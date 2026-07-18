Apple Music es ahora más caro: así quedó el precio de sus planes Individual y Familiar

Apple Music elevó su plan Individual a 11,99 dólares mensuales, un dólar más que antes. (Apple)

El plan Individual de Apple Music pasó de 10,99 a 11,99 dólares al mes, mientras que el plan Familiar registró el mayor ajuste: subió de 16,99 a 19,99 dólares, un incremento de tres dólares. El plan Estudiantil también aumentó un dólar, de 5,99 a 6,99 dólares.

Los nuevos precios entraron en vigor el 17 de julio de 2026 en Estados Unidos y otros mercados de todo el mundo, según Music Business Worldwide.

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La empresa justificó el alza con la siguiente declaración al medio mencionado:

“Como resultado del aumento en los costos de licencias, Apple Music está incrementando su precio de suscripción a partir de hoy”.

Apple atribuyó el alza al encarecimiento de los costos de licencias musicales. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Es la misma razón que compartió en octubre de 2022, cuando subió el plan Individual de 9,99 a 10,99 dólares, y añadió entonces que “los artistas y compositores ganarán más por el streaming de su música”.

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Qué pasa con los suscriptores actuales

Los nuevos usuarios pagan los precios actualizados de forma inmediata. Los suscriptores existentes, en cambio, serán migrados al nuevo esquema tarifario en su próximo ciclo de facturación, previo aviso de Apple.

El ajuste también alcanza a los planes de Apple One: el paquete Familiar subió a 27,95 dólares al mes y el Premier, a 39,95 dólares. El plan Individual de Apple One no registró cambios.

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Quienes se suscriban desde ahora abonan las nuevas tarifas desde el primer día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios en Europa y el Reino Unido

El aumento no se limitó al mercado estadounidense. En el Reino Unido, el plan Individual pasó de £10,99 a £11,99, y el Familiar de £16,99 a £19,99. En Europa, las variaciones fueron equivalentes: el plan Individual quedó en €11,99 y el Familiar en €19,99, mientras que el plan Estudiantil se fijó en €6,99.

Por qué suben los precios del streaming musical

El ajuste de Apple se inscribe en una tendencia más amplia que atraviesa la industria. Las grandes discográficas han presionado durante años a los servicios de streaming para que eleven sus tarifas, con el argumento de que los precios no han seguido el ritmo de la inflación y resultan bajos frente a plataformas de video como Netflix.

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El aumento forma parte de una ola de subas de precios que abarca toda la industria del entretenimiento digital, Netflix incluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese contraste se volvió más evidente cuando Apple elevó el precio de Apple TV+ a 12,99 dólares, mientras Apple Music permanecía en 10,99 dólares.

Spotify, por su parte, ha convertido los ajustes de precios en una prioridad estratégica. Alex Norström, co-director ejecutivo de la compañía, señaló durante la última llamada de resultados trimestrales que la plataforma “observó tasas de retención estables tras la aplicación de los recientes aumentos de precios en más de 150 mercados”.

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El mercado global de suscripciones musicales cerró 2025 con 921,6 millones de abonados, cerca de los 1.000 millones, con Spotify como el servicio de mayor alcance a nivel mundial.

En febrero de 2026, Spotify también actualizó sus precios en el mercado estadounidense. TT News Agency/Fredrik Sandberg/vía REUTERS.

Cómo queda frente a Spotify

Spotify subió sus tarifas en Estados Unidos en febrero de 2026: su plan Individual cuesta ahora 12,99 dólares, el Familiar 21,99 y el Estudiantil 6,99 dólares.

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Con el nuevo precio de 11,99 dólares, Apple Music mantiene una diferencia de un dólar por debajo del plan Individual de Spotify.

La venta de CD crece en Estados Unidos

Las ventas de CD en Estados Unidos crecieron 16% en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar 16,3 millones de unidades, según datos de Luminate. El K-pop fue el principal motor del alza: grupos como BTS, ATEEZ y ENHYPENexplican más de la mitad del incremento.

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Solo el álbum ARIRANG, de BTS, vendió 567.000 copias en formato físico. Aun al excluir el K-pop del cálculo, el formato creció 6,7%.

La mitad de los compradores de las generaciones Z y millennial no tiene reproductor de CD: el disco mutó en objeto coleccionable y canal de apoyo directo al artista. Grandes cadenas como Walmart y Targetconcentraron cerca del 30% del mercado físico.

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