatsApp Business, un rediseño en Mac y funciones pensadas para mejorar privacidad

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WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp acelera cambios clave, nombres de usuario, multi‑cuenta y nuevos accesos directos para voz - (Foto: Meta)

WhatsApp atraviesa una etapa de actualización constante con funciones que redefinen la forma en que los usuarios interactúan, gestionan la privacidad y se comunican a diario.

Esta semana, una serie de novedades en las versiones beta y oficial han comenzado a llegar a cuentas selectas, anticipando cambios que pronto serán estándar para millones de personas. La importancia de estas actualizaciones radica en su impacto directo sobre la seguridad, la experiencia de usuario y la productividad en la plataforma.

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El ritmo acelerado de lanzamientos responde a la creciente competencia en el sector y a la necesidad de adaptar la herramienta a escenarios profesionales, personales y empresariales. Desde la opción de comunicarse sin revelar el número de teléfono hasta una mejor gestión de cuentas y accesos directos para notas de voz, WhatsApp evoluciona para mantenerse relevante y útil en el día a día.

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
WhatsApp prueba nombres de usuario para chatear sin compartir el número y sumar una capa extra de privacidad - (Reuters)

1. Nombres de usuario: privacidad mejorada y contactos más sencillos

Una de las novedades más esperadas es la función de nombre de usuario, activada de momento para un número limitado de usuarios. Ahora es posible iniciar chats con personas y empresas usando un identificador único, sin necesidad de compartir el número de teléfono. Esta opción aporta una capa adicional de privacidad y permite gestionar mejor el acceso de desconocidos a la información personal.

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Para iniciar un chat por nombre de usuario, basta con introducir el identificador exacto en la pestaña de contactos. Además, los usuarios pueden configurar una clave de nombre de usuario que actúa como barrera ante mensajes no deseados: solo quienes conozcan la clave podrán iniciar la conversación.

2. Soporte multi-cuenta en WhatsApp Business

WhatsApp Business incorpora la posibilidad de gestionar dos cuentas diferentes en un mismo dispositivo. Esta función es especialmente útil para quienes administran varias líneas de atención o desean separar la comunicación profesional de la personal sin recurrir a dos móviles distintos.

El cambio entre cuentas se realiza desde el menú principal y cada cuenta mantiene su actividad y chats separados. El usuario puede revisar notificaciones de ambas cuentas, pero solo puede leer mensajes accediendo a la cuenta activa, protegiendo así la privacidad y la organización.

3. Rediseño e integración con Liquid Glass en Mac

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WhatsApp renueva su app para Mac con diseño Liquid Glass y reorganiza comunidades y chats bloqueados - (Foto: Meta)

WhatsApp ha implementado el diseño Liquid Glass en la versión de escritorio para Mac, alineando la interfaz con los estándares visuales de los últimos sistemas operativos de Apple. El rediseño abarca la barra lateral, la barra de chat y el menú de adjuntos, además de organizar chats bloqueados y comunidades en pestañas separadas.

Esta actualización crea una experiencia más coherente entre las aplicaciones móviles y de escritorio, facilitando la transición entre dispositivos.

4. Almacenamiento de respaldos en la nube para iOS

WhatsApp avanza en el desarrollo de su propio sistema de almacenamiento en la nube para respaldos en iOS, con cifrado de extremo a extremo habilitado por defecto. Los usuarios podrán elegir el proveedor de respaldo directamente desde los ajustes, con 2 GB gratuitos y opciones de pago que incluyen hasta 1 TB de espacio.

Esta función, aún en fase de prueba, busca mejorar la seguridad y la flexibilidad para quienes necesitan proteger grandes volúmenes de mensajes y archivos multimedia.

5. Widget de pantalla de inicio para mensajes de voz

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
El acceso directo desde la pantalla de inicio busca agilizar comunicación por audio, evitando reenvíos manuales y grabaciones duplicadas, una mejora especialmente útil en grupos de trabajo y coordinación familiar donde la voz se volvió formato habitual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación prepara un widget de pantalla de inicio que permitirá grabar y enviar mensajes de voz a varios contactos de manera simultánea. Este acceso directo agiliza el proceso de compartir notas de voz, evitando grabaciones repetidas y reenvíos manuales. Con la llegada de esta función, WhatsApp responde a la demanda de eficiencia en la comunicación, especialmente en entornos donde el audio es clave.

Otras mejoras: acceso rápido al modo micrófono en iOS

WhatsApp introduce un acceso directo al modo de micrófono en las llamadas de iOS, facilitando la selección de entre cuatro modos de audio para mejorar la claridad de la voz según el entorno. Con esta integración, los usuarios pueden adaptar la calidad del sonido de forma inmediata, optimizando la experiencia en llamadas de voz y video.

Las actualizaciones recientes de WhatsApp no solo mejoran la funcionalidad, marcan el rumbo de la mensajería móvil hacia una mayor seguridad, comodidad y personalización. Estar al tanto de estas novedades es fundamental para aprovechar al máximo la app y mantener la comunicación digital alineada con las tendencias tecnológicas actuales.

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