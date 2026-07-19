El celular demora en abrir aplicaciones: por qué debes reiniciarlo de inmediato

El reinicio del dispositivo no afecta su funcionamiento y sí soluciona varios errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un dispositivo comienza a mostrar señales de lentitud, sobre todo al abrir aplicaciones o ejecutar tareas básicas, puede estar advirtiendo sobre un problema que requiere atención inmediata.

En este contexto, reiniciar el dispositivo es la primera acción sugerida por fabricantes cuando el teléfono presenta demoras. Esta pauta surge porque el reinicio permite liberar recursos del sistema y resolver procesos que hayan quedado bloqueados o consumiendo memoria de manera excesiva.

PUBLICIDAD

El procedimiento es sencillo, pero existen otros pasos adicionales que pueden ayudar a mejorar el rendimiento y evitar futuras incidencias.

Cómo reiniciar un dispositivo correctamente

El método más directo para intentar solucionar la lentitud en un teléfono consiste en reiniciarlo. En la mayoría de los modelos Android, solo hay que mantener presionado el botón de encendido durante unos 30 segundos. Luego, suele aparecer en la pantalla la opción para elegir “Reiniciar”.

PUBLICIDAD

En la mayoría de modelos hay que mantener el botón de encendido presionado durante 30 segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos modelos, este proceso puede variar y requerir pasos adicionales, pero el objetivo es siempre el mismo: interrumpir todos los procesos activos y recomenzar el funcionamiento del sistema.

Este procedimiento puede restablecer el rendimiento habitual y solucionar demoras en la apertura de apps. Si el dispositivo sigue lento tras reiniciarlo, conviene seguir otras estrategias complementarias para devolverle su velocidad operativa.

PUBLICIDAD

Por qué es importante actualizar el sistema operativo del celular

Mantener el sistema operativo actualizado es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo del celular. Las actualizaciones incluyen mejoras de seguridad, parches para errores y optimizaciones en el uso de los recursos.

Para verificar si hay una actualización disponible, se debe ingresar en la app de Configuración, dirigirse al apartado “Sistema” y seleccionar “Actualización de software”. En algunos casos, se debe acceder primero a “Acerca del teléfono” o “Acerca de la tablet” según el modelo.

PUBLICIDAD

Las actualizaciones de Android y Apple reparan fallos constantes en los dispositivos a través de actualizaciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades y mejorar la gestión de la memoria, lo que impacta directamente en la velocidad al abrir aplicaciones. Si el teléfono no recibe actualizaciones de forma automática, es fundamental realizar este control de manera manual al menos una vez al mes.

Qué hacer si el almacenamiento del teléfono está casi lleno

El espacio de almacenamiento influye de manera directa en el rendimiento del teléfono. Cuando el dispositivo dispone de menos del 10% de espacio libre, pueden surgir bloqueos o demoras al abrir aplicaciones.

PUBLICIDAD

Para revisar la capacidad disponible, se debe ingresar a la aplicación de Configuración y buscar la sección de almacenamiento, cuyo nombre puede variar según la marca y modelo.

Eliminar archivos que no se necesiten ayuda a preservar el adecuado funcionamiento del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de que el espacio sea insuficiente, conviene eliminar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones poco usadas y borrar archivos temporales o cachés de las apps. Liberar espacio permite que el sistema pueda operar con mayor fluidez y evitar que las aplicaciones dejen de funcionar correctamente.

PUBLICIDAD

Cómo actualizar las aplicaciones instaladas en el dispositivo

El rendimiento de las apps depende del sistema operativo y de su propio ciclo de actualizaciones. Se debe revisar periódicamente si hay versiones nuevas disponibles. Para hacerlo, es necesario abrir la aplicación Google Play Store, presionar el ícono de perfil y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”.

Allí se muestran las actualizaciones disponibles, y el usuario puede elegir actualizar todas las apps a la vez o solo aquellas que considere prioritarias. Mantener las aplicaciones actualizadas ayuda a corregir errores y a optimizar su funcionamiento, lo que reduce el riesgo de demoras o fallos.

PUBLICIDAD

Con simples ajustes se puede potenciar la ejecución de tareas del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, muchas incidencias relacionadas con la lentitud de las apps se resuelven tras instalar la última versión disponible. Este paso resulta muy útil cuando una aplicación específica presenta problemas de carga o ejecución.

Qué otras soluciones existen si persisten los problemas en el dispositivo

Si el teléfono continúa funcionando lento después de aplicar los pasos anteriores, existen alternativas avanzadas para intentar restaurar el rendimiento original.

Una de ellas es el restablecimiento de fábrica, procedimiento que borra todos los datos y devuelve el sistema a su estado inicial. Este paso elimina aplicaciones, configuraciones y archivos personales, así que es imprescindible realizar una copia de seguridad antes de proceder.

PUBLICIDAD

El restablecimiento de fábrica es una medida extrema, sugerida solo cuando las soluciones habituales no resuelven la lentitud. Tras completar este proceso, el usuario debe reconfigurar el dispositivo y restaurar los datos desde la copia de seguridad.