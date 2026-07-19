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Así puedes ver la final de la Copa Mundial España vs Argentina de forma legal desde tus dispositivos

Con Lamine Yamal y Lionel Messi como focos del duelo, las cadenas autorizadas ofrecen apps y sitios oficiales para seguir el encuentro en móvil, PC o TV

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Lamine Yamal y Leo Messi: dos figuras de la antigua y nueva era que disputaran una de las finales más atractivas de la Copa Mundial 2026 - crédito Reuters
Lamine Yamal y Leo Messi: dos figuras de la antigua y nueva era que disputaran una de las finales más atractivas de la Copa Mundial 2026 - crédito Reuters

La final de la Copa Mundial 2026 se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con Argentina y España como protagonistas. Este encuentro, que enfrenta a Lionel Messi y a la joven figura Lamine Yamal, ha captado la atención global y se espera que millones de personas lo sigan en directo desde todos los rincones del mundo. La expectativa es máxima y la búsqueda de transmisiones legales y seguras se ha convertido en tendencia entre los aficionados.

Ver el partido a través de señales oficiales o plataformas autorizadas garantiza calidad, estabilidad y, sobre todo, seguridad digital. Además, evita riesgos asociados al uso de aplicaciones o sitios web no verificados, que pueden poner en peligro datos personales y el funcionamiento de los dispositivos.

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Díptico de multitudes. Izquierda: personas con banderas celestes y blancas con el sol y Diego Maradona, edificios altos. Derecha: personas con banderas rojas y amarillas, un tambor
El partido se juega este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y tendrá transmisiones oficiales en televisión y streaming según cada región, una vía que garantiza calidad y reduce riesgos de enlaces trampa y aplicaciones no verificadas - (Reuters/X@Ruben_Canizares)

Dónde ver la final del Mundial 2026 de forma legal

La oferta de transmisiones legales para la final entre España y Argentina es amplia y varía según el país. Las principales cadenas de televisión y plataformas de streaming han confirmado la cobertura en directo, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo, ya sea televisión, ordenador, móvil o tablet.

Horarios y canales oficiales por país

  • Colombia (2:00 p. m.): Gol Caracol, RCN Fútbol, Disney+, Win Sports, DSports y DGO.
  • Perú (2:00 p. m.): América TV (señal abierta), DSports (cable), DGO, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+.
  • España (21:00): La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.
  • Argentina (16:00): TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y DGO; en streaming, Disney+ Premium y Paramount+.
  • México (14:00): Canal 5, TUDN, Azteca 7, ViX y las plataformas digitales de TV Azteca.
  • Estados Unidos: FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV, Tubi y la FOX Sports App, con horarios según zona: 4:00 p. m. ET, 3:00 p. m. CT, 2:00 p. m. MT y 1:00 p. m. PT.

Plataformas de streaming y apps oficiales

La mayoría de las cadenas ofrecen aplicaciones móviles y sitios web oficiales donde se puede seguir la transmisión en directo, algunas de ellas con opciones de suscripción o acceso gratuito en determinadas regiones. Además, plataformas como Disney+, Paramount+, DAZN y Movistar Plus+ permiten ver el partido desde cualquier lugar y dispositivo conectado.

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Por qué evitar aplicaciones y sitios no oficiales

La popularidad del evento ha disparado el interés por aplicaciones y sitios de streaming alternativos, como Pirlo TV o Roja Directa. Aunque prometen acceso gratuito, estos servicios implican riesgos significativos:

Fotografías de Lamine Yamal y Lionel Messi.
Lionel Messi y Lamine Yamal, figuras centrales de la final, concentran la atención de millones de espectadores en todo el mundo - (Montaje realizado por Infobae España)
  • Ausencia de controles de seguridad: Muchas apps no están en tiendas oficiales y requieren descargas desde fuentes externas, lo que facilita la distribución de malware.
  • Permisos excesivos: Suelen solicitar acceso a funciones críticas del dispositivo, exponiendo datos personales y la seguridad de la red doméstica.
  • Exposición a software malicioso: El uso de plataformas no autorizadas puede derivar en infecciones por spyware, troyanos y otros programas peligrosos.
  • Riesgo legal: Acceder a transmisiones ilegales puede conllevar consecuencias jurídicas, además de sanciones por violar derechos de autor.

Empresas de ciberseguridad, como ESET, insisten en la importancia de utilizar únicamente plataformas verificadas y oficiales, tanto para proteger la información personal como para evitar que dispositivos sean vulnerados o utilizados para actividades maliciosas.

Consejos para una experiencia segura y de calidad

  • Verifica la fuente: Accede solo a canales, apps y sitios web oficiales de las cadenas autorizadas.
  • Actualiza tus aplicaciones: Mantén actualizadas las apps de streaming y los navegadores para beneficiarte de los últimos parches de seguridad.
  • Evita enlaces sospechosos: No sigas enlaces en redes sociales o mensajes que prometen transmisiones gratuitas de procedencia dudosa.
  • Protege tus credenciales: No compartas información personal ni datos bancarios en plataformas no reconocidas.

El duelo entre España y Argentina marca la segunda ocasión en la que dos selecciones hispanohablantes disputan una final del Mundial, y la primera enfrentando a los campeones vigentes de América y Europa. Acceder a la transmisión de manera legal no solo garantiza la mejor calidad de imagen y sonido, también protege la seguridad de los usuarios y respeta los derechos de los organizadores.

Disfrutar de la final desde cualquier dispositivo es posible y seguro, siempre que se elijan las opciones oficiales y autorizadas. Así, la emoción del partido llega sin riesgos a todos los aficionados del planeta.

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