Ni siquiera ha llegado al mercado y GTA 6 ya estableció un nuevo récord: 260 millones de dólares en preventas

La preventa de GTA 6 se llevó a cabo un 25 de junio.

Grand Theft Auto 6 aún está a 21 semanas de su lanzamiento, pero ya comenzó a romper récords en la industria de los videojuegos. De acuerdo con estimaciones de la firma de análisis Newzoo, el esperado título de Rockstar Games ha generado alrededor de 260 millones de dólares en preventas digitales desde la apertura de las reservas, una cifra sin precedentes para un juego que todavía no llega al mercado.

Las proyecciones indican que el título podría convertirse en uno de los lanzamientos más exitosos de la historia, con ingresos que oscilarían entre 3.250 y 5.200 millones de dólares durante su primera semana a la venta. Aunque todavía faltan varios meses para su estreno oficial, el interés de los jugadores ya superó las expectativas de los analistas.

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Las preventas de GTA 6 ya marcan un récord

Según el más reciente análisis de Newzoo, la primera semana de reservas digitales dejó un gasto estimado de 260 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que la consultora calificó como la apertura de preventas más grande que ha registrado.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

El estudio se basa en datos recopilados por el Game Performance Monitor, que monitorea el comportamiento del mercado digital en Estados Unidos y cinco de los principales mercados europeos. Solo en esas regiones, las reservas alcanzaron aproximadamente 180 millones de dólares, cifra que posteriormente fue extrapolada al resto del mundo.

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Para los especialistas, este nivel de demanda resulta inusual considerando que el lanzamiento todavía se encuentra a varios meses de distancia.

Los analistas descartan rumores sobre cifras millonarias

Durante las últimas semanas circularon versiones que aseguraban que GTA 6 ya había superado los 1.000 millones de dólares únicamente mediante preventas. Sin embargo, Newzoo rechazó esas afirmaciones.

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El videojuego de Rockstar Games ya se puede añadir a la lista de deseos en PlayStation. (PlayStation Store)

Ronan Patrick, representante de la firma, explicó que los datos disponibles muestran una realidad distinta. Aunque las reservas digitales están registrando cifras históricas, todavía están lejos de alcanzar los mil millones de dólares únicamente por ventas anticipadas.

El analista señaló que los 260 millones de dólares representan el mayor inicio observado para un videojuego en etapa de preventa, pero recordó que el grueso de las compras suele concentrarse durante las semanas previas al lanzamiento.

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Un estreno que podría romper todos los registros

El enorme volumen de reservas permite proyectar un estreno histórico para Rockstar Games.

Las estimaciones de Newzoo indican que GTA 6 podría recaudar entre 3.250 y 5.200 millones de dólares durante sus primeros siete días en el mercado, dependiendo del comportamiento de las ventas digitales y físicas.

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El lanzamiento de GTA 6 se llevará a cabo en noviembre de 2026. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Como referencia, Grand Theft Auto V logró generar 1.000 millones de dólares en apenas tres días tras su lanzamiento en 2013, convirtiéndose entonces en el producto de entretenimiento que más rápido alcanzó esa cifra.

Ahora, la nueva entrega apunta a superar ampliamente ese desempeño si mantiene el ritmo de reservas observado hasta el momento.

La edición más cara parece ser la favorita

Otro dato que llamó la atención de los analistas es la preferencia de los jugadores por las ediciones de mayor precio.

Según las estimaciones, una parte importante de los compradores estaría optando por la Edición Ultimate, valorada en aproximadamente 100 dólares, por encima de la edición estándar de 80 dólares.

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GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation y Xbox. (Rockstar)

Este comportamiento incrementa el ingreso promedio por usuario y contribuye a elevar las previsiones de facturación para la primera semana de lanzamiento.

La estrategia de ofrecer varias versiones del juego, con contenido adicional y beneficios exclusivos, parece estar dando resultados incluso antes de la llegada del título al mercado.

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La expectativa sigue creciendo

El lanzamiento de GTA 6 está previsto para el 19 de noviembre de 2026, y Rockstar Games ya confirmó el inicio de su campaña oficial de marketing.

Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre una posible versión para Nintendo Switch 2 y sobre el formato en el que llegará la edición física, luego de que algunos reportes señalaran que incluiría únicamente un código de descarga en lugar de un disco. Otros informes, sin embargo, apuntan a que sí existiría una edición física tradicional.

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GTA 6 solo estará disponible en su lanzamiento para PlayStation y Xbox. (Rockstar Games)

Lo cierto es que, independientemente de esos detalles, la expectativa alrededor del videojuego continúa creciendo. Con cientos de millones de dólares recaudados antes de salir al mercado y proyecciones que apuntan a ingresos multimillonarios durante su estreno, GTA 6 ya comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia de la industria del entretenimiento interactivo.