Quita la app del banco de la pantalla de inicio del celular y déjala en este lugar para cuidar tu dinero

Tener la aplicación del banco en la pantalla de inicio del celular expone la seguridad financiera del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de la aplicación del banco en la pantalla de inicio del celular es un hábito común que puede tener consecuencias directas sobre la seguridad financiera de cualquier usuario.

Aunque a simple vista parece una cuestión de comodidad, mantener accesible este tipo de apps facilita la labor de los ciberdelincuentes y expone datos personales a riesgos innecesarios. Si un tercero accede al dispositivo, ya sea por pérdida, robo o un descuido momentáneo, podrá identificar de inmediato qué entidad bancaria utiliza el propietario.

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Este dato, aunque aparentemente menor, puede ser el punto de partida para ataques de ingeniería social y fraudes personalizados.

Los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus métodos para obtener credenciales y datos bancarios. Mientras que el malware y las webs falsas siguen siendo herramientas habituales, la obtención de información sobre las costumbres digitales del usuario permite ataques de phishing mucho más convincentes.

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La aplicación bancaria en la pantalla principal aumenta el riesgo de accesos no autorizados, incluso si el celular tiene PIN o huella digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no conviene tener la app bancaria en la pantalla de inicio

La exposición de la aplicación bancaria en la pantalla principal multiplica las oportunidades de accesos no autorizados. Incluso con mecanismos de seguridad como PIN o huella digital, la ubicación visible de estas apps reduce la dificultad para quien busque vulnerar una cuenta.

En caso de robo o pérdida del dispositivo, el intruso sabrá con exactitud cuál es la aplicación de acceso al banco, acortando los pasos necesarios para intentar ingresar.

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En situaciones cotidianas, como prestar el teléfono a alguien más o dejarlo sin supervisión, la app bancaria visible aumenta el riesgo de acceso accidental o intencional a información financiera. Además, quienes manipulan el dispositivo podrían, sin saberlo, activar funciones o revelar datos sensibles.

Tener la aplicación del banco siempre a la vista también permite que un atacante obtenga pistas sobre los hábitos digitales del usuario. Esa información, combinada con otras técnicas, puede derivar en campañas de phishing específicas y difíciles de detectar.

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Los datos sobre hábitos digitales permiten ataques de phishing e ingeniería social más convincentes contra cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde y cómo almacenar la app del banco de forma segura

La mejor práctica es aprovechar las funciones integradas de seguridad que ofrecen tanto Android como iOS. Estas herramientas permiten ocultar aplicaciones sensibles y añadir capas extra de protección, dificultando el acceso a terceros no autorizados.

En dispositivos Android, existen varias opciones según el fabricante y la versión del sistema operativo. Una de las más eficaces es el Espacio Privado (Private Space), disponible en las versiones más recientes y en algunos modelos específicos.

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Esta función crea un entorno independiente dentro del propio teléfono, donde se pueden instalar apps bancarias, gestores de contraseñas y cualquier herramienta que contenga información sensible.

Las aplicaciones almacenadas en el Espacio Privado no aparecen junto al resto de programas instalados y solo pueden abrirse tras una autenticación adicional. Incluso si alguien logra desbloquear el móvil, necesitará una segunda verificación para acceder al entorno protegido. Así, la app bancaria permanece aislada y protegida mientras no se utiliza.

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Android e iOS permiten ocultar la app del banco y sumar capas de protección para resguardar información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para activar el Espacio Privado en Android, es necesario:

Abrir los Ajustes del teléfono y buscar la sección de Seguridad y privacidad (el nombre puede variar según el fabricante).

Localizar la opción Espacio Privado o Private Space.

Configurar un método de autenticación independiente, como PIN, contraseña o huella dactilar.

Instalar o mover la app bancaria dentro de ese entorno seguro.

Algunas marcas, como Samsung, ofrecen alternativas propias, como la Carpeta Segura. Esta herramienta, basada en la plataforma Knox, permite almacenar aplicaciones y archivos privados en un espacio cifrado y protegido por un método de bloqueo adicional.

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Para configurarla, basta con acceder a Ajustes, seleccionar Seguridad y privacidad, y seguir las instrucciones para activar la Carpeta Segura y añadir las aplicaciones deseadas.

Los datos dentro de la Carpeta Segura no pueden transferirse por métodos no autorizados, y cualquier intento de modificación del sistema operativo puede bloquear el acceso a esta carpeta de forma permanente. Por eso, se recomienda realizar una copia de seguridad antes de activar esta función.

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En iPhone, la app bancaria se puede ocultar con Face ID o código, y la verificación en dos pasos refuerza la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos iPhone, ocultar aplicaciones bancarias también es posible. Basta con mantener presionada la app hasta que aparezca la opción de configuración, activar la función “Ocultar” y asegurar la autenticación con Face ID o código.

Además, es recomendable activar la verificación en dos pasos, añadiendo un segundo nivel de seguridad mediante códigos enviados por SMS, correo electrónico o apps especializadas.