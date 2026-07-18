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Google hace homenaje a Marc Cucurella para la final España vs. Argentina: busca la animación oculta

Al buscar el nombre del jugador español, un gato animado con los rizos del deportista aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla, tanto en móviles como en PC

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A horas de la final del Mundial 2026, Google se sumó al fenómeno viral que rodea a Marc Cucurella con una animación sorpresa en su buscador. via Reuters/Jerome Miron
A horas de la final del Mundial 2026, Google se sumó al fenómeno viral que rodea a Marc Cucurella con una animación sorpresa en su buscador. via Reuters/Jerome Miron

Con la final del Mundial 2026 cada vez más cerca, Google decidió sumarse al fenómeno viral que rodea a Marc Cucurella con una animación sorpresa en su buscador.

Al introducir el nombre del jugador de la selección española, aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla un gato animado con los rizos del deportista, vestido con la camiseta de España y con una bandera española en la pata.

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El easter egg dura apenas unos segundos, pero alcanza para graficar el nivel de popularidad que el defensor del Real Madrid alcanzó durante el torneo.

Captura de pantalla de Google con búsqueda de Marc Cucurella y texto 'Futbolista español'. A la derecha, ilustración de felino marrón con pelo rizado, camiseta blanca y una bandera española
Al escribir el nombre del defensor de la selección española, aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla un gato animado con los rizos característicos del jugador. (Google)

El origen del meme de Cucurella y el gato

El origen del fenómeno se remonta a las primeras semanas del Mundial, cuando usuarios de redes sociales advirtieron el parecido entre la característica melena rizada de Cucurella y la imagen de un gato con peluca.

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La comparación se convirtió en un meme que creció partido a partido: a medida que España avanzaba en el torneo, la figura del gato con rizos aparecía en montajes que mostraban al defensor “neutralizando” a las grandes figuras ofensivas del campeonato, desde Kylian Mbappé hasta Lionel Messi.

El easter egg, término que en tecnología designa a los mensajes o funciones ocultas que los desarrolladores incorporan en productos de software, está disponible tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

Gato atigrado sentado en un alféizar blanco, con una peluca rizada de cabello oscuro. Al fondo se ven unas persianas horizontales y texto en pantalla
El origen del meme se remonta a las primeras semanas del torneo, cuando usuarios de redes sociales notaron el parecido entre la melena rizada de Cucurella y la imagen de un gato con peluca. (Google)

Para activarlo, basta con escribir “Cucurella” o términos relacionados en la barra de búsqueda de Google y observar la esquina inferior izquierda de la pantalla.

La decisión de la compañía de sumarse al meme llega en el momento de mayor exposición del jugador: Cucurella disputó los 7 partidos del torneo como titular, aportó 2 asistencias y acumuló 1 tarjeta amarilla, según las estadísticas del propio buscador. Su rendimiento defensivo fue uno de los factores del camino de España hacia la final.

El perfil de Marc Cucurella en Instagram acumula 4 millones de seguidores en la previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, con 536 publicaciones en su cuenta verificada.

Captura de pantalla de una búsqueda de Google sobre Marc Cucurella. Muestra el nombre, profesión, fotos del futbolista y un personaje de gato animado
El easter egg funciona tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio. (Google)

El jugador del Real Madrid usa la plataforma para documentar su participación en el torneo: las últimas imágenes muestran momentos dentro del campo y en el vestuario junto a sus compañeros de selección.

Animación de Haaland en Google

Google ya había activado un easter egg similar días antes de la final del Mundial 2026, aunque con un protagonista diferente: Erling Haaland, jugador de Noruega.

Al ingresar su nombre en el buscador, una tripulación de guerreros nórdicos aparecía en la parte inferior de la pantalla a bordo de un ‘longship’, barco vikingo tradicional, al ritmo de un tambor de guerra y el grito “¡Ro!” (¡Rema!).

Google ya había lanzado una animación similar durante el Mundial 2026, aunque con otro protagonista: Erling Haaland, delantero de Noruega. REUTERS/Dylan Martinez
Google ya había lanzado una animación similar durante el Mundial 2026, aunque con otro protagonista: Erling Haaland, delantero de Noruega. REUTERS/Dylan Martinez

La animación era una referencia directa al “Viking Row”, la celebración colectiva adoptada por los aficionados y jugadores nórdicos durante el torneo. Google incluyó exactamente siete tripulantes remando, en alusión a los siete goles que Haaland acumulaba en ese momento del certamen.

El propio jugador impulsó la difusión del easter egg con un mensaje en su cuenta de X: “Una cosa para hacer hoy... busquen mi nombre en Google”.

A diferencia del gato de Cucurella, que está activo en la previa de la final de este domingo, la animación vikinga ya no aparece en el buscador. Noruega quedó eliminada en cuartos de final, y con su salida del torneo, Google retiró el homenaje digital.

El partido definitivo se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
El partido definitivo se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Información sobre la final España vs. Argentina

El partido que cierra el Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

España llega tras eliminar a Francia 2-0 en semifinales, mientras que Argentina superó a Inglaterra por 2-1 en la otra llave. El encuentro comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española), las 16:00 en Argentina y las 15:00 ET.

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