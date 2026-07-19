España vs. Argentina: riesgos de ver la final de la Copa del Mundo 2026 en Pirlo TV o Roja Directa

La final de la Copa del Mundo 2026 enfrenta este 19 de julio a España y Argentina. La expectativa por el duelo ha impulsado a muchos fanáticos a buscar formas alternativas para acceder a la transmisión en vivo, con páginas o aplicaciones piratas como Pirlo TV o Roja Directa ganando terreno en las horas previas al partido.
La facilidad de acceso y la promesa de ver uno de los partidos más llamativos del año sin costo parecen razones suficientes para recurrir a estas plataformas. Sin embargo, acceder a sitios implica riesgos técnicos y legales que pueden afectar la privacidad, la integridad de los dispositivos y la información personal del usuario.
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Qué peligros hay al descargar aplicaciones streaming no oficiales
Según ESET, muchas de las aplicaciones para ver partidos en directo no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a descargar archivos desde sitios alternos, donde no existen los filtros de seguridad y control de calidad exigidos por las tiendas oficiales.
El uso de aplicaciones provenientes de fuentes no confiables puede comprometer el dispositivo y, por extensión, toda la red doméstica. La ausencia de estos controles convierte a estos sitios en un escenario propicio para la distribución de software malicioso.
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ESET advierte que estas aplicaciones suelen solicitar permisos excesivos, incluyendo el acceso a funciones críticas del teléfono, lo que facilita la entrada de malware, spyware, troyanos y herramientas para el robo de información personal.
Cómo impactan estos riesgos a la seguridad del dispositivo
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) destaca que instalar una aplicación maliciosa puede tener consecuencias como el robo de datos personales y la utilización del dispositivo para actividades fraudulentas.
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Una de las amenazas más preocupantes es el ransomware, capaz de bloquear el acceso a archivos y exigir un pago para su recuperación. “Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje porque ha aparecido un mensaje solicitando un pago para recuperarlas”, cita el organismo español.
Otras amenazas incluyen la ralentización del celular, la aparición constante de ventanas emergentes o redirecciones a sitios web con fines publicitarios o de recopilación de datos.
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Además, existen aplicaciones que pueden registrar todas las pulsaciones realizadas en la pantalla, conocidas como keyloggers, lo que representa un riesgo para las credenciales y contraseñas almacenadas en el dispositivo.
Cuáles implicaciones legales tiene utilizar servicios como Pirlo TV o Roja Directa
Según ESET, retransmitir contenido protegido sin los derechos correspondientes es una infracción a la propiedad intelectual. Esto puede derivar en el bloqueo del acceso a estas páginas por parte de los proveedores de servicios de internet, así como en posibles acciones judiciales contra los responsables y usuarios.
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El riesgo legal afecta a quienes administran estas plataformas y a los usuarios que acceden de manera reiterada o realizan descargas. En algunos países, la legislación permite sanciones económicas o restricciones de acceso a internet tras detectar un uso desautorizado de estos servicios.
Cómo identificar una aplicación o sitio web streaming pirata
El INCIBE sugiere prestar atención a la procedencia de la aplicación o el sitio web. Las tiendas oficiales, como Google Play o App Store, implementan filtros de seguridad para detectar y eliminar aplicaciones maliciosas.
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Descargar apps desde fuentes desconocidas, enlaces en redes sociales o páginas que ofrecen partidos gratis sin autorización eleva el riesgo de infección.
Otro aspecto es la cantidad y tipo de permisos solicitados por la aplicación. Si una app pide acceso a la cámara, contactos, ubicación o SMS sin justificación, conviene denegar dichos permisos o proceder a la desinstalación para evitar un posible ataque informático.
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Qué medidas tomar para protegerse de peligros de apps piratas
Expertos sugieren descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, donde existen mecanismos de verificación y políticas estrictas de seguridad. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas ayuda a corregir vulnerabilidades conocidas y refuerza la protección general del dispositivo.
Asimismo, el uso de un antivirus fiable y actualizado permite detectar y eliminar amenazas antes de que causen daño. Realizar copias de seguridad periódicas de los datos personales garantiza que la información permanezca a salvo incluso si el dispositivo resulta infectado o inutilizado.
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