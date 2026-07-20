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Cómo activar el modo Lamine Yamal en WhatsApp

España logró su segundo campeonato mundial en 2026 así que varios usuarios personalizan la aplicación con fotos, fondos y reacciones inspiradas en el delantero

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Joven futbolista con camiseta roja de España y medalla dorada cuelga de su cuello a la izquierda. Logo de WhatsApp con fondo verde a la derecha
Lamine Yamal fue uno de los protagonistas en este Mundial así que algunos usuarios de WhatsApp han adaptado la interfaz de la plataforma a su estilo. (Fotocomposición Infobae)

La consagración de España como bicampeón mundial en el Mundial 2026 impulsó una ola de cambios digitales entre los fanáticos, centrados en Lamine Yamal, delantero del Barcelona.

Su protagonismo en la final disparó la tendencia de personalizar WhatsApp con imágenes, nombres y fondos inspirados en el futbolista, que rápidamente ganó espacio en los perfiles y chats de la plataforma.

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El “modo Yamal” se instaló como una opción popular entre usuarios de distintas edades, que adaptaron su cuenta para reflejar la admiración por el delantero. Sin funciones exclusivas ni actualizaciones especiales, la personalización aprovecha las herramientas ya disponibles en WhatsApp y permite trasladar el fervor futbolístico desde el campo de juego a la vida digital.

Qué es el “modo Lamine Yamal” en WhatsApp

El modo Lamine Yamal utiliza varias funciones disponibles en la app oficial de WhatsApp. (Foto: Archivo/EPA/RITCHIE B. TONGO)
El modo Lamine Yamal utiliza varias funciones disponibles en la app oficial de WhatsApp. (Foto: Archivo/EPA/RITCHIE B. TONGO)

El llamado “modo Lamine Yamal” no corresponde a una función exclusiva ni a una actualización lanzada específicamente por Meta. Este concepto engloba un conjunto de herramientas y acciones disponibles en la versión estándar de WhatsApp, que permiten a los usuarios personalizar su experiencia en la aplicación.

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No existe un botón ni una opción oficial que active este modo automáticamente; en cambio, los aficionados pueden combinar diferentes recursos para reflejar su admiración por el delantero de la selección española.

Esta tendencia consiste en seleccionar imágenes de Lamine Yamal, ya sea en acción durante el Mundial, en celebraciones o portando la camiseta de España o del Barcelona, y utilizarlas como foto de perfil o fondo de pantalla en los chats.

Algunos usuarios optan por añadir frases, emojis o referencias alusivas en su nombre de usuario o estado, lo que refuerza la identidad digital vinculada al futbolista.

De qué forma se personaliza el perfil de WhatsApp con elementos de Lamine Yamal

Se pueden usar fotos de Yamal con estrellas del fútbol como Lionel Messi. (Foto: REUTERS/Lee Smith)
Se pueden usar fotos de Yamal con estrellas del fútbol como Lionel Messi. (Foto: REUTERS/Lee Smith)

El primer paso para activar el “modo Lamine Yamal” en WhatsApp es modificar la foto y el nombre del perfil. Muchos seguidores eligen instantáneas icónicas del delantero o imágenes relacionadas con el Mundial 2026.

El proceso se realiza desde la configuración de la aplicación: se accede al apartado de perfil, se selecciona la opción para editar la foto y el nombre, y se carga la imagen o texto deseado.

Estas modificaciones permiten identificar la adhesión al ambiente mundialista y generan conversación entre los contactos. No se requieren permisos adicionales ni se compromete la privacidad del usuario, porque estas funciones forman parte de las herramientas integradas en WhatsApp.

Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp para reflejar el modo Yamal

Primer plano de un futbolista con camiseta roja, sosteniendo la Copa del Mundo y llevando una medalla de oro. Interfaz de vista previa de chat
Las opciones de fondo de pantalla ofrecen la posibilidad de ambientar conversaciones con imágenes alusivas al Mundial o al jugador. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp ofrece la opción de personalizar el fondo de pantalla de los chats individuales y grupales. Para ambientar las conversaciones con el estilo de Lamine Yamal, se debe descargar imágenes relacionadas con el futbolista, la selección española o los estadios donde se disputaron los partidos del Mundial 2026.

Una vez obtenida la imagen, el usuario puede acceder al menú de configuración del chat y elegir la opción “fondo de pantalla”.

Las imágenes pueden descargarse desde bancos gratuitos en línea o generarse mediante la inteligencia artificial integrada en la plataforma de Meta. Esta posibilidad amplía las alternativas y permite crear escenarios personalizados que refuercen la temática futbolística en la aplicación.

Qué novedades incorpora WhatsApp para celebrar el Mundial 2026

Se pueden reaccionar a mensajes con el balón del Mundial 2026. (Foto: WhatsApp)
La reacción con el balón oficial y la generación de imágenes por inteligencia artificial enriquecen la personalización futbolera. (Foto: WhatsApp)

La última actualización de WhatsApp incorporó funcionalidades especiales para los seguidores del fútbol. Una de las novedades más utilizadas es la posibilidad de reaccionar a mensajes utilizando el balón oficial del Mundial 2026.

Para usar esta función, el usuario debe mantener pulsado el mensaje que desea destacar y seleccionar el ícono del balón, que aparece junto a los emojis tradicionales.

Otra innovación es el acceso a Meta AI, la inteligencia artificial de Meta. Al escribir un prompt en la barra de herramientas del chat, la herramienta produce ilustraciones personalizadas con temáticas futboleras.

Estas creaciones pueden utilizarse como foto de perfil, fondo de pantalla o compartirse en grupos y conversaciones privadas.

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