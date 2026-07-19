Tecno

España vs. Argentina: riesgos de ver la final de la Copa del Mundo 2026 en Pirlo TV o Roja Directa

Usuarios de aplicaciones piratas exponen sus dispositivos a malware, robo de datos, fraudes y sanciones legales

Guardar
Google icon
Composición con Lionel Messi en camiseta de Argentina y Lamine Yamal en camiseta de España. Dos círculos rojos con texto PirloTV y Roja TV Directa
Lionel Messi y Lamine Yamal lideran la ofensiva de sus selecciones en un juego que se ofrece en plataformas ilegales como Pirlo TV y Roja Directa. (Fotocomposición Infobae)

La final de la Copa del Mundo 2026 enfrenta este 19 de julio a España y Argentina. La expectativa por el duelo ha impulsado a muchos fanáticos a buscar formas alternativas para acceder a la transmisión en vivo, con páginas o aplicaciones piratas como Pirlo TV o Roja Directa ganando terreno en las horas previas al partido.

La facilidad de acceso y la promesa de ver uno de los partidos más llamativos del año sin costo parecen razones suficientes para recurrir a estas plataformas. Sin embargo, acceder a sitios implica riesgos técnicos y legales que pueden afectar la privacidad, la integridad de los dispositivos y la información personal del usuario.

PUBLICIDAD

Qué peligros hay al descargar aplicaciones streaming no oficiales

Según ESET, muchas de las aplicaciones para ver partidos en directo no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a descargar archivos desde sitios alternos, donde no existen los filtros de seguridad y control de calidad exigidos por las tiendas oficiales.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Es clave descargar las aplicaciones desde tiendas como Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

El uso de aplicaciones provenientes de fuentes no confiables puede comprometer el dispositivo y, por extensión, toda la red doméstica. La ausencia de estos controles convierte a estos sitios en un escenario propicio para la distribución de software malicioso.

PUBLICIDAD

ESET advierte que estas aplicaciones suelen solicitar permisos excesivos, incluyendo el acceso a funciones críticas del teléfono, lo que facilita la entrada de malware, spyware, troyanos y herramientas para el robo de información personal.

Cómo impactan estos riesgos a la seguridad del dispositivo

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) destaca que instalar una aplicación maliciosa puede tener consecuencias como el robo de datos personales y la utilización del dispositivo para actividades fraudulentas.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Los virus pueden robar información personal y financiera almacenada en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las amenazas más preocupantes es el ransomware, capaz de bloquear el acceso a archivos y exigir un pago para su recuperación. “Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje porque ha aparecido un mensaje solicitando un pago para recuperarlas”, cita el organismo español.

Otras amenazas incluyen la ralentización del celular, la aparición constante de ventanas emergentes o redirecciones a sitios web con fines publicitarios o de recopilación de datos.

Además, existen aplicaciones que pueden registrar todas las pulsaciones realizadas en la pantalla, conocidas como keyloggers, lo que representa un riesgo para las credenciales y contraseñas almacenadas en el dispositivo.

Cuáles implicaciones legales tiene utilizar servicios como Pirlo TV o Roja Directa

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ley persigue a quienes propagan la piratería digital como a quienes la consumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ESET, retransmitir contenido protegido sin los derechos correspondientes es una infracción a la propiedad intelectual. Esto puede derivar en el bloqueo del acceso a estas páginas por parte de los proveedores de servicios de internet, así como en posibles acciones judiciales contra los responsables y usuarios.

El riesgo legal afecta a quienes administran estas plataformas y a los usuarios que acceden de manera reiterada o realizan descargas. En algunos países, la legislación permite sanciones económicas o restricciones de acceso a internet tras detectar un uso desautorizado de estos servicios.

Cómo identificar una aplicación o sitio web streaming pirata

El INCIBE sugiere prestar atención a la procedencia de la aplicación o el sitio web. Las tiendas oficiales, como Google Play o App Store, implementan filtros de seguridad para detectar y eliminar aplicaciones maliciosas.

Descargar apps desde fuentes desconocidas, enlaces en redes sociales o páginas que ofrecen partidos gratis sin autorización eleva el riesgo de infección.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas maliciosos provocan errores frecuentes en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro aspecto es la cantidad y tipo de permisos solicitados por la aplicación. Si una app pide acceso a la cámara, contactos, ubicación o SMS sin justificación, conviene denegar dichos permisos o proceder a la desinstalación para evitar un posible ataque informático.

Qué medidas tomar para protegerse de peligros de apps piratas

Expertos sugieren descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, donde existen mecanismos de verificación y políticas estrictas de seguridad. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas ayuda a corregir vulnerabilidades conocidas y refuerza la protección general del dispositivo.

Asimismo, el uso de un antivirus fiable y actualizado permite detectar y eliminar amenazas antes de que causen daño. Realizar copias de seguridad periódicas de los datos personales garantiza que la información permanezca a salvo incluso si el dispositivo resulta infectado o inutilizado.

Temas Relacionados

España vs. ArgentinaFinal de la Copa del Mundo 2026Pirlo TVRoja DirectaAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo crear una foto con Lionel Messi o Lamine Yamal con Gemini de Google: este es el prompt ideal

La IA permite editar las imágenes generadas para modificar la iluminación, la expresión y el fondo

Cómo crear una foto con Lionel Messi o Lamine Yamal con Gemini de Google: este es el prompt ideal

Por Apple prepara la mayor renovación de su gama iPad en años: y cuándo llegaría a las tiendas

Informes y filtraciones apuntan a una actualización casi completa de la gama, con mejoras de pantalla y rendimiento para sostener competitividad en consumo y productividad

Por Apple prepara la mayor renovación de su gama iPad en años: y cuándo llegaría a las tiendas

El celular demora en abrir aplicaciones: por qué debes reiniciarlo de inmediato

Complementar este paso con otros trucos, como actualizar el sistema operativo y liberar espacio de almacenamiento, evita problemas en el teléfono

El celular demora en abrir aplicaciones: por qué debes reiniciarlo de inmediato

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este domingo 19 de julio?

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este domingo 19 de julio?

A qué hora juega Argentina vs. España, quién será el árbitro y lo más buscado en Google sobre la final del Mundial

Estas son las consultas más populares sobre el encuentro que definirá al campeón del la Copa del Mundo 2026

A qué hora juega Argentina vs. España, quién será el árbitro y lo más buscado en Google sobre la final del Mundial

DEPORTES

El emotivo video de la selección argentina antes de jugar la final del Mundial 2026: “Acá viene el campeón defensor”

El emotivo video de la selección argentina antes de jugar la final del Mundial 2026: “Acá viene el campeón defensor”

Sorpresa en Francia por la frase de Didier Deschamps tras su último partido como entrenador: “Había un ambiente tan insoportable”

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El sincero mensaje de Lionel Scaloni horas antes de la final del Mundial contra España: “No va a cambiar mi personalidad por ganar o perder”

TELESHOW

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Juan Minujín, el actor que se reinventa a cada paso: “La ficción es donde nos contamos a nosotros mismos”

Con sangre en las venas, amores argentinos o fans de Messi: las figuras internacionales rendidas ante la Scaloneta

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi previo a la final: “Toda la familia Argentina está con ustedes”

Flavio Mendoza contó por qué su hijo le pide hablar con la mamá de Messi tras cada partido: “Llamala a la tía Celia”

Susana Giménez recibió el alta tras ser operada en su regreso al país: “Está descansando en su casa”

INFOBAE AMÉRICA

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

Guatemala fue nominada a los premios Wanderlust 2026 en dos categorías internacionales

El 19 de julio en Nicaragua: una efeméride revolucionaria bajo la sombra de una nueva dictadura

FAS se proclama supercampeón del fútbol salvadoreño tras derrotar a Firpo

Costa Rica: Aeropuerto de Guanacaste incrementó un 11% el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2026