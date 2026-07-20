Política

Pasado el Mundial, el Gobierno habilita los festejos y retoma la agenda legislativa mientras acelera la carrera electoral

El oficialismo prepara el regreso de la selección argentina al país. Indefiniciones y la respuesta de la AFA. Las reformas clave para la gestión y los primeros puentes en clave electoral, en medio de las diferencias internas por la estrategia de reelección de Milei

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Milei en el balcón de la Casa rosada
El presidente Javier Milei con la plana completa del Gobierno en Casa Rosada (Maximiliano Luna)

“Hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores”, expresó el presidente Javier Milei en declaraciones a Radio Mitre, horas después de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. Finalizado el evento deportivo, que comenzó el 11 de junio, la administración libertaria se prepara para encarar el segundo semestre del año, marcado por la agenda de reformas y por la carrera electoral rumbo a 2027.

Pese al traspié, el mandatario insistió en poner a disposición la Casa Rosada, sin funcionarios ni actividad política, para recibir a los campeones del mundo y recientes subcampeones. Sujeto a la voluntad del plantel y del cuerpo técnico, que regresarán al país este lunes en un vuelo chárter que, según estiman, aterrizará en Ezeiza a las 17, ofreció la posibilidad de decretar feriado nacional para dar lugar a los eventuales festejos.

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Sin embargo, sin mayores precisiones, fuentes oficiales aclararon que el feriado estará sujeto a la definición de los actores involucrados y podría darse el mismo lunes o el martes. Al respecto, a través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó que varios jugadores retornarán a sus clubes directamente desde Estados Unidos. “Feriado habrá, dependerá del día que ellos decidan hacerlo”, sostuvieron desde Gobierno al cierre del domingo, cuando reinaba la indefinición.

Hasta entonces, en Casa Rosada admitían cierta pasividad en la gestión, marcada por la fiebre mundialista, e independientemente del resultado, a partir de este lunes, el Gobierno tenía previsto encarar de lleno el orden de la hoja de ruta que le permita sancionar la mayor cantidad de leyes posibles en el Congreso, entre ellas destacan el proyecto de Propiedad Privada, las modificaciones al Régimen de Zonas Frías y al de Inocencia Fiscal, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma laboral.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

A priori, la mesa política debería reunirse nuevamente este martes para cumplir con su nueva dinámica semanal, aunque al cierre del domingo no estaba confirmada la cita. De concretarse, el intercambio tendrá lugar luego de una nueva conferencia del vocero, Adrián Ravier, y antes del envío del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso y de su presentación, prevista para este miércoles. “Seguro hagamos algo más”, precisó un funcionario ante este medio, aunque evitó dar detalles.

En ese marco, el oficialismo deberá ajustar internamente el mecanismo para negociar los apoyos legislativos necesarios para la sanción de las reformas. El frustrado tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, postergada para el 6 de agosto, abrió una nueva disputa interna luego de que varios oficialistas responsabilizaran a Patricia Bullrich y la acusaran de “negligencia” durante el debate.

La expectativa por el resultado deportivo también atravesó la dinámica interna del oficialismo. En la previa al partido que se disputó el pasado domingo en Nueva Jersey, se mostraban optimistas por la posibilidad de que los dirigidos por Lionel Scaloni conquistaran el bicampeonato y se ubicara entre las pocas selecciones que se hicieron del torneo internacional dos veces seguidas como Brasil e Italia.

“Aplausos y ovación para la selección argentina”, sostuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, en redes sociales al término del encuentro, quien rompió la cábala de ver el cruce en Casa Rosada.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, en su despachos de Casa Rosada, en la previa al partido entre Argentina e Inglaterra
El asesor presidencial, Santiago Caputo, en su despachos de Casa Rosada, en la previa al partido entre Argentina e Inglaterra

Durante la última semana, algunas voces del espacio plantearon que el Mundial 2026 le permitió a la administración sostener una agenda reducida de actividades sin que la inacción tuviera costos políticos. La premisa no es compartida por la totalidad del reducido círculo designado por Milei. “La existencia del Mundial nos da oxígeno para no hacer nada”, afirmó una voz con acceso al despacho presidencial. “Nunca abandonamos la actividad”, contrapuso un integrante de la mesa política.

Este lunes culminó formalmente el período establecido por el armado libertario para dar inicio a las primeras definiciones electorales en la carrera por la reelección presidencial en 2027. Como contó este medio, el debate sobre la fórmula que encabezará el mandatario ya parece darse en más de un despacho de Balcarce 50. En ese escenario, el nombre de Patricia Bullrich parece tomar impulso.

El operativo reelección, que impulsa el Gobierno, genera ruido en algunas tribus violetas que consideran anticipada la estrategia y sostienen que el objetivo del Presidente debería ser “transformar la Argentina”. “El objetivo del Presidente no es su propia permanencia en el poder, sino la transformación de la Argentina”, argumentaron ante este medio.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.- Patricia Bullrich
Sesión en la Cámara de Senadores (Mario Mosca)

No obstante, las autoridades de La Libertad Avanza, en particular la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sus laderos, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, se preparan para encarar, en coordinación con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, las conversaciones con gobernadores por las alianzas que buscarán cerrar para hacer realidad el deseo reeleccionista de Milei. Si bien predomina la vocación acuerdista, el armado negociará provincia por provincia y sujetará los acuerdos a los respaldos legislativos.

En la agenda del fin de semana, el Presidente tiene programada una nueva salida del país. En esta oportunidad viajará a San Pablo, Brasil, el sábado 25 de julio para asistir al acto en el que el senador Flavio Bolsonaro será ungido candidato presidencial. El referente de la derecha competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 4 de octubre.

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