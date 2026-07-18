Política

Nueva salida en el Gobierno: se va Darío Genua, secretario de Ciencia y Tecnología, y Diego Santilli decide su reemplazo

Se trata de un área sensible que tenía a su cargo importantes organismos como el CONICET. El jefe de Gabinete gana peso propio en la estructura del Gobierno. Se oficializará la próxima semana

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Darío Genua
Genua llegó al Gabinete con el desembarco de Guillermo Francos como ministro coordinador

En el Gobierno confirman que en los próximos días se hará oficial la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua. El cambio se produce a raíz de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, ya que tiene esa área bajo su órbita y quiere colocar a hombres propios en un sector que no suele ser abarcado en las notas periodísticas diarias, pero que tiene una alta gravitación en materia de poder político y de estrategia nacional.

Al menos tres fuentes gubernamentales confirmaron a Infobae la salida de Genua, algo que ya se venía rumiando desde hace días luego de que el Boletín Oficial plasmara cambios en la estructura de la Jefatura de Gabinete. Estas modificaciones habían supuesto la transferencia de áreas clave que antes estaban bajo la órbita de Ciencia y Tecnología hacia la Vicejefatura de Gabinete del Interior (liderado por Gustavo Coria, mano derecha de “el Colo”, quien tendrá la responsabilidad última de ARSAT y el Correo Argentino) y al control directo de Santilli (para el caso de ENACOM).

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Genua es alguien que había tenido experiencia en la gestión pública al trabajar en el Municipio de Pilar junto a Federico Achaval y que por ese vínculo había sido recomendado por el consultor Rodrigo Lugones a Santiago Caputo una vez que Nicolás Posse fue desplazado de la Jefatura de Gabinete y todas las áreas estratégicas se estaban remodelando. Así, Genua había logrado transitar las gestiones de Francos y la de Adorni, que pese a la interna entre el caputismo y el sector de Karina Milei, decidió mantenerlo en un gesto de buena voluntad.

No volvió a pasar lo mismo en esta ocasión. Santilli está estructurando una Jefatura de Gabinete con su propia impronta y eso requirió pedirle la renuncia a Genua, algo que todavía no ocurrió, según pudo saber Infobae, pero que ante la trascendencia de esta información el mismo secretario sabe que deberá hacerlo.

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Nadie en el Gobierno niega que esto no haya contentado al más ferviente sector del karinismo, quien hace tiempo busca que el caputismo deje de tener injerencia en esa Secretaría.

Solo para mencionar alguna de las esferas que tiene, la cartera posee control de la compañía Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG) y de organismos como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET -el organismo con más dotación pública de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas, según el último recuento hecho por el INDEC.

Pero Santilli buscará que esa área tenga la impronta que él mismo pueda llegar a dar. Todavía no hay un reemplazo definido, pero también se tomó la determinación de producir un recambio en la cúpula de ARSAT, que antes la tenía Genua y que ahora está en control del vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria.

El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli
El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli

Se espera que en ambos casos sean personas cercanas a “El Colo” o que, cuanto menos, sean neutrales en términos de la interna que hay en el Gobierno.

En ese sentido, el funcionario llegó a la gestión libertaria a finales del año pasado con un perfil bajo que le impedía tener proyección política pero que, por el contrario, le permitió ganarse la confianza del sector de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. Poco a poco, esa sociedad comenzó a consolidarse y ahora ha venido con recompensas en términos de ganancia de poder, aunque siempre y cuando reporte al sector de la hermana presidencial.

Hasta el momento no se prevén nuevos cambios en las secretarías que dependen de la Jefatura de Gabinete. Pero cabe recordar que ya se hicieron algunos cambios de la estructura que viene heredada de la etapa de Adorni.

Hace días se conoció la salida del secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia, y su reemplazo por Mariana Vello. Esto implicó el desplazamiento de la pluma legal que tenía Adorni desde que había comenzado a tener puestos jerárquicos. “Fue lógico”, afirman en Rosada.

Hay pocas personas que seguirán en sus cargos luego de la salida del otrora vocero presidencial. Una de ellas es el secretario de Ejecutiva, Ian Vignale. Como parte de esa herencia también está el Vicejefe de Gabinete, Ignacio “Nacho” Devitt, que se consolidó puertas adentro del Gobierno como uno de los “controllers” de la gestión y que tiene el aval directo tanto de Karina como de los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Incluso, el cambio de Genua también fue consensuado entre Santilli y el mismo Devitt.

El único que logró atravesar todas las administraciones que hubo en el ministerio de coordinación fue el inoxidable Daniel Scioli, a cargo de Turismo y Ambiente. Esa cartera no tendrá recambios.

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