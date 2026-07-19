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Ver Argentina vs. España en Fútbol Libre pone en peligro tus contraseñas: final Copa del Mundo 2026

Autoridades alertan que acceder a esta app pone en riesgo datos bancarios y la seguridad de los dispositivos, por la presencia de malware

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Lionel Messi con camiseta celeste y blanca número diez. A su derecha, futbolista con camiseta roja de España. Entre ellos, un balón de fútbol
Visualizar el duelo entre Messi y Yamal en Fútbol Libre es un error que expone información privada. (Fotocomposición Infobae)

Previo al inicio de la final de la Copa del Mundo 2026, millones de espectadores buscan alternativas para no perderse el encuentro entre Argentina y España.

La transmisión de partidos a través de aplicaciones y sitios piratas como Fútbol Libre se suele percibir como una solución rápida y gratuita. Sin embargo, tras esa aparente facilidad, se esconden riesgos que van mucho más allá de una simple infracción de derechos de autor.

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Expertos en ciberseguridad y organismos internacionales, como INTERPOL y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), advierten que acceder a estos servicios puede comprometer la seguridad personal y exponer información confidencial, incluidas contraseñas y datos bancarios.

Qué tipo de malware se oculta tras una app pirata

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Especialistas en ciberseguridad advierten que las aplicaciones no oficiales pueden instalar malware capaz de dañar dispositivos y extraer información personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al acceder a plataformas no oficiales para ver contenido como la final Argentina vs. España, el usuario se expone a la instalación inadvertida de malware. INTERPOL detalla que muchas páginas web y redes P2P que ofrecen material pirateado pueden contener programas maliciosos capaces de manipular y dañar dispositivos.

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El malware puede registrar información personal, rastrear actividades y propagarse a otros dispositivos conectados a la misma red, lo que agrava el problema si se utiliza una red doméstica o corporativa.

El INCIBE añade que una de las amenazas más frecuentes es el ransomware, que puede bloquear archivos personales y exigir un pago para su recuperación. “Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje porque ha aparecido un mensaje solicitando un pago para recuperarlas”, advierte el instituto español.

Cómo pueden robar contraseñas e información de cuentas bancarias

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de desbloqueo activa, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 8.
El acceso a sitios y apps piratas puede derivar en el robo de contraseñas y datos financieros a través de técnicas como el registro de pulsaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo de credenciales es uno de los riesgos más preocupantes al utilizar apps piratas como Fútbol Libre. Según INTERPOL, los contenidos pirateados pueden funcionar como trampa para extraer datos personales, información bancaria u otra información confidencial.

Algunas aplicaciones pueden registrar las pulsaciones realizadas en el dispositivo , conocidas como keyloggers, lo que permite obtener contraseñas sin que el usuario lo perciba.

El INCIBE explica que incluso los mensajes SMS pueden estar comprometidos si la app tiene permisos para leerlos, facilitando la interceptación de códigos de verificación necesarios para operaciones bancarias o cambios de contraseña.

Por qué los métodos de pago en sitios piratas son un peligro

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El uso de tarjetas de crédito en servicios piratas expone a los usuarios a prácticas fraudulentas y riesgos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de métodos de pago en espacios inseguros añade un riesgo extra. Según INTERPOL, los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito u otras formas de estafa financiera.

Los usuarios que deciden suscribirse a servicios piratas pueden terminar entregando los datos de sus tarjetas a intermediarios no confiables, abriendo la puerta a cargos no autorizados y robos de identidad.

El INCIBE subraya que algunos servidores proxy utilizados en estas plataformas pueden haberse usado previamente para actividades delictivas, como ataques de denegación de servicio.

Suscribirse a estos servicios no solo expone la información personal y bancaria, sino que puede involucrar al usuario en actividades ilícitas sin que lo sepa.

Qué señales permiten identificar una app streaming peligrosa

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Medidas de seguridad como revisar la procedencia y los comentarios de las aplicaciones ayuda a evitar la instalación de software no seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de aplicaciones piratas implica riesgos que pueden evitarse al prestar atención a ciertos indicadores. El INCIBE sugiere verificar siempre la fuente de la aplicación, priorizando las tiendas oficiales como Google Play o App Store, que emplean filtros de seguridad.

Las apps descargadas desde tiendas no oficiales, enlaces directos o fuentes desconocidas carecen de estos controles y suelen requerir permisos excesivos.

Asimismo, es fundamental comprobar qué permisos solicita la app. Si requiere acceso a la cámara, contactos o ubicación sin justificación funcional, conviene denegar esos permisos o desinstalar la aplicación.

Otra medida es leer las opiniones y valoraciones de otros usuarios, porque ofrece pistas sobre problemas de seguridad o comportamientos sospechosos. Consultar reseñas de expertos o medios especializados ayuda a identificar aplicaciones riesgosas.

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