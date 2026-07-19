Los goleadores del Mundial 2026, dónde ver la final de la Copa del Mundo y más búsquedas en Google

Mbappé, Messi, Yamal y Bellingham fueron los máximos protagonistas de este Mundial. (Fotocomposición Infobae)

Previo al inicio de la final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de España y Argentina, los usuarios de todo el mundo han volcado su atención en los motores de búsqueda como Google para resolver las principales dudas alrededor del partido más importante del año.

Las estadísticas del Mundial 2026, los horarios locales y los canales oficiales de transmisión concentran el mayor flujo de consultas en internet.

Asimismo, cada vez más fanáticos indagan sobre los riesgos de utilizar plataformas de retransmisión no autorizadas, prefiriendo asegurar una experiencia libre de interrupciones para presenciar la coronación del nuevo campeón mundial.

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Cuáles son los máximos goleadores del Mundial 2026

Mbappé por ahora es el máximo goleador del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La tabla de anotadores del torneo ha estado liderada por el delantero francés Kylian Mbappé, quien consolidó una destacada participación individual al registrar un total de 10 goles y 4 asistencias a lo largo del certamen.

El atacante galo se posiciona en la cima de la clasificación de la Bota de Oro, seguido muy de cerca por el capitán argentino Lionel Messi, quien acumula 8 goles y 4 asistencias antes de disputar el encuentro definitivo.

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Detrás de los líderes, el británico Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland se posicionaron con 7 dianas cada uno. Por parte del combinado español, el delantero Mikel Oyarzabal se consolida como la principal referencia ofensiva de su selección al sumar 5 anotaciones antes de la final.

Dónde ver la final de la Copa del Mundo 2026 y a qué hora es

Varios aficionados se reunirán para ver la final del Mundial 2026 en vivo. (Foto: Reuters/X@Ruben_Canizares)

El partido definitorio entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. La transmisión oficial del compromiso variará según la región geográfica, estando disponible en España a través de la plataforma DAZN y en señal abierta por La 1 de TVE.

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Para el público en Colombia, el partido se podrá seguir mediante el Canal RCN y Caracol Televisión en sus respectivas señales de televisión y plataformas digitales.

En cuanto a los horarios de inicio, el pitazo inicial está programado para las 21:00 horas en el horario peninsular de España. Por su parte, los aficionados en Argentina podrán sintonizar el encuentro a partir de las 16:00 horas, mientras que en Colombia la transmisión y el juego comenzarán a las 14:00 horas.

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A cuántas copas mundiales llegan España y Argentina en caso de ganar esta edición

España llegaría a su segunda Copa Mundial. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La selección de España busca conseguir el segundo título mundial de su historia en la categoría masculina. El combinado europeo obtuvo su primera y única estrella en la edición de Sudáfrica 2010, así que una victoria en territorio norteamericano significaría duplicar su palmarés en la competición de fútbol más prestigiosa del planeta.

Por el lado de la Confederación Sudamericana, la selección de Argentina llega a esta instancia con el objetivo de retener el título obtenido en Catar 2022 y sumar su cuarta Copa del Mundo.

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La escuadra albiceleste se coronó previamente en las ediciones de Argentina 1978 y México 1986, de modo que un triunfo este domingo la consolidaría en solitario como el cuarto país con más mundiales en la historia.

Por qué no optar por plataformas piratas como Roja directa

Las plataformas legales ofrecen contenido en alta calidad y sin delay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plataformas streaming ilegales, como Roja directa, Tarjeta roja o similares, conlleva serios riesgos para la ciberseguridad de los usuarios.

Estos sitios web suelen carecer de protocolos de protección de datos y son utilizados de manera frecuente como vehículos para la distribución de malware, virus informáticos y estafas de suplantación de identidad (phishing) destinadas a robar información bancaria o personal.

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La experiencia de visualización en estas páginas es muy deficiente por la inestabilidad de las conexiones. Los usuarios suelen enfrentarse a retrasos en la señal (delay), caídas del servidor en los momentos más importantes del partido y ventanas emergentes masivas de publicidad engañosa.