Política

Más de 10 millones de personas ganan menos de $1,5 millones al mes

Infobae analizó el último informe del INDEC sobre distribución del ingreso en el primer trimestre del año. Cómo fue la evolución salarial

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Fotografía de archivo en la que se registró a un obrero en la construcción de una edificación, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía de archivo en la que se registró a un obrero en la construcción de una edificación, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Más de 10,5 millones de personas ganan menos de $1.500.000 por mes, según datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre distribución de los ingresos, tanto en el sector del empleo registrado como informal, con datos del primer trimestre del año, analizados por Infobae.

Eso implica que esa cantidad de residentes en el país no llegaron a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de abril pasado, que fue de $1.469.767 según el organismo estadístico. La CBT es el parámetro que se utiliza para determinar la línea de pobreza, tomando un hogar tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) en el Gran Buenos Aires. En junio, esa canasta ascendió a $1.531.473, según se conoció esta semana que pasó.

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Los que perciben menos de esa cifra representan el 80% de la población relevada en 31 conglomerados urbanos del país que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, donde 13.125.000 personas están ocupadas y perciben algún tipo de ingreso.

De los 10,5 millones de personas que ganan menos de $1.500.000, el 56,5% son empleados formales (7.415.000) y el 43,5% restante (5.710.000) trabajan en la informalidad, sector en el que los ingresos promedio son notablemente más bajos.

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Solo un 20% (2.624.000 personas) gana más de $1.500.000 por mes.

Hay, además, 74.000 trabajadores formales y 270.000 en negro que no perciben un sueldo, ya sea porque son cuidadores familiares, que mantienen una ocupación pero no reciben sueldo, o independientes que trabajaron pero no cobraron, entre otros casos.

Sueldo promedio por persona

El ingreso individual promedio per cápita de la población relevada en los 31 conglomerados urbanos, que corresponde a 30,1 millones de personas, fue de $1.153.457 en el primer trimestre del año. Sin embargo, esa cifra no es representativa de lo que gana la mayoría, ni de las 10 categoría que reciben distintos rangos de salarios.

Sin embargo, existen diferencias importantes según el género: el ingreso medio de los varones es de $1.352.247, en tanto el de las mujeres es de $959.030 por mes, un 30% menos.

Mujer con auriculares y micrófono sostiene un teléfono móvil, mientras mira un ordenador portátil que muestra una llamada de riesgo spam en un escritorio.
Las mujeres tienen un ingreso promedio que es un 70% del que reciben los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INDEC releva indicadores socioeconómicos y demográficos clave a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 centros urbanos donde viven 30.095.000 personas. Incluyen a las principales capitales provinciales y ciudades más pobladas del país. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, abarcan el Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Entre los que menos ganan, el porcentaje de informalidad es muy alto: más de la mitad de los trabajadores encuestados no tiene los beneficios de la formalidad.

Un total de 1.314.000 trabajadores perciben hasta $240.000 por mes, de los cuales el 90% (1.182.000 trabajadores) está en negro, y sólo 132.000 son formales.

A medida que el salario mensual sube, decrece el porcentaje de trabajadores informales.

Así, en la franja de los que más ganan - entre $2.250.00 y $40 millones- hay 1.140.000 empleados formales (el 87%) contra 172.000 informales.

El sector petrolero y las actividades vinculadas figuran entre los que registran mayores ingresos (REUTERS/Martin Cossarini)
El sector petrolero y las actividades vinculadas figuran entre los que registran mayores ingresos (REUTERS/Martin Cossarini)

En ese segmento de la categoría más alta, el ingreso promedio fue de $3.402.414 entre los trabajadores formales, y de $3.270.798 entre los no registrados.

Evolución salarial

En tanto, en el primer trimestre del año, los salarios crecieron un 8,3%, incluyendo el empleo registrado (sector privado y público) y el no registrado, según el Índice de Salarios publica en su web. La inflación acumulada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 9,4% en el mismo período.

El sector informal tuvo una mayor suba, del 13,7%, en los tres primeros meses del 2026, contra el formal que acumuló solo el 6,8%. Aunque si se discrimina entre sector público y privado, este último creció 5,8%, por debajo ese promedio contra 9,1% de suba que tuvieron las remuneraciones del empleo estatal.

El empleo privado en negro

La cantidad total de asalariados en el sector privado creció casi 1% en el primer trimestre de este año en relación al mismo período del 2025, según los datos del INDEC. Pero el aumento no se tradujo en más empleo registrado, sino en una expansión del trabajo en negro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En los empleos no registrados los ingresos son más bajos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 5.710.000 trabajadores informales, sobre un total de 13.125.000 ocupados, la tasa de informalidad es del 43,5%, cuando un año antes era del 42,5%.

El servicio doméstico sigue siendo la actividad con mayor proporción de trabajo no registrado dentro del sector privado, con un 72,8% de informalidad.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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