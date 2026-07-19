Google celebra la final del Mundial con doodle de España y Argentina: así luce la portada del buscador hoy

Google dedica su doodle a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 19 de julio de 2026, la portada de Google se viste de gala para conmemorar un evento deportivo de alcance global: la final de la Copa Mundial 2026 entre España y Argentina. El motor de búsqueda más utilizado del mundo dedica su tradicional doodle a las selecciones que se disputan el título, en un gesto que conecta tecnología, cultura digital y pasión futbolística.

La iniciativa destaca la magnitud del partido y refuerza la costumbre de Google de acompañar los momentos más relevantes del calendario global con ilustraciones memorables.

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La relevancia de este doodle va más allá del diseño. Marca un hito en la historia del fútbol: es la segunda vez que dos selecciones hispanohablantes protagonizan la final del Mundial y la primera en la que se enfrentan los campeones vigentes de América y Europa. En la cancha, Lionel Messi y Lamine Yamal encarnan el duelo entre presente y futuro del fútbol mundial.

Google celebra una nueva final de la Copa Mundial, rindiéndole un homenaje a las dos selecciones encargadas de jugar el partido en Nueva York

Así luce el doodle de la final España-Argentina

La portada de Google muestra modificaciones especiales en su logotipo, integrando símbolos propios de España y Argentina. En la versión dedicada a la selección española, predominan los tonos rojo y amarillo, con el escudo de la Real Federación Española de Fútbol ocupando un lugar central y una pelota reemplazando una de las letras de la marca.

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En el caso de Argentina, los colores blanco y celeste toman protagonismo. El emblema de la Asociación del Fútbol Argentino aparece en el centro, acompañado por las tres estrellas que simbolizan los títulos mundiales obtenidos. Además, en una de las visualizaciones alternas, los escudos de ambas selecciones sustituyen las letras “o” de la palabra Google, subrayando la importancia del encuentro.

España y Argentina protagonizan el doodle del día y Google celebra una final histórica del Mundial 2026

¿Qué son los Google Doodles?

Los Google Doodles son adaptaciones creativas del logotipo de Google que celebran eventos, aniversarios y figuras históricas o culturales. Pueden presentarse como ilustraciones, animaciones, presentaciones interactivas o juegos, y constituyen una tradición digital que acompaña a los usuarios desde hace más de 25 años. Los doodles no solo rinden homenaje a fechas señaladas, también reflejan la diversidad cultural y el espíritu del momento.

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El primer doodle surgió en 1998, antes de la fundación oficial de Google, cuando Larry Page y Sergey Brin modificaron el logotipo para señalar su ausencia durante el festival Burning Man. Esta intervención se convirtió en una forma original de comunicarse con los usuarios y sentó las bases para una costumbre que evolucionaría hasta convertirse en una de las señas de identidad del buscador.

La final del Mundial: España vs. Argentina, historia en juego

Así es el doodle de Google por España vs Argentina, escudos, pelota y colores en la portada

El Mundial 2026 alcanza su punto culminante con un partido que reúne a dos estilos y tradiciones futbolísticas de peso. España, reconocida por su dominio de la posesión y su juego de pases cortos, llega impulsada por el trío Rodri-Fabián Ruiz-Dani Olmo, considerado uno de los mejores centros del campo del mundo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha demostrado solidez y precisión, como evidenció en la victoria 2-0 sobre Francia, donde un gol surgió tras una secuencia de veinte pases.

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Por su parte, Argentina ha transitado el torneo con un estilo más directo y una resiliencia notable. El equipo de Lionel Scaloni superó momentos críticos, como la remontada contra Egipto en octavos de final y el triunfo frente a Inglaterra en semifinales. La capacidad de reaccionar en situaciones límite y la templanza colectiva han sido las claves para alcanzar la octava final mundialista.

La presencia de ambas selecciones en la final del Mundial convierte la edición de este doodle en un homenaje a los países de habla hispana. El diseño resalta la diversidad y la influencia global del fútbol, así como la manera en que la tecnología puede amplificar el alcance de la cultura y el deporte.

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A lo largo de su historia, los Google Doodles han evolucionado desde simples ilustraciones hasta experiencias interactivas y colaborativas. Cada portada temática se convierte en una ventana al acontecimiento del día, invitando a los usuarios a descubrir, aprender y celebrar, todo desde la página principal del buscador.

La final entre España y Argentina queda así inmortalizada, no solo en la historia del fútbol, también en la portada digital más vista del mundo.

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